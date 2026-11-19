Zwischen Krediten und Zuschüssen:Die Billionen-Frage: Wer zahlt für die Klimakrise?
von Elisa Miebach, Antalya
Die Haushalte der Industrieländer sind leer. Arme Länder verschulden sich weiter für eine Klimakrise, zu der sie wenig beitragen. Einer der größten Konflikte der Klimakonferenzen.
Rund fünf Milliarden US-Dollar. So viel etwa kostet Nepal der Wiederaufbau nach dem verheerenden Gletschersturz im August, erzählt Raju Pandit Chhetri. Eine Katastrophe, die durch den Klimawandel viel wahrscheinlicher wird.
Chhetri setzt sich als Verhandler für die Interessen seines Landes auf der Klimakonferenz COP31 in Antalya ein. Sein Thema, das schwierigste des ganzen Gipfels: die Klimafinanzierung.
Geldfrage ist Knackpunkt der Klimaverhandlungen
Wohl bei keinem Streit auf den Konferenzen der UN wurde so viel Vertrauen verspielt wie bei der Finanzierung. An Geld für Klimaschutz, Anpassung und Schäden fehlt es den ärmsten Ländern seit Jahrzehnten. Und die Klimakrise verschärft sich immer weiter.
Denn verletzliche Länder müssten sich vor Klimafolgen schützen und dafür zusätzliche Schuldenlasten stemmen, sagt Sabine Minninger von der Organisation Brot für die Welt. Sie beobachtet die Verhandlungen seit 19 Jahren.
Für Verhandler Raju Pandit Chhetri heißt das konkret: Die Schulden, die sein Land für den Wiederaufbau aufnimmt, verkleinern das eh schon geringe Budget für andere Themen wie Bildung, Gesundheit oder Sicherheit drastisch.
Kein Geld für erneuerbare Energien oder Flutschäden
Es fehlt weltweit an Geld für Klimaschutz und für -schäden. Und noch mehr Geld fehlt bei der Anpassung. In Nepals Fall: Frühwarnsysteme, Dämme oder auch neue Bewässerungssysteme für die Landwirtschaft, wenn das Wasser nicht mehr reichlich aus den verschwundenen Gletschern auf die Felder fließt.
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Die Anpassung an den Klimawandel steht in diesem Jahr auf der Agenda und damit auch deren Finanzierung.
Die Forderung von Ländern wie Nepal: Die Industrieländer, die die Klimakrise verursacht haben, sollen zahlen an die Länder, die wenig beigetragen haben und doch stark betroffen sind.
Deutschlands Rolle in der Klimafinanzierung
Klimafinanzierung: Billionen-Bedarfe in Baku bestimmt
Auf der UN-Konferenz im aserbaidschanischen Baku 2024 hatte die ganze Welt sich verständigt, dass der Bedarf in die Billionen geht. Doch die Billionen kamen nicht zusammen. Die Industrieländer versprachen, dass bis 2035 jährlich 300 Milliarden US-Dollar in Richtung des globalen Südens fließen sollen.
Woher das Geld für Klimaschutz und Anpassung kommt
Die 300 Milliarden US-Dollar sind nicht nur staatliche Gelder. Es geht auch um privates Geld, das lediglich durch staatliche Unterstützung ermöglicht wird.
Ein Beispiel: Ein privater Investor aus Schweden gibt einen Kredit für einen Windpark in Kenia - die schwedische Regierung sichert ihn dabei ab, erklärt Finanzexperte David Ryfisch von der globalen Organisation Climate Policy Initiative. Somit ist das Risiko, dass er das Geld nicht zurückbekommt, sehr viel geringer.
Private Investoren für Klimaschäden keine Lösung
Doch das Problem: Für Klimaschutz-Projekte funktionieren solche privaten Programme; für Klima-Anpassung hingegen kaum, weil hier keine direkte Rendite auf die Investitionen zu holen sei. Da braucht es noch größtenteils staatliche Zuschüsse, insbesondere für die verletzlichsten Länder.
Die 31. Weltklimakonferenz der Vereinten Nationen (COP31) findet in diesem Jahr ab dem 9. November in der Türkei (Antalya) statt. Die Türkei ist Gastgeber, Australien leitet die Verhandlungen. Auf diesen Kompromiss hatten sich die beiden Länder zuvor geeinigt. Erwartet werden zu dem zweiwöchigen Treffen zehntausende Delegierte sowie Staats- und Regierungschefs. Im Fokus werden unter anderem die Klimafinanzierung und der Übergang weg von fossilen Energien stehen.
Auf der COP31 in Antalya werden indes weitere Ideen für neue Geldquellen diskutiert. Noch nicht in den offiziellen Verhandlungen, aber auf den Fluren. Die Idee: Nicht nur die Länder, die am meisten zur Klimakrise beitragen, sollen zahlen, sondern auch Personen.
Steuer auf Privatjet und Übergewinne im Gespräch
Eine Steuer für die Landung von Privatjets etwa. Das wird schon von acht Ländern weltweit umgesetzt, darunter von Frankreich genauso wie Barbados. Ein Land wie Barbados darf das Geld dann für die eigene Klimafinanzierung behalten, Frankreich soll es abgeben.
Außerdem immer wieder im Gespräch ist eine Steuer auf die Übergewinne der internationalen Öl-Konzerne oder eine Steuer auf die internationale Schifffahrt.
Topf für Klima-Schäden und Verluste dramatisch klein
Das Geld könnte dann unter anderem in den Fonds für Schäden und Verluste fließen. Rund 450 Millionen US-Dollar sind aktuell eingezahlt.
Nepal könnte das erste Land sein, das aus diesem Topf Geld erhält. Etwa 20 Millionen US-Dollar wurden dem Land versprochen. Ein Anfang - aber angesichts des Bedarfs von fünf Milliarden nicht mehr als ein Trostpflaster.
Elisa Miebach ist Redakteurin in der ZDF-Umweltredaktion.
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