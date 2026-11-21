Eigentlich sollte bereits am Freitag Schluss sein. Doch noch immer ringt die Klimakonferenz in Antalya um eine gemeinsame Abschlusserklärung. Streit gibt es um fossile Energien.

Bei der Weltklimakonferenz wird weiter verhandelt. Streit gibt es über den Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas. Tuvalus Klimawandel-Minister fordert eine klare Abkehr von fossilen Brennstoffen. 21.11.2026 | 1:38 min

Angesichts der stockenden Verhandlungen bei der UN-Klimakonferenz in Antalya (COP31) hat der türkische COP31-Präsident Murat Kurum die beteiligten Staaten zum Einlenken aufgerufen. Er appelliere an die betreffenden Länder, "einen Kompromiss zu erzielen", sagte Kurum vor Journalisten. Er hoffe auf "eine entschlossene Entscheidung, die den Verlauf der Klimageschichte verändern" werde.

"Wir befinden uns vielleicht an einem der wichtigsten Wendepunkte in der Geschichte der COP", hob Kurum hervor. Er sehe den "Willen" und die "Anstrengungen", die 31. Weltklimakonferenz in der Türkei "mit einer sehr guten Entscheidung" abzuschließen. "Aber natürlich liegt es letztlich an den Verhandlungsparteien, diese Entscheidung zu treffen."

Beim Klimagipfel ist bislang keine Einigung absehbar. ZDF-Korrespondentin Winnie Heescher berichtet aus Antalya und erklärt, wie die Verhandlungen weitergehen. 21.11.2026 | 1:54 min

"Vereinbarung" bei CO2-Abscheidung erzielt

Kurum sprach mit Blick auf die Verhandlungen der vergangenen Stunden von "sehr guten Fortschritten" beim Verhandlungsthema Elektrifizierung. Außerdem sei eine "Vereinbarung" zum umstrittenen Thema CO2-Abscheidung erzielt worden. Wenn diese Vereinbarungen umgesetzt würden, würden die globalen Treibhausgasemissionen um 30 Prozent verringert. "Das ist wertvoller als alles andere", warb Kurum um Zustimmung. Wegen des Streits um Formulierungen zur Abkehr von den fossilen Energien sollten die Verhandler keine "Sackgasse" riskieren.

Die EU und andere Staaten hatten entschieden kritisiert, dass in dem am Donnerstagnachmittag veröffentlichten überarbeiteten Beschlussentwurf das Bekenntnis zum globalen Ausstieg aus den fossilen Energieträgern nicht mehr enthalten war. Damit würde die Konferenz hinter dem Stand von 2023 zurückfallen, als bei der COP28 in Dubai erstmals ein ausdrückliches Bekenntnis zur Abkehr von Kohle, Öl und Gas gelungen war.

Fossile Brennstoffe "rote Linie" für Tuvalu

Der Minister für Klimawandel von Tuvalu, Maina Talia, forderte, die Abkehr von fossilen Brennstoffen in der Abschlusserklärung zu verankern. Fossile Brennstoffe nicht zu erwähnen, sei eine "rote Linie für uns", sagte Talia und betonte: "Wenn wir die Krise fossiler Brennstoffe nicht benennen können, verschwenden wir hier unsere Zeit." Er versuche, optimistisch zu bleiben, sagte der Minister des pazifischen Inselstaates.

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Als Aufweichung der Klimaschutz-Beschlüsse hatten die EU- und Inselstaaten außerdem die Formulierungen im bisherigen Beschlussentwurf zur Nutzung von sogenannten CCUS-Technologien kritisiert. Der bisherige Beschlussentwurf sah keine Begrenzung dieser Technologien zur CO2-Abscheidung, -Lagerung und -Nutzung auf diejenigen Sektoren vor, in der klimaneutrale Alternativen kaum verfügbar sind. Die Kritiker warnten, dies könnte als Hintertür für den Erhalt der fossilen Industrie genutzt werden.

Türkei setzt sich für globales Elektrifizierungsziel ein

Besonders stark setzt sich die türkische COP-Präsidentschaft für ein globales Elektrifizierungsziel als Beitrag zu einer Energiewende ein. Der Strom-Anteil am Endenergieverbrauch soll demnach von derzeit rund 20 auf 35 Prozent im Jahr 2035 steigen. Dies würde nach Darstellung der COP-Präsidentschaft zu einer Verringerung des weltweiten Konsums von Kohle, Öl und Gas führen.

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Quelle: AFP, epd