Es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen sowohl bei der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern als auch bei der Abgeordnetenhauswahl in Berlin. Das ZDF berichtet live aus dem Wahlstudio in Schwerin über den Ausgang der Wahlen.

Laut der jüngsten Umfrage des ZDF-Politbarometers zu den Wahlen in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern kämpfen in Berlin Linke und CDU um Platz eins, in Mecklenburg-Vorpommern AfD und SPD. Die politische Lage in den beiden Bundesländern unterscheidet sich demnach deutlich - die Favoriten in dem einen Land, in dem gewählt wird, spielen in dem anderen jeweils nur eine untergeordnete Rolle.

Deutschland blickt also nur zwei Wochen nach der "Denkzettelwahl" in Sachsen-Anhalt erneut auf einen spannenden Wahl-Sonntag: Im ZDF-Wahlstudio bei ZDF-Politikchefin Shakuntala Banerjee ist ab 17:30 Uhr als Experte Parteienforscher Karl-Rudolf Korte dabei, Zahlen und Analysen der Forschungsgruppe Wahlen präsentiert Christian Sievers. Aus dem Abgeordnetenhaus in Berlin berichtet live ZDF-Landesstudioleiter Stephan Merseburger.

Erste Reaktionen der Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten sind im Rahmen der 19-Uhr-heute-Ausgabe zu sehen. Direkt im Anschluss an die heute-Sendung meldet sich ab 19:25 Uhr noch einmal Shakuntala Banerjee aus dem ZDF-Wahlstudio mit weiteren aktuellen Informationen.

Ab 19:35 Uhr gibt sie ab an Berlin. Dort begrüßt ZDF-Hauptstadtstudioleiterin Diana Zimmermann in ihrer Gesprächsrunde Vertreter der Parteien im Bundestag, die die Wahlausgänge in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern aus bundespolitischer Perspektive diskutieren.