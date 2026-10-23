Stromsteuer-Senkung: So viel würden Haushalte sparen

Forderung der Länder:Stromsteuer-Senkung: So viel könnten Sie sparen
Die Ministerpräsidenten der Länder fordern eine rasche Senkung der Stromsteuer für alle, um Haushalte finanziell zu entlasten. Wie viel würde das bringen? Ein paar Rechenbeispiele.
Die Bundesländer machen bei der Stromsteuer Druck auf die schwarz-rote Bundesregierung. Union und SPD hatten in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart, die Steuer auch für private Haushalte zu senken. Angesichts hoher Energiepreise sollte das "schnellstmöglich" geschehen, forderten die Länder nach ihrer Ministerpräsidentenkonferenz am Donnerstag.
Doch wie würde sich die geringere Stromsteuer im Portemonnaie der Menschen bemerkbar machen?
Wie sich der Strompreis zusammensetzt
Dazu ist zunächst wichtig, wie sich die Stromkosten in Deutschland zusammensetzen. Nach Angaben des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) lag der durchschnittliche Preis einer Kilowattstunde Strom im August 2026 für private Haushalte bei rund 37 Cent. Davon entfielen:
- 15,2 Cent auf Beschaffung und Vertrieb
- 9,2 Cent auf Netzentgelte
- und 12,6 Cent auf Steuern, Abgaben und Umlagen, wovon die Stromsteuer 2,05 Cent ausmacht.
ZDFheute Infografik
Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.
Im Koalitionsvertrag wurde vereinbart, die Stromsteuer auf das "europäische Mindestmaß" zu senken. Dieses liegt bei 0,10 Cent je Kilowattstunde.
Eine Kilowattstunde würde dann also 1,95 Cent weniger kosten. Außerdem sinkt die Mehrwertsteuer um rund einen halben Cent je Kilowattstunde. Gerundet würde die Stromsteuer so um insgesamt 2,35 Cent fallen.
Verivox: Zwei-Personen-Haushalt spart 65 Euro
Das Vergleichsportal Verivox hat berechnet, welche Einsparungen sich dadurch für unterschiedliche Haushalte ergeben. Verivox rechnet dabei mit Daten von Oktober, der durchschnittliche Preis für eine Kilowattstunde lag laut dem Vergleichsportal bei 34,36 Cent. Wenn die Steuer wie gefordert gesenkt wird, würde laut Verivox...
- ein Ein-Personen-Haushalt, mit einem durchschnittlichen Stromverbrauch von 1.500 Kilowattstunden im Jahr, etwa 35 Euro im Jahr sparen.
- ein Zwei-Personen-Haushalt mit einem Stromverbrauch von 2.800 Kilowattstunden 65 Euro sparen.
- ein Drei-Personen-Haushalt mit 4.000 Kilowattstunden Jahresverbrauch 93 Euro sparen.
ZDFheute Infografik
Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.
Rechnet man mit Daten des Statistischen Bundesamts, wären die Einsparungen noch etwas höher. Der zugrundeliegende Verbrauch von 2021 (neue Daten liegen nicht vor) ist dort allerdings auch etwas höher angegeben:
- Demnach verbrauchte ein Ein-Personen-Haushalt im Durchschnitt 2.100 Kilowattstunden und würde so etwa 49 Euro sparen.
- Bei Drei-und-mehr-Personen-Haushalten (5.400 Kilowattstunden) wären es rund 127 Euro. Neuere Daten liegen nicht vor.
Klingbeil: Kein Spielraum im Haushalt
Ob die Stromsteuer tatsächlich gesenkt wird, ist allerdings offen. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) spricht sich zwar wie die Länderchefs dafür aus, Spielräume im Haushalt zu nutzen, um die Stromsteuer wie versprochen zu senken.
Doch Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) hat auf die Forderung zunächst abwehrend reagiert. Obwohl Bund, Länder und Kommunen in den kommenden Jahren wohl mehr Steuern einnehmen werden als erwartet, gebe es nicht genug Spielraum für solche Zusatzausgaben.
Lassen Sie sich Beiträge von ZDFheute bevorzugt bei Google anzeigenJetzt aktivierenMehr erfahren
Mehr zu Strom
Werbung für Stromzähler-Wechsel:Smart Meter: Warum beim Zählertausch keine Eile nötig istvon Frank Gollenbeckmit Video0:37
Analyse von Vergleichsportal:Deutschland hat höchste Strompreise von G20-Staatenmit Video0:20
Erneuerbare-Energien-Gesetz:Reiche rechnet mit sinkenden Strompreisen durch Reformplänemit Video0:28
Subventionierter Strom ab 2026:Der neue Industriestrompreis: Alles nur Symbolpolitik?von Svenja Bergerhoffmit Video2:30