Der neue Industriestrompreis ab 2026 - Alles nur Symbolpolitik?

Geringere Strompreise wünscht sich Deutschlands Industrie schon lange, um international wettbewerbsfähiger zu sein. Hilft der neue Industriestrompreis dabei? Ein Stimmungsbild.

Der neue Industriestrompreis: Alles nur Symbolpolitik?

Der neue Industriestrompreis soll Firmen entlasten. Doch Mittelstand und Handwerk gehen oft leer aus. Experten kritisieren: Die Subvention setze zudem falsche Anreize für Betriebe. 31.12.2025 | 2:30 min

Im November wird verkündet: Die deutsche Industrie soll mit einem Industriestrompreis wieder wettbewerbsfähiger, der Standort attraktiver werden. Nach einem Treffen mit Branchenvertretern im Kanzleramt sagte Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) dazu:

Ohne eine wirksame Absenkung der Strompreise ist diese Industrie nicht überlebensfähig. „ Friedrich Merz (CDU), Bundeskanzler

Industriestrompreis: Expertin kritisiert Ausgestaltung

Doch wie wirksam sind die Pläne der Regierung? Es gibt reichlich Kritik. Der jetzige Industriestrompreis sei enorm ungerecht, meint Claudia Kemfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) in Berlin.

Nicht nur den Haushalten gegenüber, die diese Vorteile ja auch nicht haben, sondern auch mittelständischen Unternehmen gegenüber. Es hilft nur den Großen. „ Claudia Kemfert, Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung

Und selbst bei den großen Unternehmen kommen längst nicht alle in den Genuss des vergünstigten Strompreises. Viele generieren den Strom für die Herstellung ihrer Produkte in hauseigenen Gaskraftwerken.

So ist der Industriestrompreis geplant Strompreis: 5 Cent pro Kilowattstunde - der vergünstigte Preis gilt jedoch nur für 50 Prozent des gesamten Stromverbrauchs eines Unternehmens

Auszahlung: rückwirkend, also zum Beispiel 2027 für 2026

Befristung: drei Jahre (bis 2028)

Auflagen:

Mindestens die Hälfte der Förderung soll in moderne, klimafreundliche Produktion fließen

Unternehmen müssen energieintensiv sein, mindestens 100.000 kWh im Jahr verbrauchen und im internationalen Wettbewerb stehen

Die Branche muss auf der Kuebll-Liste stehen

Ihnen würde ein vergünstigter Industriestrompreis erst perspektivisch nutzen. Dann, wenn die Produktion auf Erneuerbare Energie umgestellt ist und aktiv Strom bezogen wird. Doch die Subventionen sind, aufgrund von EU-Regularien, auf drei Jahre begrenzt.

Zeitliche Begrenzung bereitet Wirtschaft Kopfzerbrechen

Die Beschränkung auf drei Jahre bereitet der Wirtschaft insgesamt Kopfzerbrechen - und auch Andreas Röders, Geschäftsführer der Gießerei G.A. Röders im niedersächsischen Soltau.

Unsere Planungszeiträume gehen weit darüber hinaus. Die gehen über zehn, 15 Jahre und Investitionen werden auch so langfristig geplant. „ Andreas Röders, Geschäftsführer der Gießerei G.A. Röders

Eine Stromvergünstigung, wie sie nun kommt, würde die langfristigen Planung so kaum erleichtern.

Was könnten die Subventionen denn bringen?

Der Gießerei-Chef hat dazu eine eindeutige Meinung: Denn mit allen Auflagen und Investitionsverpflichtungen komme man, so Röders, nur auf eine Ersparnis von 1,5 bis 2 Cent pro Kilowattstunde und auf einen tatsächlichen Strompreis von circa 18 Cent pro Kilowattstunde.

Unser Wettbewerb in China liegt bei circa 8,2 Cent pro Kilowattstunde, in den USA bei 8 Cent pro Kilowattstunde, in Frankreich auch bei 10 Cent pro Kilowattstunde. Das ist weniger als die Hälfte und das ist ein eklatanter Wettbewerbsnachteil. „ Andreas Röders, Geschäftsführer der Gießerei G.A. Röders

Arbeitgeberverband: "Liste müsste man dringend revidieren"

Wer überhaupt für den subventionierten Strompreis in Frage kommt, regelt die sogenannte "Kuebll"-Liste.

Die "Kuebll"-Liste der EU Auf der sogenannten Kuebll-Liste der EU stehen alle anmeldepflichtigen Klima-, Umweltschutz- und Energiebeihilfen (Kuebll). In Deutschland sind dies laut "Handelsblatt" rund 2.000 Unternehmen mit einem jährlichem Gesamtstromverbrauch von rund 100 Terawatt.



Quelle: AFP

Doch ob die Kuebll-Liste tatsächlich dafür geeignet ist, bezweifeln viele. Denn: Die Liste berücksichtigt zwar 91 Sektoren, basiert aber auf Daten aus dem Zeitraum 2013 bis 2015.

"Diese Liste müsste man dringend revidieren, wir müssten sie komplett modernisieren", meint Volker Schmidt, Geschäftsführer des Arbeitgeberverbandes Niedersachsenmetall. "Diese Liste ist schon einige Jahre alt und ob das jetzt wirklich die Bemessungsgrundlage sein sollte für die künftige Frage: Wie gehen wir mit dem Industriestrompreis um? Da habe ich meine Zweifel."

Kemfert: "Völlig falscher Ansatz"

Reichlich Kritik aus der Wirtschaft also für die Pläne der Bundesregierung: Energieökonomin Kemfert stellt gar das ganze Vorhaben in Frage:

Der Industriestrompreis ist so, wie er derzeit geplant ist, der völlig falsche Ansatz. Er zementiert alte Strukturen und den Stromverbrauch, anstelle dass man Anreize gibt, den Stromverbrauch zu senken. „ Claudia Kemfert, Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung

Andere Maßnahmen wären, so Kemfert, zum Beispiel sogenannte Purchase Power Agreements zu fördern, also langfristige Lieferverträge zwischen Unternehmen und Energieversorgern.

Niedersachsenmetall: Stromkosten über Steuern senken

Arbeitgeberverbände wie Niedersachsenmetall würden eine Senkung der Stromkosten über Steuern und Abgaben befürworten:

Es ist doch verrückt, dass heute 60 Prozent des gesamten Strompreises, den wir in Deutschland zahlen, reine Steuern und Abgaben und Netzentgelte sind. Das heißt, hier müssen wir einen Deckel drauflegen. „ Volker Schmidt, Geschäftsführer Niedersachsenmetall

An schlechten Beurteilungen mangelt es dem Vorhaben der Bundesregierung also nicht. Das Bundeswirtschaftsministerium ließ die ZDF-Anfrage für ein Interview zum Thema unbeantwortet.

