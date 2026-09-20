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Politik
Deutschland

Wahlverhalten in Mecklenburg-Vorpommern nach Alter und Geschlecht

Grafiken

Wahlverhalten nach Bevölkerungsgruppen:So haben Jung, Alt, Männer und Frauen im Nordosten gewählt

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Wie haben Jüngere und Ältere in Mecklenburg-Vorpommern gewählt? Gibt es Unterschiede nach Geschlecht, Bildung und Beruf? Ein Überblick in Grafiken.

Das Wahlverhalten unterscheidet sich nach Altersgruppen:

Wen wählten die 16- bis 24-Jährigen?
Wer wählte die SPD
Wer wählte die AfD
Wer wählte die CDU
Wer wählte die Linke
Wer wählte die Grünen
Wer wählte die FDP
Wer wählte das BSW

So haben Männer und Frauen gewählt:

Wen wählten die Frauen?
Wen wählten die Männer?

So unterscheidet sich das Wahlverhalten nach formalen Bildungsabschlüssen:

Wer wählte die SPD
Wer wählte die AfD
Wer wählte die CDU
Wer wählte die Linke
Wer wählte die Grünen
Wer wählte die FDP
Wer wählte das BSW

Und so sieht es aufgeschlüsselt nach Berufsgruppen aus:

Wer wählte die SPD
Wer wählte die AfD
Wer wählte die CDU
Wer wählte die Linke
Wer wählte die Grünen
Wer wählte die FDP
Wer wählte das BSW

Die Daten stammen aus einer Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen, die am Wahltag durchgeführt wird. Menschen, die aus dem Wahllokal kommen, werden gebeten, einen Fragebogen auszufüllen, in dem unter anderem nach ihrer Wahlentscheidung, ihrem Alter, Geschlecht, Bildungsabschluss und ihrer Berufsgruppe gefragt wird. Sie füllen den Fragebogen eigenständig aus und werfen ihn in eine Box, ähnlich der Urne im Wahllokal. So ist die Umfrage anonym.

Die Forschungsgruppe veröffentlicht die Daten für größere Befragtengruppen, etwa für die vier Bildungsabschlüsse Hauptschule, Mittlere Reife, Abitur, Hochschule. Die Umfrage ist repräsentativ, Wahllokale und Befragte werden zufällig ausgewählt.

Weitere Grafiken zur Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern finden Sie hier:

Hochrechnung 21:05 Uhr
Gewinne und Verluste
Sitzverteilung
Welche Koalitionen sind rechnerisch möglich? (1/2)
Welche Koalitionen sind rechnerisch möglich? (2/2)
Wahlergebnisse seit 1990
Wahlbeteiligung

Hier sehen Sie, wie die Parteien in den Wahlkreisen abgeschnitten haben:

Landtagswahl in Karten
:Mecklenburg-Vorpommern: Erste Wahlkreise ausgezählt

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von L. Billmayer, R. Meyer, M. Ries und M. Zajonz
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Um einen Umriss von Mecklenburg-Vorpommern ist das Wappen des Bundeslandes und Balken in den Farben der Parteien der Landtagswahl 2026 angeordnet.
Grafiken

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Quelle: ZDF
Über dieses Thema berichtet das ZDF in der Sendung "Wahlen in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern" am 20.09.2026 ab 17:30 Uhr.
Themen
Wahl in Mecklenburg-VorpommernMecklenburg-Vorpommern

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