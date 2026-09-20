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Wahlkreise in Berlin: Alle Ergebnisse der Abgeordnetenhauswahl

Grafiken

Abgeordnetenhauswahl in Karten:Berlin: Die ersten Wahlkreise sind komplett ausgezählt

von L. Billmayer, R. Meyer, M. Ries, M. Zajonz

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Wie schneiden die Parteien und Kandidierenden bei der Wahl in Berlin ab? Alle Ergebnisse nach Erst- und Zweitstimme aus den Wahlkreisen live in Grafiken.

Um eine Karte von Berlin mit den Wahlkreisen sind das Berliner Wappen und die Farben der der Parteien der Berlin Wahl 2026 verteilt.

Es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen sowohl bei der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern als auch bei der Abgeordnetenhauswahl in Berlin. Das ZDF berichtet live aus dem Wahlstudio in Schwerin.

20.09.2026 | 138:46 min

Wen haben die Menschen bei der Wahl in Berlin in den Wahlkreisen gewählt? In den nachfolgenden Grafiken können Sie die Auszählung live verfolgen - vom Zwischen- bis zum Endergebnis. Die Daten aktualisieren sich im Laufe des Abends automatisch.

Sobald mindestens ein Viertel der Wahlbezirke eines Wahlkreises ausgezählt ist, tauchen die ersten Zwischenergebnisse in den Karten und Tabellen auf. Zu Beginn des Wahlabends kann es aber zu Verzögerungen kommen, weil die Daten der Landeswahlleitung vor Veröffentlichung ausführlich geprüft werden.

Wahl in Berlin: Karte mit Erststimmen

Schraffierte Wahlkreise und Grafik-Balken zeigen Zwischenergebnisse - diese Regionen sind noch nicht vollständig ausgezählt. In Parteifarben eingefärbte Regionen ohne Schraffur sind vollständig ausgezählt. Tippen Sie auf einen Wahlkreis, um detaillierte Zwischenstände und Ergebnisse zu sehen.

In der Karte sehen Sie die Ergebnisse nach Erststimmen in Berlin. Mit dieser Stimme werden einzelne Kandidierende gewählt, die den Wahlkreis im Abgeordnetenhaus repräsentieren sollen, insgesamt sind es 78. Wer die meisten Stimmen erhält, gewinnt das Direktmandat.

Erststimme: Abgeordnetenhauswahl Berlin

ZDFheute Infografik

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Wahl in Berlin: Karte mit Zweitstimmen

Mit der Zweitstimme werden Parteien gewählt. Sie ist entscheidend für die Zusammensetzung des künftigen Abgeordnetenhauses. Denn anhand des Zweitstimmenergebnisses wird bestimmt, welche Partei wie viele Sitze bekommt. Vorausgesetzt, die Partei erreicht die Fünf-Prozent-Hürde: Nur Parteien, die in ganz Berlin mindestens fünf Prozent der Stimmen oder mindestens ein Direktmandat erhalten haben, ziehen ins Abgeordnetenhaus ein.

Auch hier können Sie die Auszählung live verfolgen. Zwischenergebnisse werden schraffiert, komplett ausgezählte Wahlkreise vollständig eingefärbt.

Zweitstimme: Abgeordnetenhauswahl Berlin

ZDFheute Infografik

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Berlin: Ausführliche Ergebnisse der Wahl 2026

Wie stark sowohl die antretenden Parteien als auch die Kandidierenden in Ihrem Wahlkreis abgeschnitten haben, finden Sie in folgender Tabelle.

Mit der Suchfunktion können Sie nach Ihrem Wahlkreis, Ihrem Ortsteil oder bestimmten Kandidierenden suchen. Der passende Wahlkreis wird dann in der Tabelle angezeigt. Eventuell müssen Sie durch die Ergebnisseiten klicken, weil es beispielsweise mehrere Wahlkreise pro Bezirk gibt oder Personen mit dem gleichen Nachnamen antreten.

Wahlkreis-Ergebnisse: Abgeordnetenhauswahl Berlin

ZDFheute Infografik

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