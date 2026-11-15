Sind die jüngsten El Niños heftiger und gefährlicher als früher? Die Analyse von Korallen vor Galapagos deutet genau darauf hin. Ursache könnte der Klimawandel sein.

El Niño könnte in diesem Winter so heftig werden wie nie. Offenbar hat der Klimawandel das Wetterphänomen deutlich verstärkt. Darauf deutet die Analyse von Korallen von den Galapagos-Inseln hin. 15.11.2026 | 1:48 min

Wenn Korallen reden könnten, hätten sie viel zu erzählen. Das liegt daran, dass sie uralt werden können. Für die Forschung ist das gut, denn in den Wachstumsschichten der Korallen können Daten über das Klima vergangener Zeiten abgelesen werden. Eine aktuelle Studie hat herausgefunden: Das Wetterphänomen El Niño war in den letzten Jahrzehnten deutlich stärker als in den Jahrhunderten davor.

Die Ergebnisse der unter Federführung der University of Michigan veröffentlichten Studie könnte eine alte Streitfrage in der Klimaforschung der Lösung näher bringen. Nämlich die, ob der Klimawandel das uralte natürliche Wetterphänomen beeinflusst. Bisher kamen Klimamodelle zu unterschiedlichen Ergebnissen. Auch der Weltklimarat IPCC hat sich in dieser Frage noch zurückgehalten.

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Korallen-Analyse bringt überraschend klare Ergebnisse

Was die Analyse herausgefunden hat, ist dabei so klar, dass es sogar die Forschenden selbst überrascht hat: Die Intensität des El-Niño-Systems ist inzwischen 36,5 Prozent stärker als vor 1850 und rund 16 Prozent stärker als im Zeitraum 1851 bis 1982.

"In den letzten 40 bis 50 Jahren war sie deutlich höher als alles, was wir aus der vorindustriellen Zeit kennen", sagt Leitautorin Julia Cole im Gespräch mit ZDFheute. "Die Zunahme dieser Stärke verlief genau parallel zum Anstieg der globalen Temperatur."

El Niño diesmal so stark wie nie? Die Weltwetterorganisation WMO rechnet damit, dass der aktuelle El Niño so stark wie nie ausfallen könnte. Die Vorhersage geht davon aus, dass die Oberflächentemperatur des Wassers im tropischen Pazifik bis einschließlich Januar auf im Schnitt 3,8 Grad Celsius über dem Durchschnitt steigen wird.



Das sei laut WMO "buchstäblich außerhalb der Überwachungsskalen, die wir in den vergangenen vier Jahrzehnten verwendet haben". Normalerweise liege die Erwärmung bei einem El Niño im Bereich von einem halben Grad. Die Organisation rechnet damit, dass sich die Heftigkeit der aktuellen Extremwetterereignisse wie Dürren und Starkregen in der Region "vervielfachen" wird.

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Untersucht haben Cole und ihr Team versteinerte und lebende Korallen auf den Galapagos-Inseln. Sie bohrten zylindrische Proben aus ihnen heraus und brachten sie zur Analyse ins Labor der Universität Michigan bei Detroit.

Korallen sind großartig. Sie leben da, wo El Niño entsteht und seine größten Auswirkungen hat. „ Prof. Julia Cole, University of Michigan

Um ihr Skelett zu bauen, holen sich Korallen natürlichen Kalk aus dem Wasser. "Eine Koralle wächst zwischen einem und zwei Zentimetern im Jahr", erklärt Julia Cole. "Millimeter für Millimeter nehmen wir Proben." Für die Forschung spannend ist dabei, wieviel Strontium und Sauerstoff in diesen Schichten enthalten sind.

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Starkes Indiz für Einfluss der Erderwärmung

Strontium ist ein Erdalkalimetall. In Jahren mit warmem Wasser lagert sich weniger davon ab. Und der Sauerstoff ist dann leichter, hat also ein geringeres Atomgewicht. In kalten Jahren ist der Sauerstoff schwerer. Die Forschenden wissen damit ziemlich genau, wie das Klima früher war.

Ist die Streitfrage damit endgültig geklärt? Ein "unwiderlegbarer Beweis" dafür, dass der Klimawandel das Phänomen El Niño verstärkt, sei das zwar noch nicht, sagt der Meteorologe Andreas Fink vom Karlsruher Institut für Technologie (KIT). Aber ein "starkes Indiz dafür, dass man das für die Zukunft unbedingt mitdenken muss und hoffentlich auch in den nächsten 20, 30 Jahren ultimativ klären kann."

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Ergebnisse füllen Lücke bei Streitfrage

Auch Julia Cole räumt ein, dass die zugrundeliegenden Daten noch lückenhaft seien, da sie nur aus einer begrenzten Anzahl von Korallen von den Galapagos-Inseln gewonnen wurden. "Es ist aber eine neu Art von Information, die einen Beitrag zur Lösung unserer Frage leistet." Die Ergebnisse zumindest dieser Daten seien eindeutig. "Deshalb füllen sie eine Lücke."

Dass El-Niño-Ereignisse künftig noch heftiger werden, glaubt Andreas Fink nicht nur wegen der neuen Studie. Die Folgen des Klimawandels würden die Folgen des Wetterphänomens schon jetzt verstärken.

El Niño ist zunächst einmal ein natürliches Klimaphänomen, aber es passiert jetzt in einer erwärmten Welt. „ Prof. Andreas Fink, Karlsruher Institut für Technologie (KIT)

"Die warmen Ozeane bedeuten mehr Verdunstung, mehr Wasserdampf in der Atmosphäre", so der Meteorologe. Dadurch alleine würden extreme Niederschläge vor allem in Kalifornien und an der Pazifik-Küste Südamerikas verstärkt. "Das heißt: Wenn wir den Klimawandel eindämmen können, dann können wir auch die Auswirkungen dieses Ereignisses eindämmen."

Mark Hugo ist Redakteur in der ZDF-Umweltredaktion.