Was Bürger und ein Experte erwarten:Stromsteuer: Brauchen eine Regierung, "die Versprechen hält"
von Isabelle Tümena
Das lange Gezerre der Regierung zur Stromsteuersenkung nervt viele. Es schade dem Vertrauen in die Politik. Auch ein Wirtschaftsexperte erwartet, dass die Koalition zusammenfindet.
Das Hin und Her der Bundesregierung zur Stromsteuersenkung nervt viele in Stuttgart. Denn eigentlich ist das Vorhaben im Koalitionsvertrag festgeschrieben.
Gegenüber ZDFheute sagt Daniela Kollmeyer auf dem Stuttgarter Schlossplatz:
Langfristig müsse Deutschland "aber mehr in Klimaschutz und Erneuerbare Energien investieren."
Ähnlich sieht es Heinz Fink, für den die diskutierte Stromsteuersenkung "ein Tropfen auf den heißen Stein" ist. Photovoltaik bringe ihm mehr.
Und Michael Knöller kritisiert, dass die Uneinigkeit bei der Stromsteuer "nicht unbedingt die Glaubwürdigkeit und das Vertrauen in die Politik" fördere:
Kanzler Merz stellt Stromsteuersenkung in Aussicht
Ob die Regierung sich noch einig wird, entscheidet sich am Abend im Koalitionsausschuss. Dem ging ein wochenlanges Hin- und Her voraus. Soll die Stromsteuersenkung für die Verbraucher kommen oder nicht?
Am Montag dann die Ankündigung, man wolle sich zusammensetzen und liefern. Doch bislang stellt Friedrich Merz die Senkung der Stromsteuer für alle für 2027 nur in Aussicht. Für Unternehmen des produzierenden Gewerbes und der Land- und Forstwirtschaft gilt sie schon.
Wirtschaftsexperte: Versprechen aus dem Koalitionsvertrag umsetzen
Für Prof. Michael Hüther vom Institut der Deutschen Wirtschaft ist die Umsetzung von Koalitionsversprechen Kernaufgabe einer Regierung:
Sonst hätten die Menschen das Gefühl, dass man sich auf die Aussagen der Regierung nicht verlassen könne.
Hüther: "Wichtiges Signal für die Volkswirtschaft"
Viel sparen Verbraucher nicht, selbst wenn die Regierung sich doch noch einigt. Das Vergleichsportal Verivox hat ausgerechnet, dass sich für einen Drei-Personen-Haushalt ein Einsparvolumen von 93 Euro pro Jahr ergeben würde, ein Single würde etwa 35 Euro im Jahr sparen.
Für Hüther wäre es trotzdem ein wichtiges Signal für die Volkswirtschaft. "Die Elektrifizierung ist ein wichtiger Schritt und die Sektorkopplung, wie wir sagen, wird dadurch betrieben. Das heißt, die Stromsteuer für alle zu senken, auch für die privaten Haushalte, ist wichtig."
Steuersenkung würde Staatshaushalt rund fünf Milliarden kosten
Die Senkung würde den Staatshaushalt rund fünf Milliarden Euro jährlich kosten, etwa ein Prozent des Gesamthaushaltes. Wenn man dafür die Finanzierung oder die Gegenfinanzierung nicht hinbekomme, sei das grundsätzlich ein schlechtes Signal, so Hüther.
Die Regierung habe ja durchaus den Willen gezeigt, gelegentlich Geld bereitzustellen. Beispiel Tankrabatt. Man könne sich also zusammenreißen, wenn man wolle. Und die Stromsteuer wäre die richtige Stelle, so der Experte vom Institut der deutschen Wirtschaft.
Isabelle Tümena leitet das ZDF-Landesstudio in Baden-Württemberg.
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