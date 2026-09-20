Landtagswahl in Karten:Mecklenburg-Vorpommern: Erste Ergebnisse aus den Wahlkreisen
von L. Billmayer, R. Meyer, M. Ries und M. Zajonz
Wie schneiden die Parteien und Kandidierenden bei der Wahl in Mecklenburg-Vorpommern ab? Alle Ergebnisse nach Erst- und Zweitstimme aus den Wahlkreisen in Grafiken.
Wen haben die Menschen bei der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern gewählt? In den nachfolgenden Grafiken können Sie die Auszählung in den Wahlkreisen live verfolgen - vom Zwischen- bis zum Endergebnis. Die Daten aktualisieren sich im Laufe des Abends automatisch.
Sobald mindestens ein Viertel der Wahlbezirke eines Wahlkreises ausgezählt ist, tauchen die ersten Zwischenergebnisse in den Karten und Tabellen auf. Zu Beginn des Wahlabends kann es aber zu Verzögerungen kommen, weil die Daten der Landeswahlleitung vor Veröffentlichung ausführlich geprüft werden.
Mecklenburg-Vorpommern: Karte mit Erststimmen
Schraffierte Wahlkreise und Grafik-Balken zeigen Zwischenergebnisse - diese Regionen sind noch nicht vollständig ausgezählt. In Parteifarben eingefärbte Regionen ohne Schraffur sind vollständig ausgezählt. Tippen Sie auf einen Wahlkreis, um detaillierte Zwischenstände und Ergebnisse zu sehen.
In der Karte sehen Sie die Ergebnisse nach Erststimmen in Mecklenburg-Vorpommern. Mit dieser Stimme werden einzelne Kandidierende gewählt, die den Wahlkreis im Landtag repräsentieren sollen, insgesamt sind es 36. Wer die meisten Stimmen erhält, gewinnt das Direktmandat.
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Mecklenburg-Vorpommern: Karte mit Zweitstimmen
Mit der Zweitstimme werden Parteien gewählt. Sie ist entscheidend für die Zusammensetzung des künftigen Landtags. Denn mit ihrer Hilfe wird bestimmt, welche Partei wie viele Sitze bekommt. Vorausgesetzt, die Partei erreicht die Fünf-Prozent-Hürde: Nur Parteien, die landesweit mindestens fünf Prozent der Stimmen erhalten haben, ziehen in den Landtag ein.
Auch hier können Sie die Auszählung live verfolgen. Zwischenergebnisse werden schraffiert, komplett ausgezählte Wahlkreise vollständig eingefärbt.
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Mecklenburg-Vorpommern: Ausführliche Ergebnisse der Landtagswahl 2026
Wie stark sowohl die antretenden Parteien als auch die Kandidierenden in Ihrem Wahlkreis abgeschnitten haben, finden Sie in folgender Tabelle.
Mit der Suchfunktion können Sie nach Ihrem Wahlkreis, Ihrer Gemeinde, Ihrem Stadtteil oder bestimmten Kandidierenden suchen. Der passende Wahlkreis wird dann in der Tabelle angezeigt. Eventuell müssen Sie durch die Ergebnisseiten klicken, weil beispielsweise Personen mit dem gleichen Nachnamen antreten.
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