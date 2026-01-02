Der neue Industriestrompreis ab 2026 - Alles nur Symbolpolitik?

Subventionierter Strom ab 2026:Der neue Industriestrompreis: Alles nur Symbolpolitik?
von Svenja Bergerhoff
Geringere Strompreise wünscht sich Deutschlands Industrie schon lange, um international wettbewerbsfähiger zu sein. Hilft der neue Industriestrompreis dabei? Ein Stimmungsbild.
Im November wird verkündet: Die deutsche Industrie soll mit einem Industriestrompreis wieder wettbewerbsfähiger, der Standort attraktiver werden. Nach einem Treffen mit Branchenvertretern im Kanzleramt sagte Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) dazu:
Industriestrompreis: Expertin kritisiert Ausgestaltung
Doch wie wirksam sind die Pläne der Regierung? Es gibt reichlich Kritik. Der jetzige Industriestrompreis sei enorm ungerecht, meint Claudia Kemfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) in Berlin.
Und selbst bei den großen Unternehmen kommen längst nicht alle in den Genuss des vergünstigten Strompreises. Viele generieren den Strom für die Herstellung ihrer Produkte in hauseigenen Gaskraftwerken.
Strompreis: 5 Cent pro Kilowattstunde - der vergünstigte Preis gilt jedoch nur für 50 Prozent des gesamten Stromverbrauchs eines Unternehmens
Auszahlung: rückwirkend, also zum Beispiel 2027 für 2026
Befristung: drei Jahre (bis 2028)
Auflagen:
- Mindestens die Hälfte der Förderung soll in moderne, klimafreundliche Produktion fließen
- Unternehmen müssen energieintensiv sein, mindestens 100.000 kWh im Jahr verbrauchen und im internationalen Wettbewerb stehen
- Die Branche muss auf der Kuebll-Liste stehen
Ihnen würde ein vergünstigter Industriestrompreis erst perspektivisch nutzen. Dann, wenn die Produktion auf Erneuerbare Energie umgestellt ist und aktiv Strom bezogen wird. Doch die Subventionen sind, aufgrund von EU-Regularien, auf drei Jahre begrenzt.
Zeitliche Begrenzung bereitet Wirtschaft Kopfzerbrechen
Die Beschränkung auf drei Jahre bereitet der Wirtschaft insgesamt Kopfzerbrechen - und auch Andreas Röders, Geschäftsführer der Gießerei G.A. Röders im niedersächsischen Soltau.
Eine Stromvergünstigung, wie sie nun kommt, würde die langfristigen Planung so kaum erleichtern.
Was könnten die Subventionen denn bringen?
Der Gießerei-Chef hat dazu eine eindeutige Meinung: Denn mit allen Auflagen und Investitionsverpflichtungen komme man, so Röders, nur auf eine Ersparnis von 1,5 bis 2 Cent pro Kilowattstunde und auf einen tatsächlichen Strompreis von circa 18 Cent pro Kilowattstunde.
Arbeitgeberverband: "Liste müsste man dringend revidieren"
Wer überhaupt für den subventionierten Strompreis in Frage kommt, regelt die sogenannte "Kuebll"-Liste.
Auf der sogenannten Kuebll-Liste der EU stehen alle anmeldepflichtigen Klima-, Umweltschutz- und Energiebeihilfen (Kuebll). In Deutschland sind dies laut "Handelsblatt" rund 2.000 Unternehmen mit einem jährlichem Gesamtstromverbrauch von rund 100 Terawatt.
Doch ob die Kuebll-Liste tatsächlich dafür geeignet ist, bezweifeln viele. Denn: Die Liste berücksichtigt zwar 91 Sektoren, basiert aber auf Daten aus dem Zeitraum 2013 bis 2015.
"Diese Liste müsste man dringend revidieren, wir müssten sie komplett modernisieren", meint Volker Schmidt, Geschäftsführer des Arbeitgeberverbandes Niedersachsenmetall. "Diese Liste ist schon einige Jahre alt und ob das jetzt wirklich die Bemessungsgrundlage sein sollte für die künftige Frage: Wie gehen wir mit dem Industriestrompreis um? Da habe ich meine Zweifel."
Kemfert: "Völlig falscher Ansatz"
Reichlich Kritik aus der Wirtschaft also für die Pläne der Bundesregierung: Energieökonomin Kemfert stellt gar das ganze Vorhaben in Frage:
Andere Maßnahmen wären, so Kemfert, zum Beispiel sogenannte Purchase Power Agreements zu fördern, also langfristige Lieferverträge zwischen Unternehmen und Energieversorgern.
Niedersachsenmetall: Stromkosten über Steuern senken
Arbeitgeberverbände wie Niedersachsenmetall würden eine Senkung der Stromkosten über Steuern und Abgaben befürworten:
An schlechten Beurteilungen mangelt es dem Vorhaben der Bundesregierung also nicht. Das Bundeswirtschaftsministerium ließ die ZDF-Anfrage für ein Interview zum Thema unbeantwortet.
Svenja Bergerhoff ist Reporterin im ZDF Landesstudio Niedersachsen.
