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Wahlkreise in Berlin: Alle Ergebnisse der Abgeordnetenhauswahl

Grafiken

Abgeordnetenhauswahl in Karten:Berlin: Alle Ergebnisse aus den Wahlkreisen

von L. Billmayer, R. Meyer, M. Ries, M. Zajonz

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Wie schneiden die Parteien und Kandidierenden bei der Abgeordnetenhauswahl in Berlin ab? Die Ergebnisse aus den Wahlkreisen finden Sie ab Sonntagabend hier.

Um eine Karte von Berlin mit den Wahlkreisen sind das Berliner Wappen und die Farben der der Parteien der Berlin Wahl 2026 verteilt.

Wahl in Berlin: Welche Themen stehen für die Wählenden im Vordergrund?

15.09.2026 | 2:34 min

Wen wählen die Menschen bei der Wahl in Berlin? In den nachfolgenden Grafiken können Sie die Auszählung in den Wahlkreisen ab Sonntagabend live verfolgen - vom Zwischen- bis zum Endergebnis.

Sobald mindestens ein Viertel der Wahlbezirke eines Wahlkreises ausgezählt ist, tauchen die ersten Zwischenergebnisse in den Karten und Tabellen auf. Zu Beginn des Wahlabends kann es aber zu Verzögerungen kommen, weil die Daten der Landeswahlleitung vor Veröffentlichung ausführlich geprüft werden.

Wahl in Berlin: Karte mit Erststimmen

In der Karte unten sehen Sie die Ergebnisse nach Erststimmen in Berlin. Mit dieser Stimme werden einzelne Kandidierende gewählt, die den Wahlkreis im Abgeordnetenhaus repräsentieren sollen, insgesamt sind es 78. Wer die meisten Stimmen erhält, gewinnt das Direktmandat.

Erststimme: Abgeordnetenhauswahl Berlin

ZDFheute Infografik

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Wahl in Berlin: Karte mit Zweitstimmen

Mit der Zweitstimme werden Parteien gewählt. Sie ist entscheidend für die Zusammensetzung des künftigen Abgeordnetenhauses. Denn anhand des Zweitstimmenergebnisses wird bestimmt, welche Partei wie viele Sitze bekommt. Vorausgesetzt, die Partei erreicht die Fünf-Prozent-Hürde: Nur Parteien, die in ganz Berlin mindestens fünf Prozent der Stimmen oder mindestens ein Direktmandat erhalten haben, ziehen ins Abgeordnetenhaus ein.

Auch hier können Sie die Auszählung und die Ergebnisse am Wahlabend live verfolgen.

Zweitstimme: Abgeordnetenhauswahl Berlin

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Berlin: Ausführliche Ergebnisse der Wahl 2026

Wie stark sowohl die antretenden Parteien als auch die Kandidierenden in Ihrem Wahlkreis abgeschnitten haben, finden Sie ab Sonntagabend in folgender Tabelle.

Mit der Suchfunktion können Sie nach Ihrem Wahlkreis, Ihrem Ortsteil oder bestimmten Kandidierenden suchen. Der passende Wahlkreis wird dann in der Tabelle angezeigt. Eventuell müssen Sie durch die Ergebnisseiten klicken, weil es beispielsweise mehrere Wahlkreise pro Bezirk gibt oder Personen mit dem gleichen Nachnamen antreten.

Wahlkreis-Ergebnisse: Abgeordnetenhauswahl Berlin

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Über die Wahl in Berlin berichtete das ZDF unter anderem im heute journal am 17.09.2026 ab 21:45 Uhr.
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