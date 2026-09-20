Wahlverhalten nach Bevölkerungsgruppen:So haben Jung, Alt, Männer und Frauen im Nordosten gewählt
Wie haben Jüngere und Ältere in Mecklenburg-Vorpommern gewählt? Gibt es Unterschiede nach Geschlecht, Bildung und Beruf? Ein Überblick in Grafiken.
Das Wahlverhalten unterscheidet sich nach Altersgruppen:
So haben Männer und Frauen gewählt:
So unterscheidet sich das Wahlverhalten nach formalen Bildungsabschlüssen:
Und so sieht es aufgeschlüsselt nach Berufsgruppen aus:
Die Daten stammen aus einer Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen, die am Wahltag durchgeführt wird. Menschen, die aus dem Wahllokal kommen, werden gebeten, einen Fragebogen auszufüllen, in dem unter anderem nach ihrer Wahlentscheidung, ihrem Alter, Geschlecht, Bildungsabschluss und ihrer Berufsgruppe gefragt wird. Sie füllen den Fragebogen eigenständig aus und werfen ihn in eine Box, ähnlich der Urne im Wahllokal. So ist die Umfrage anonym.
Die Forschungsgruppe veröffentlicht die Daten für größere Befragtengruppen, etwa für die vier Bildungsabschlüsse Hauptschule, Mittlere Reife, Abitur, Hochschule. Die Umfrage ist repräsentativ, Wahllokale und Befragte werden zufällig ausgewählt.
Weitere Grafiken zur Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern finden Sie hier:
Hier sehen Sie, wie die Parteien in den Wahlkreisen abgeschnitten haben:
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