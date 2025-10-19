Flughafen München: Start- und Landebahn zeitweise gesperrt

Am Münchner Flughafen ist es am späten Samstagabend zeitweise zu Sperrungen gekommen. Es habe "verdächtige Wahrnehmungen" gegeben. Am Sonntagmorgen lief der Flugbetrieb wieder.

Start- und Landebahn am Münchner Flughafen mussten zeitweise gesperrt werden. (Archivbild) Quelle: dpa

Wegen "verdächtiger Wahrnehmungen" ist die Start- und Landebahn am Münchner Flughafen zeitweise gesperrt worden. Die Flugsicherung setzte den Flugverkehr am Samstagabend gegen 22:00 Uhr für rund eine halbe Stunde aus, wie ein Sprecher der Bundespolizei bestätigte.

Eine weitere kurze Sperrung habe es demnach gegen 23:00 Uhr gegeben. Zuvor hatten mehrere Menschen der Bundespolizei "verdächtige Wahrnehmungen" gemeldet.

Flughafen München: Normaler Betrieb am Morgen

Am Sonntagmorgen lief der Flugbetrieb dann wieder regulär. Die Auswirkungen seien gering gewesen, sagte eine Sprecherin des Flughafens. Drei Flieger seien am späten Samstagabend umgeleitet worden, von denen einer anschließend doch in München gelandet sei.

Unklar blieb zunächst, ob es sich bei den Wahrnehmungen um mutmaßliche Drohnensichtungen handelte. Ein laut Bundespolizei noch in der Nacht aufgestiegener Hubschrauber der bayerischen Kollegen suchte das Gelände ab und entdeckte dabei weder Drohnen noch verdächtige Personen.

Drohnensichtungen hatten Flugbetrieb Anfang Oktober massiv beeinträchtigt

Anfang Oktober war an zwei aufeinanderfolgenden Abenden der Luftverkehr am Airport der bayerischen Landeshauptstadt nach mutmaßlichen Drohnensichtungen eingestellt worden. An den beiden Tagen waren davon knapp 10.000 Reisende betroffen. Einige von ihnen mussten auf Feldbetten und Isomatten in den Terminals übernachten.