Die Verhandlungen bei der COP31 in Antalya stecken fest. Bislang gibt es keine gemeinsame Haltung zu fossilen Energien. Ob Deutschland der Abschlusserklärung zustimmt, ist unsicher.

Auf der COP31 in der Türkei sind die Fronten verhärtet. Eine Abschlusserklärung liegt noch nicht vor. Es gibt Uneinigkeit über Formulierungen zum Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas. 21.11.2026 | 1:57 min

Die Weltklimakonferenz COP31 in Antalya geht in eine erneute Verlängerung. Noch immer ist offen, ob die knapp 200 Staaten überhaupt eine gemeinsame Abschlusserklärung unterzeichnen.

Der zentrale Streitpunkt bleibt: Wie verbindlich soll der Abschied von Kohle, Öl und Gas festgeschrieben werden? Nach stundenlangen Beratungen liegt zwar ein neuer Entwurf für die Abschlusserklärung vor. Ein klares Bekenntnis zur Abkehr von fossilen Energien fehlt aber weiterhin. Sie werden darin nicht ausdrücklich als Haupttreiber der Erderwärmung genannt.

Streit um fossile Energien: Deutsche Zustimmung unsicher

Die Zustimmung Deutschlands und der EU ist unsicher. Es bestehe die "reale Möglichkeit", dass die COP31 ohne eine Vereinbarung ende, sagte ein EU-Vertreter, der nicht namentlich genannt werden wollte, am Sonntagmorgen der Nachrichtenagentur AFP.

ZDF-Korrespondentin Winnie Heescher erklärt, inzwischen haben sich 130 Länder dafür ausgesprochen, den Abschied fossiler Energien ausdrücklich im Abschlusstext zu verankern. Trotzdem sei es auch nach zwei Wochen Verhandlungen nicht gelungen, den Kernkonflikt zu lösen.

Aus diplomatischen Kreisen sei schnell zu hören gewesen, dass ein entsprechender Vorstoß bei der türkischen Präsidentschaft "nicht fliegt", berichtete Heescher. So wird in der Diplomaten-Sprache ausgedrückt, wenn es für einen Vorschlag keine Mehrheit gibt. Entsprechend gereizt sei die Stimmung hinter den Kulissen. Ein EU-Beobachter habe die Verhandlungen als "einzige Shitshow" bezeichnet.

Umweltminister Schneider beschreibt komplizierte Verhandlungen

Auch Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) bleibt wegen der festgefahrenen Gespräche länger vor Ort. Seinen Eindruck von der Lage fasste er im ZDF heute journal so zusammen:

Beziehungsstatus: kompliziert. „ Carsten Schneider (SPD), Bundesumweltminister

Die Positionen liegen weiterhin weit auseinander. Schneider berichtet von guten Gesprächen mit Staaten, die sich ebenfalls von der Nutzung fossiler Brennstoffe abwenden. Beschließe man die Abkehr von Öl und Gas, könne das "Märkte drehen", so Schneider. Er wolle Elektromobilität und Wärmepumpen voranbringen und so den CO2-Ausstoß verringern. Deutschland als großes Industrieland könne damit viel bewegen.

Einen Konsens innerhalb der Weltgemeinschaft strebt Umweltminister Schneider (SPD) an. Öl-exportierende Länder würden aber hart gegen den Ausstieg aus fossiler Energie kämpfen. 20.11.2026 | 5:57 min

Doch man wolle "Konsens erreichen innerhalb der Weltgemeinschaft". Es gebe Länder, die mit der Förderung und dem Export von Öl und Gas viel Geld verdienten, so Schneider. Das sei ihre wirtschaftliche Grundlage, "und dementsprechend hart dagegen kämpfen" sie.

Konferenzleitung Kurum setzt auf Einigung

Nach außen gibt sich die Konferenzleitung weiter optimistisch. Am frühen Morgen erklärte COP31-Präsident Murat Kurum, die Staaten hätten nun Zeit zur Prüfung der neuen Abschlusserklärung.

Doch in dem zehnseitigen Papier der Konferenzleitung werden Öl, Kohle und Gas nicht ausdrücklich erwähnt - anders als von der deutschen Delegation und vielen Klimaschutzverbänden erhofft. Allerdings gibt es einen allgemeinen Querverweis auf einen schon 2023 in Dubai gefällten Beschluss, dass sich die Welt schrittweise von diesen fossilen Energieträgern - den Haupttreibern der eskalierenden Klimakrise - verabschieden soll.

Keine Einigung auf der COP würde bedeuten, es „passiert nichts, was eigentlich passieren müsste“, sagt Winnie Heescher. „Nämlich mehr Schritte im Kampf gegen den Klimawandel.“ 21.11.2026 | 2:25 min

Nacht ZDF-Informationen soll das Plenum frühestens um 8 Uhr deutscher Zeit zur Abstimmung zusammentreten. Kurum appellierte an den Einigungswillen und die Kompromissfähigkeit der Klimadiplomaten, die trotz zweiwöchiger Verhandlungen in Antalya bis zuletzt in vielen Fragen zerstritten waren. ZDF-Korrespondentin Heescher:

Die Situation ist schwierig, der Ausgang offen. Die Ölstaaten führen einen heftigen Abwehrkampf. „ ZDF-Korrespondetin Winnie Heescher

Scheitern der Klimakonferenz steht im Raum

EU-Klimakommissar Wopke Hoekstra warnte vor einem "realen Szenario", ohne Einigung auseinanderzugehen. Kein Deal sei besser als ein schlechter Deal, sagte zudem ein EU-Klimakommissar.

Die offen gebliebenen Fragen könnten zwar im kommenden Jahr bei der nächsten Klimakonferenz in Addis Abeba erneut aufgerufen werden. ZDF-Korrespondentin Heescher zufolge würde das allerdings auch bedeuten, dass es zunächst keine neuen Finanzzusagen für ärmere Staaten gibt. Vor allem blieben wichtige Entscheidungen beim Klimaschutz vertagt.

Quelle: Reuters, AFP