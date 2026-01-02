  3. Merkliste
  4. Suche
Wirtschaft

Der neue Industriestrompreis ab 2026 - Alles nur Symbolpolitik?

Subventionierter Strom ab 2026:Der neue Industriestrompreis: Alles nur Symbolpolitik?

Svenja Bergerhoff - Autorenfoto

von Svenja Bergerhoff

|

Geringere Strompreise wünscht sich Deutschlands Industrie schon lange, um international wettbewerbsfähiger zu sein. Hilft der neue Industriestrompreis dabei? Ein Stimmungsbild.

ENERGIE / STROM / STROMMAST / STROMLEITUNG / STR

Der neue Industriestrompreis soll Firmen entlasten. Doch Mittelstand und Handwerk gehen oft leer aus. Experten kritisieren: Die Subvention setze zudem falsche Anreize für Betriebe.

31.12.2025 | 2:30 min

Im November wird verkündet: Die deutsche Industrie soll mit einem Industriestrompreis wieder wettbewerbsfähiger, der Standort attraktiver werden. Nach einem Treffen mit Branchenvertretern im Kanzleramt sagte Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) dazu:

Ohne eine wirksame Absenkung der Strompreise ist diese Industrie nicht überlebensfähig.

Friedrich Merz (CDU), Bundeskanzler

CSU-Chef Markus Söder, Bundesministerin für Arbeit und Soziales Baerbel Bas (SPD), Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), Bundesminister der Finanzen Lars Klingbeil (SPD).

Industriestrompreis, Kraftwerksbau, weniger Steuern auf Flugtickets: u.a. damit möchte die Regierung der schwächelnden Wirtschaft unter die Arme greifen.

14.11.2025 | 1:46 min

Industriestrompreis: Expertin kritisiert Ausgestaltung

Doch wie wirksam sind die Pläne der Regierung? Es gibt reichlich Kritik. Der jetzige Industriestrompreis sei enorm ungerecht, meint Claudia Kemfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) in Berlin.

Nicht nur den Haushalten gegenüber, die diese Vorteile ja auch nicht haben, sondern auch mittelständischen Unternehmen gegenüber. Es hilft nur den Großen.

Claudia Kemfert, Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung

Und selbst bei den großen Unternehmen kommen längst nicht alle in den Genuss des vergünstigten Strompreises. Viele generieren den Strom für die Herstellung ihrer Produkte in hauseigenen Gaskraftwerken.

Strompreis: 5 Cent pro Kilowattstunde - der vergünstigte Preis gilt jedoch nur für 50 Prozent des gesamten Stromverbrauchs eines Unternehmens
Auszahlung: rückwirkend, also zum Beispiel 2027 für 2026
Befristung: drei Jahre (bis 2028)
Auflagen:

  • Mindestens die Hälfte der Förderung soll in moderne, klimafreundliche Produktion fließen
  • Unternehmen müssen energieintensiv sein, mindestens 100.000 kWh im Jahr verbrauchen und im internationalen Wettbewerb stehen
  • Die Branche muss auf der Kuebll-Liste stehen

Ihnen würde ein vergünstigter Industriestrompreis erst perspektivisch nutzen. Dann, wenn die Produktion auf Erneuerbare Energie umgestellt ist und aktiv Strom bezogen wird. Doch die Subventionen sind, aufgrund von EU-Regularien, auf drei Jahre begrenzt.

itarbeiter fertigen im Jungheinrich Werk Norderstedt Gabelstapler auf einer von fünf Produktionslinien.

Die schwarz-rote Regierung wollte die Wirtschaft ankurbeln, doch Aufschwung ist nicht zu spüren. In der Metall- und Elektroindustrie gingen zehntausende Arbeitsplätze verloren.

09.12.2025 | 2:08 min

Zeitliche Begrenzung bereitet Wirtschaft Kopfzerbrechen

Die Beschränkung auf drei Jahre bereitet der Wirtschaft insgesamt Kopfzerbrechen - und auch Andreas Röders, Geschäftsführer der Gießerei G.A. Röders im niedersächsischen Soltau.

Unsere Planungszeiträume gehen weit darüber hinaus. Die gehen über zehn, 15 Jahre und Investitionen werden auch so langfristig geplant.

Andreas Röders, Geschäftsführer der Gießerei G.A. Röders

Eine Stromvergünstigung, wie sie nun kommt, würde die langfristigen Planung so kaum erleichtern.

Was könnten die Subventionen denn bringen?

Der Gießerei-Chef hat dazu eine eindeutige Meinung: Denn mit allen Auflagen und Investitionsverpflichtungen komme man, so Röders, nur auf eine Ersparnis von 1,5 bis 2 Cent pro Kilowattstunde und auf einen tatsächlichen Strompreis von circa 18 Cent pro Kilowattstunde.

Unser Wettbewerb in China liegt bei circa 8,2 Cent pro Kilowattstunde, in den USA bei 8 Cent pro Kilowattstunde, in Frankreich auch bei 10 Cent pro Kilowattstunde. Das ist weniger als die Hälfte und das ist ein eklatanter Wettbewerbsnachteil.

Andreas Röders, Geschäftsführer der Gießerei G.A. Röders

Ein Arbeiter in China bei der Produktion

China galt lange als Wachstumsmotor für die deutsche Wirtschaft, nun gilt es als Risiko. ZDFheute hat nachgefragt: Wie steht es um die Abhängigkeit der Konzerne von China?

18.12.2025 | 2:50 min

Arbeitgeberverband: "Liste müsste man dringend revidieren"

Wer überhaupt für den subventionierten Strompreis in Frage kommt, regelt die sogenannte "Kuebll"-Liste.

Auf der sogenannten Kuebll-Liste der EU stehen alle anmeldepflichtigen Klima-, Umweltschutz- und Energiebeihilfen (Kuebll). In Deutschland sind dies laut "Handelsblatt" rund 2.000 Unternehmen mit einem jährlichem Gesamtstromverbrauch von rund 100 Terawatt.

Quelle: AFP

Doch ob die Kuebll-Liste tatsächlich dafür geeignet ist, bezweifeln viele. Denn: Die Liste berücksichtigt zwar 91 Sektoren, basiert aber auf Daten aus dem Zeitraum 2013 bis 2015.

"Diese Liste müsste man dringend revidieren, wir müssten sie komplett modernisieren", meint Volker Schmidt, Geschäftsführer des Arbeitgeberverbandes Niedersachsenmetall. "Diese Liste ist schon einige Jahre alt und ob das jetzt wirklich die Bemessungsgrundlage sein sollte für die künftige Frage: Wie gehen wir mit dem Industriestrompreis um? Da habe ich meine Zweifel."

Ein Man übt einen handwerklichen Beruf aus.

Industriedaten bieten deutschen Betrieben große Chancen im KI-Zeitalter: Doch sie sollten vor internationaler Konkurrenz geschützt werden - eine KI-Agentur will das leisten.

20.12.2025 | 0:37 min

Kemfert: "Völlig falscher Ansatz"

Reichlich Kritik aus der Wirtschaft also für die Pläne der Bundesregierung: Energieökonomin Kemfert stellt gar das ganze Vorhaben in Frage:

Der Industriestrompreis ist so, wie er derzeit geplant ist, der völlig falsche Ansatz. Er zementiert alte Strukturen und den Stromverbrauch, anstelle dass man Anreize gibt, den Stromverbrauch zu senken.

Claudia Kemfert, Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung

Stahlarbeiter steht an einem Hochofen, im Hintergrund leuchtet es rot durch die Glut/Hitze

Die Feier zum Tag der Deutschen Einheit findet 2025 in Saarbrücken statt. Im Saarland wird die Einheit ohnehin europäisch gedacht, etwa durch eine Zusammenarbeit bei grünem Stahl.

02.10.2025 | 1:30 min

Andere Maßnahmen wären, so Kemfert, zum Beispiel sogenannte Purchase Power Agreements zu fördern, also langfristige Lieferverträge zwischen Unternehmen und Energieversorgern.

Niedersachsenmetall: Stromkosten über Steuern senken

Arbeitgeberverbände wie Niedersachsenmetall würden eine Senkung der Stromkosten über Steuern und Abgaben befürworten:

Es ist doch verrückt, dass heute 60 Prozent des gesamten Strompreises, den wir in Deutschland zahlen, reine Steuern und Abgaben und Netzentgelte sind. Das heißt, hier müssen wir einen Deckel drauflegen.

Volker Schmidt, Geschäftsführer Niedersachsenmetall

An schlechten Beurteilungen mangelt es dem Vorhaben der Bundesregierung also nicht. Das Bundeswirtschaftsministerium ließ die ZDF-Anfrage für ein Interview zum Thema unbeantwortet.

Svenja Bergerhoff ist Reporterin im ZDF Landesstudio Niedersachsen.

industrieanlage der salzgitter ag

Die Hochöfen sollen in Salzgitter abgeschaltet werden: Denn das Ziel ist eine emissionsfreie Stahlproduktion, mit grünem Strom und Wasserstoff. Doch noch ist das Zukunftsmusik.

05.01.2025 | 1:41 min
Über dieses Thema berichtete das ZDF heute journal update am 31.12.2025 ab 00:25 Uhr.
Thema
Friedrich Merz

Mehr zu Stromkosten

  1. Strommasten stehen im Morgenlicht vor einem Zementwerk.
    Interview

    Einigung auf Industriestrompreis:Politologe: "Nicht der große Herbst der Reformen"

    mit Video6:01
  2. Symbolfoto: Ein Stromzähler mit Kilowattstundenzähler und verschiedenen Geldscheinen davor

    40 Cent pro Kilowattstunde Strom:Wie setzt sich der deutsche Strompreis zusammen?

    von Kristina Schlömer
    mit Video21:15
  3. Zu sehen sind Strommasten und ein Blitzzeichen für Gefahr.

    Entlastung nicht für alle:Stromsteuer: "Bruch des Koalitionsvertrags"

    mit Video1:36
  4. Symbolbild: Stromrechnung mit Geldscheinen - hohe Strompreise

    Kosten für Verbraucher:Reiche: Strompreis-Entlastung muss ankommen

    mit Video1:34