Kritik an COP31:Klimaforscher: "Jedes Zehntelgrad zählt"
Muss die UN-Klimakonferenz reformiert werden? Der schwedische Klimaforscher Johan Rockström setzt Hoffnungen in freiwillige Koalitionen, die die COP unter Druck setzen.
ZDFheute: Die Klimakonferenz geht auf ihre Endphase zu. Es war bislang eine zähe Konferenz. Wo sehen Sie Hoffnung?
Johan Rockström: Wir sind mit sehr niedrigen Erwartungen nach Antalya gekommen. Die Medien stellen das Klimathema derzeit gern so dar, als sei es auf Pause, als würde Politik zurückgedreht. Dieses Treffen beweist das Gegenteil. Auch wenn ich keine großen Beschlüsse erwarte: Es hätte eine COP werden können, die sich in eine sehr negative Richtung bewegt. Aber das sehe ich nicht.
ZDFheute: Die COP31 soll eine Umsetzungs-COP sein. Es soll weniger um neue Ziele gehen als darum, die alten endlich einzulösen. Wird sie dem gerecht?
Rockström: Ich würde sagen: nein. Bislang erleben wir diese COP als eine Konferenz mit vielen Diskussionen, die uns nicht voranbringen.
Das einzige positive Zeichen ist das Ziel der türkischen Präsidentschaft zur Elektrifizierung, das ich unterstütze.
ZDFheute: Bei dem Ziel fehlt das Wort "sauber" im Textentwurf, also dass der Strom aus erneuerbaren Energien kommen soll.
Rockström: Wenn man "sauber" streicht, entsteht der Eindruck, man könne weiter Strom aus Kohle erzeugen. Das würde den Nutzen dieses Ziels komplett zunichtemachen. Mindestens die angestrebten 35 Prozent Strom müssen aus erneuerbaren Quellen stammen, nicht aus fossiler Stromerzeugung.
ZDFheute: Ein anderes großes Thema: Die Industrieländer halten ihr Versprechen zur Finanzierung von Anpassungsmaßnahmen für den globalen Süden nicht ein. Was bedeutet das?
Rockström: Alle Erkenntnisse zu Schäden zeigen, dass wir sie unterschätzt haben. Und wir schaffen es nicht einmal, 100 Milliarden US-Dollar in Anpassung zu investieren. Das ist ein sehr beunruhigendes und, ehrlich gesagt, inakzeptables Missverhältnis zwischen den Schäden, die unsere fossil angetriebene Weltwirtschaft verursacht, und unserer fehlenden Bereitschaft, die Betroffenen zu entschädigen und zu unterstützen.
ZDFheute: Mein Eindruck ist, wir reden über das 1,5 Grad-Ziel immer mehr als ein politisches Ziel, das man einfach verschieben kann. Was bedeutet es aber für uns Menschen, wenn wir 1,5 Grad globale Erderwärmung überschreiten?
Rockström: Jedes Zehntelgrad zählt, jedes Zehntelgrad bedeutet, dass ein größerer Teil der Weltbevölkerung direkt betroffen ist.
Das Eis bricht nicht über Nacht zusammen, aber wir lösen innerhalb weniger Jahrzehnte eine Entwicklung aus, die sich dann über Jahrhunderte erstreckt. Der Meeresspiegel könnte um bis zu zehn Meter steigen.
ZDFheute: Weil Einstimmigkeit auf der Klimakonferenz immer schwerer zu erreichen ist, setzen viele auf eine Art "Minilateralismus", also Koalitionen von Freiwilligen. Erodiert der UN-Prozess?
Rockström: Der Konsens sollte weiter das Ziel sein, aber wenn er nicht erreichbar ist, sollte man bei wichtigen strategischen Entscheidungen Mehrheitsentscheidungen akzeptieren. Wenn man Ländern und Koalitionen erlaubt, Vorreiter zu sein und voranzugehen, bekommt man hoffentlich eine FOMO-Reaktion, the fear of missing out, die Angst, etwas zu verpassen.
Nach dem Motto: Meine Güte, der Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas funktioniert ja wirklich. Die verdienen mehr, die Bürger sind zufriedener, die Menschen sind gesünder, sie sind weniger von Schocks betroffen, sie sind widerstandsfähiger. Vielleicht sollten wir diesen Weg versuchen.
ZDFheute: Saudi-Arabien, Indien und andere blockieren den Weltklimarat. Was passiert, wenn sein großer Bericht, der den Stand der Klimaforschung zusammenfasst, nicht rechtzeitig fertig wird, um zu schauen, ob die Welt auf Kurs ist beim Klimaschutz?
Rockström: Das ist unglaublich beunruhigend, und ehrlich gesagt finde ich es inakzeptabel. Das jetzt infrage zu stellen, ist aus meiner Sicht schlicht eine Taktik, um Klimaschutz insgesamt zu verzögern. Mit Wissenschaft hat das wenig zu tun.
Mit Johan Rockström sprach Winnie Heescher, ZDF-Umweltreporterin. Das Interview wurde auf Englisch geführt und übersetzt.
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