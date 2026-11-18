Gerade Asien war von der Hormus-Blockade stark betroffen. Viele Länder beschleunigen jetzt ihre Energiewende - nicht nur für den Klimaschutz. Was dort aktuell passiert.

Auf der Klimakonferenz mahnt UN-Chef Guterres das Ende fossiler Energien an, doch die Türkei zögert beim Kohleausstieg. Auch andere Länder setzen auf den Klima-Spagat. 11.11.2026 | 2:49 min

Auf der Klimakonferenz in Antalya ist die diesjährige Erschütterung der Öl- und Gasmärkte Thema in fast jedem Raum.

Bundesumweltminister Carsten Schneider sagte dazu bei seiner Ankunft in Antalya: "Ob ein Krieg im Iran wieder ausbricht, das haben wir in Deutschland nicht in der Hand."

Aber die Folgen haben wir direkt zu tragen durch höhere Öl- und Gaspreise. „ Carsten Schneider, Bundesumweltminister

Aufgrund ihrer Lage importieren gerade viele Länder Asiens besonders viel Öl und Gas über den Seeweg aus dem Nahen Osten. Als die Preise im März nach der Blockade der Straße von Hormus stark anstiegen, waren diese Länder von der Energiepreiskrise besonders betroffen - und lenkten um.

Die Wirtschaft in Indien boomt und der Hunger nach Strom ist grenzenlos. Zwar bricht der Subkontinent Rekorde beim Ausbau von Solarenergie, aber Kohlekraftwerke sind weiterhin unverzichtbar. 28.10.2026 | 6:34 min

Wie Länder auf die Energiekrise reagierten

Kurzfristig fossile, langfristig erneuerbare Energien? Eine Untersuchung der Organisation Zero Carbon Analytics zeigt, wie deutlich sich die Energiepolitik in Südostasien durch die Blockade veränderte.



Indonesien, Malaysia, die Philippinen, Singapur, Thailand und Vietnam kündigten zwischen Ende Februar und Ende Juli 2026 insgesamt 37 Maßnahmen zur Förderung erneuerbarer Energien und der Elektrifizierung an.



Dem standen 29 Maßnahmen zugunsten fossiler Energieträger gegenüber. Besonders auffällig: 24 der Maßnahmen für erneuerbare Energien und Elektrifizierung sind auf einen langfristigen Umbau ausgerichtet. Bei fossilen Energien waren es sechs.

Südkorea will 100 Gigawatt durch Erneuerbare früher erreichen

Schon im April stellte die Regierung Südkoreas einen neuen Plan zur Energieversorgung vor.

Unsere Zukunft ist ernsthaft gefährdet, wenn wir weiterhin auf fossile Brennstoffe angewiesen sind. „ Lee Jae Myung, Präsident von Südkorea

Das sagte Präsident Lee Jae Myung im Frühling. Das Land ist einer der größten Importeure von fossilen Energien aus dem Nahen Osten und spürte Anfang März dramatische Preissteigerungen innerhalb weniger Handelstage.

Laut UN-Klimabericht wird die Erderwärmung das 1,5-Grad-Limit zumindest zeitweise überschreiten. Wie lässt sich diese dennoch begrenzen und welche Rolle spielen erneuerbare Energien? 21.10.2026 | 2:01 min

Das bestehende Ziel, bis 2030 100 Gigawatt erneuerbare Energiekapazität zu installieren, wurde vorgezogen. So bald wie möglich soll der Anteil erneuerbarer Energien an der Stromerzeugung von aktuell nur rund zehn Prozent auf mehr als 20 Prozent steigen.

Philippinen: Neue Rekorde beim Import von Solartechnik

Die Philippinen verkündeten am 24. März einen nationalen Energie-Notstand aufgrund der hohen Preise und unsicherer Lieferketten. Neben einer Sicherung der Öl- und Gasversorgung beschleunigte die Regierung den Ausbau erneuerbarer Energien.

Weltweit brachen 2026 rund 50 Länder ihre Rekorde beim Import von Solartechnik aus China, das für den Großteil des Weltmarkts produziert. Die Philippinen lagen beim Import von März bis Mai auf dem zweiten Platz weltweit - hinter den Niederlanden als Umschlagplatz für Importe aus China in Europa.

ZDFheute-KlimaRadar : Daten zum Klimawandel im Überblick Temperaturen, Emissionen und Meeresspiegel: Grafiken zeigen wichtige Daten zum Klimawandel im Überblick - und wie Deutschland beim Ausbau erneuerbarer Energien vorankommt. von Moritz Zajonz Grafiken

Thailand: Milliarden-Förderung für Solar auf Hausdächern

Thailand will innerhalb eines Jahres eine Million Haushalte mit mindestens zehn Gigawatt Solarkapazität ausstatten, um die Bewohner vor hohen Gas- und Strompreiskosten zu schützen. Dafür stellte die Regierung einen Finanzierungsrahmen von umgerechnet rund sechs Milliarden US-Dollar bereit.

Auch Freiflächen- und schwimmende Solaranlagen sollen gefördert werden. Aktuell machen erneuerbare Energien auch in Thailand nur etwa zehn Prozent der Stromversorgung aus.

Windkraft soll das Klima schützen. Während im Münsterland motivierte Bürger eigene Windparks errichten, wehren sich Lüneburger gegen Windräder im Wald. Zwei Perspektiven auf die Energiewende. 12.06.2026 | 9:16 min

Europa: Energieunabhängigkeit mit mehr heimischer Energie

Auch die EU ist betroffen. Allein von März bis April fielen in der EU 24 Milliarden Euro zusätzlich für fossile Energieimporte an. Die EU-Kommission stellte daraufhin im April ein Elektrifizierungs-Programm vor. Unter dem Namen "AccelerateEU" wollte sie den Ausbau erneuerbarer Energie und die Elektrifizierung beschleunigen.

Der jährliche Zubau erneuerbarer Kapazität sollte auf 100 Gigawatt gesteigert werden. Doch "AccelerateEU" bleibt bisher eine Absichtserklärung - und muss noch in konkrete EU-Gesetzgebung umgesetzt werden. Zuletzt gab die EU aber gleichzeitig auch aus Gründen der Versorgungssicherheit grünes Licht für eine stärkere Förderung von Gaskraftwerken in Deutschland.

Wir stecken mitten in der Energiewende. Lange ging es nur um den Ausbau erneuerbarer Energien. Jetzt schiebt sich eine andere Frage in den Vordergrund: Wer zahlt den Preis dafür? 17.04.2026 | 43:49 min

Iran-Krieg: Impuls für eine schnellere Energiewende?

Der Iran-Krieg hat kurzfristig auch zu neuen Verträgen für fossile Energien geführt. Die Krise hat Pläne zum Ausbau der Energiewende nicht überall neu geschaffen, aber ihren politischen Stellenwert teils erhöht. "Energie aus fossilen Energien ist ein wirtschaftliches Risiko geworden", resümiert Ani Dasgupta, Präsident des World Resources Instituts, der die Klimakonferenz beobachtet.

Auch wenn ein weltweiter Konsens zum Ausstieg aus den fossilen Energien weiterhin nicht in Sicht ist, machen viele Ländervertreter auf der Klimakonferenz klar: Sie sehen Solar- und Windenergie, Speicher und Elektrifizierung zunehmend auch als Instrumente der nationalen Sicherheit, um die Abhängigkeit von geopolitischen Krisen zu verringern.

Elisa Miebach ist Redakteurin in der ZDF-Umweltredaktion.