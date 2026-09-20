Wahl in Berlin: Linke deutlich vor CDU - Grüne vor AfD und SPD

Der Wahlabend in Berlin verspricht Spannung: Laut Hochrechnung liegt die Linke deutlich vor der CDU. Die Berliner SPD steht dagegen vor einem Debakel. Alle Zahlen im Überblick.

Alles zur Abgeordnetenwahl in Berlin und der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern - live aus dem ZDF-Wahlstudio in Schwerin. 20.09.2026

Bei der Wahl in Berlin zeichnet sich ein deutlicher Wahlsieg der Linken ab. Laut erster Hochrechnung der Forschungsgruppe Wahlen liegt Die Linke um Spitzenkandidatin Elif Eralp mit 25,5 Prozent klar vor der CDU um Spitzenkandidat Stefan Evers mit 20 Prozent.

Die Grünen werden laut Hochrechnung mit 15,4 Prozent vor der AfD (13,9 Prozent) und der SPD (12 Prozent) drittstärkste Kraft im Abgeordnetenhaus. Auffallend: Die fünf Parteien liegen vergleichsweise nah beieinander.

Unklar ist, ob das BSW den Sprung ins Abgeordnetenhaus schafft. Laut Hochrechnung kommt die Partei auf 5 Prozent, was knapp reichen würde.

Welche Sitzverteilung ergibt sich daraus?

Linke: 36 Sitze

CDU: 28 Sitze

Grüne: 22 Sitze

AfD: 20 Sitze

SPD: 17 Sitze

BSW: 7 Sitze

Für eine Regierungsmehrheit braucht es bei insgesamt 130 Sitzen im Abgeordnetenhaus 66 Sitze. Das schwarz-rote Bündnis des Regierenden Bürgermeisters Kai Wegner (CDU) ist damit abgewählt. CDU und SPD kommen zusammen nur auf 45 Sitze.

Welche Regierungskoalitionen sind laut Hochrechnung möglich?

Die Möglichkeiten sind begrenzt. Die CDU will nicht mit der Linken koalieren, ein Bündnis mit der AfD haben alle anderen Parteien ausgeschlossen. Da weder CDU noch Linke deutlich stärker als die anderen Parteien sind, kommen eigentlich nur zwei Dreierbündnisse in Frage:

Linke, Grüne und SPD: 75 Sitze

CDU, Grüne und SPD: 67 Sitze

Deshalb ist die spannende Frage für Stefan Evers und Elif Eralp auch weniger, wer von beiden am Ende vorne liegt - sondern wer SPD und Grüne von einer Koalition überzeugen kann. Der Spitzenkandidat der Grünen, Werner Graf, hatte vor der Wahl bereits eine inhaltliche Nähe zur Linkspartei ausgemacht.

Wir haben die größten Schnittmengen mit Linken und der SPD. „ Werner Graf, Spitzenkandidat Bündnis 90/Die Grünen

SPD-Spitzenkandidat Steffen Krach wollte am Abend nicht über Koalitionen sprechen. "Wir sind abgewählt worden", sagte Krach. Der Regierungsauftrag liege bei anderen Parteien.

Wer hat wie gewählt - und warum?

In einer Umfrage in der Wahlwoche hat die Forschungsgruppe Wahlen untersucht, welche Probleme die Menschen in Berlin beschäftigen - und inwiefern sie den Parteien zutrauen, diese zu lösen:

Ebenfalls eine Rolle spielt, wie die Menschen die Spitzenkandidierenden beurteilen. Auf die Frage, wen sie lieber als Regierenden Bürgermeister hätten, sprachen sich 37 Prozent der Befragten für Elif Eralp aus und nur 29 Prozent für Stefan Evers.

Große Unterschiede gibt es beim Wahlverhalten nach Alter. Während 47 Prozent der 16- bis 24-Jährigen die Linke wählten, konnte die Partei bei den über 60-Jähringen hinter CDU, SPD und AfD:

Alle Grafiken zur Wahl in Berlin finden Sie unter dem Link.

Welche Reaktionen gibt es?

Die Linke feierte ihre Spitzenkandidatin Elif Eralp mit frenetischem Applaus. "Ab heute verändern wir gemeinsam unser Berlin und machen es zu einem besseren Ort", sagte Eralp auf der Wahlparty. "In unserer Stadt hat die Liebe und die Gerechtigkeit über den Hass gewonnen, das haben wir heute allen gemeinsam gezeigt - und dieses Signal geht raus in die Welt."

Nach der ersten Prognose zur Wahl in Berlin herrscht Feierstimmung bei den Linken. Spitzenkandidatin Elif Eralp dankt ihren Wählerinnen und Wählern für den Zusammenhalt. 20.09.2026 | 2:10 min

Der Präsident des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, zeigte sich dagegen zutiefst beunruhigt über den Wahlsieg der Linken. Er warf der Linken vor, im Wahlkampf wiederholt mit antisemitischen Grenzüberschreitungen aufgefallen zu sein. Auf einer Wahlkampfbühne sei zur Intifada und zum Tod israelischer Soldaten aufgerufen worden, während Zuschauer dazu gesungen und getanzt hätten. "Bis heute gab es keine personellen oder politischen Konsequenzen", kritisierte Schuster.

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) sprach Stefan Evers ein "ordentliches Ergebnis" unter "schwierigen Bedingungen" zu. Evers habe in einer sehr schwierigen Situation den Staffelstab übernommen, sagte Merz mit Blick auf den Rückzug des Regierenden Bürgermeisters Kai Wegner (CDU).

Im Norden sei die CDU zerrieben worden im Zweikampf zwischen SPD und AfD, bilanziert Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU). Der Rückenwind der Bundespolitik habe gefehlt. 20.09.2026 | 4:38 min

Wegner verzichtete im Juli auf eine erneute Kandidatur. Seine fehlerhafte Kommunikation nach dem Anschlag auf das Stromnetz im Januar hatte die CDU in ein Umfragetief gestürzt.

Evers selbst sprach von "gemischten Gefühlen". Das Ergebnis für die Berliner CDU stimme einerseits "demütig". Nach einem sehr guten Ergebnis 2023 habe man "heute deutlich verloren", das sei kein Grund zur Freude. Für die Ausgangslage habe man aber "ein ganz ordentliches Ergebnis erzielt - und das ist euer Erfolg", sagte er an Wahlkämpfer gerichtet.

Die Wahlprognose in Berlin stimme demütig, so CDU-Spitzenkandidat Stefan Evers. Man habe sich gemeinsam gegen den politischen Gegenwind gestemmt. 20.09.2026 | 1:40 min

AfD-Chefin Alice Weidel erklärte den Wahlsieg der Linken in Berlin mit der Brandmauerpolitik der CDU - und forderte Friedrich Merz zum Kurswechsel auf.

Die AfD sei die neue Volkspartei und sei jetzt in der Mitte der Bevölkerung angekommen, sagt Alice Weidel, die Bundessprecherin der AfD. 20.09.2026 | 2:27 min

SPD-Spitzenkandidat Steffen Krach sprach von einem "katastrophalen Ergebnis für die Berliner SPD". "Wir sind Teil einer Landesregierung, die Menschen auch nicht überzeugt hat, und man muss natürlich auch ganz klar sagen, wir hatten natürlich auch keinen Rückenwind."

Wie ging die letzte Abgeordnetenhauswahl aus?

Bei der wegen zahlreicher Pannen 2021 gerichtlich angeordneten Wiederholungswahl 2023 gab es diese Ergebnisse:

CDU 28,2 Prozent (52 Sitze)

SPD 18,4 Prozent (34 Sitze)

Grüne 18,4 Prozent (34 Sitze)

Linke 12,2 Prozent (22 Sitze)

AfD 9,1 Prozent (17 Sitze)

Obwohl die SPD eine Mehrheit für die Fortführung der rot-grün-roten Regierung gehabt hätte, ging sie eine schwarz-rote Koalition mit dem Wahlsieger CDU ein.

Was bedeutet der Wahlabend für die Bundespolitik?

Trotz der schlechten Ergebnisse der CDU bei den Wahlen in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern will Bundeskanzler Friedrich Merz im Amt bleiben - und den eingeschlagenen Reformkurs auch als Parteivorsitzender fortsetzen. "Ich möchte unser Land voranbringen", sagte Merz in Berlin. "Die Reformen müssen kommen."

Die wichtigsten Zahlen zur Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern im Überblick

Die Leiterin des ZDF-Hauptstadtstudios, Diana Zimmermann, nimmt "viel Nervosität bei den Regierungsparteien" wahr. 20.09.2026 | 1:11 min

Für die Berliner SPD, die mit Bürgermeistern wie Willy Brandt oder Klaus Wowereit über Jahrzehnte regierte, bahnt sich ein Debakel an: Sie unterbietet laut Hochrechnung die historisch schlechten 18,4 Prozent der Wiederholungswahl 2023 noch einmal deutlich.

Unklar ist dabei, wie sehr die Ermittlungen gegen SPD-Spitzenkandidat Steffen Krach seinem Wahlkampf und dem Ergebnis geschadet haben. Die Staatsanwaltschaft Hannover ermittelt wegen des Anfangsverdachts der Vorteilsannahme in zwei Fällen gegen Krach. Der SPD-Politiker wies die Vorwürfe zurück.

Kurz vor der Berlin-Wahl sorgten die Ermittlungen gegen Steffen Krach für Aufregung. 10.09.2026 | 1:47 min

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