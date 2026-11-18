Nach langem Hin und Her steht die Einigung: Die Stromsteuer soll für alle gesenkt werden. Auch der Spritpreisdeckel soll kommen.

Nach langem Ringen hat sich die Koalition doch auf eine Senkung der Stromsteuer geeinigt. Quelle: Jens Büttner/dpa

Der Showdown im Kanzleramt hat ein Ende: Die Spitzen von CDU und CSU sowie SPD haben sich bei ihrem Koalitionsausschuss darauf geeinigt, die Stromsteuer für alle auf das europäische Mindestmaß zu senken.

Die Finanzierung steht zunächst allerdings nur für das Jahr 2027, wie die Koalitionspartner am Morgen mitteilten. Sie soll dann zumindest durch Spielräume aus der Förderung nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) gegenfinanziert werden.

Wie viel Geld auf diesem Konto zur Verfügung steht, hängt aber maßgeblich von den Preisen für Strom aus erneuerbaren Energien ab. Deshalb haben die Koalitionspartner festgelegt: Sollten die Überschüsse auf dem EEG-Konto nicht ausreichen, werde die Koalition ein Maßnahmenpaket beschließen. Denkbar wäre dann zum Beispiel die Streichung von Subventionen oder eine Erhöhung anderer Steuern wie der Abgeltungsteuer auf Kapitalerträge.

So viel kann man durch die Senkung der Stromsteuer sparen

Das europäische Mindestmaß der Stromsteuer liegt bei 0,1 Cent je Kilowattstunde, die Stromsteuer beträgt derzeit 2,05 Cent. Eine Senkung auf das Mindestmaß kostet rund 5,4 Milliarden Euro jährlich. Laut dem Vergleichsportal Verivox bedeutet sie für einen Drei-Personen-Haushalt mit 4.000 Kilowattstunden Jahresverbrauch rechnerisch eine Entlastung von monatlich 7,75 Euro.

Für einen Single-Haushalt mit 1.500 Kilowattstunden sind es etwa drei Euro. Für Unternehmen, Einkaufszentren oder gar Rechenzentren mit ihrem höheren Stromverbrauch ist die Entlastung deutlich größer.

Spritpreisdeckel soll ab Januar kommen

Auch der geplante Spritpreisdeckel soll ab dem 1. Januar 2027 kommen. "Dazu wird das Bundeskabinett am 02. Dezember 2026 den entsprechenden Gesetzentwurf und die dazugehörige Rechtsverordnung beschließen, mit der ein Spritpreisdeckel ab dem 01. Januar 2027 aktiviert wird", heißt es in dem Beschluss. Unklar ist nach dem Koalitionsausschuss, wie genau der Spritpreisdeckel aussehen soll.

Die Union und SPD treffen sich gleich im Koalitionsausschuss, um die Stromsteuersenkung zu beschließen. Diesem Versprechen von Kanzler Merz steht jedoch noch die Hürde der Finanzierung im Weg. 17.11.2026 | 1:28 min

Merz spricht von "Erfolg"

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat die Ergebnisse des Koalitionsausschusses als Erfolg gewertet. "Wir haben die Senkung der Stromsteuer versprochen - und wir haben Wort gehalten", erklärte der CDU-Vorsitzende am Mittwochmorgen. "Besonders die kleinen Betriebe und Familien werden die Entlastung spüren: Wir geben die Einsparungen aus dem Bundeshaushalt an die Bürgerinnen und Bürger zurück."

Ausdrücklich dankte der Kanzler den Mitgliedern des Koalitionsausschusses "dafür, dass sie meinem Vorschlag zur Senkung der Stromsteuer gefolgt sind". Die "intensiven Beratungen" hätten sich gelohnt.

Die Kompromisse der Regierungsparteien stoßen in der Union auf scharfe Kritik. Die SPD hat Sozialkürzungen abgewendet, die Union aber Entlastungsversprechen noch nicht eingelöst. 12.11.2026 | 2:45 min

Stromsteuersenkung: Merz verknüpfte sie mit eigener Glaubwürdigkeit

Der Kanzler hatte die bereits in den Koalitionsverhandlungen vereinbarte Stromsteuersenkung nach den demütigenden Wahlniederlagen der CDU Mitte Oktober versprochen. Nach einer Sitzung des Parteipräsidiums hatte er damals den Erfolg mit seiner eigenen Glaubwürdigkeit verknüpft:

Wir wollen damit nicht nur Entlastung ermöglichen, sondern wir wollen auch die Glaubwürdigkeitslücke schließen, die sich aus dieser Entscheidung im letzten Jahr für uns alle ergeben hat. „ Kanzler Friedrich Merz Mitte Oktober

In den vergangenen Tagen hatte er die Senkung abermals angekündigt, obwohl zu diesem Zeitpunkt die Gegenfinanzierung noch unklar war.

„Ich bin sehr gespannt, welchen Vorschlag er macht!“, so Sebastian Roloff, wirtschaftspolitischer Sprecher der SPD, zur Ankündigung von Kanzler Merz, eine Einigung bei der Stromsteuer zu erzielen. 17.11.2026 | 4:08 min

Auch Rentenreform Thema

Weiteres wichtiges Thema beim Koalitionsausschuss war die Rentenreform, auf deren Konturen sich die Koalition eigentlich schon am 1. Juli verständigt hatte. Union und SPD haben sich nun auf einen festen Termin verständigt, an dem das Kabinett den Gesetzentwurf beschließen soll.

Quelle: dpa, Reuters, AFP