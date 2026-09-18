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Politik
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Wahlkreise in Mecklenburg-Vorpommern: Ergebnisse der Landtagswahl

Grafiken

Landtagswahl in Karten:Mecklenburg-Vorpommern: Alle Ergebnisse aus den Wahlkreisen

von L. Billmayer, R. Meyer, M. Ries und M. Zajonz

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Wie schneiden die Parteien und Kandidierenden bei der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern ab? Die Ergebnisse aus den Wahlkreisen finden Sie ab Sonntagabend hier.

Um einen Umriss von Mecklenburg-Vorpommern ist das Wappen des Bundeslandes und Balken in den Farben der Parteien der Landtagswahl 2026 angeordnet.

Am Sonntag wird in Mecklenburg-Vorpommern ein neuer Landtag gewählt. Wie ist die Stimmung vor Ort?

14.09.2026 | 1:52 min

Wen wählen die Menschen bei der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern in den Wahlkreisen? In den nachfolgenden Grafiken können Sie die Auszählung ab Sonntagabend live verfolgen - vom Zwischen- bis zum Endergebnis.

Sobald mindestens ein Viertel der Wahlbezirke eines Wahlkreises ausgezählt ist, tauchen die ersten Zwischenergebnisse in den Karten und Tabellen auf. Zu Beginn des Wahlabends kann es aber zu Verzögerungen kommen, weil die Daten der Landeswahlleitung vor Veröffentlichung ausführlich geprüft werden.

Mecklenburg-Vorpommern: Karte mit Erststimmen

In der Karte unten sehen Sie die Ergebnisse nach Erststimmen in Mecklenburg-Vorpommern. Mit dieser Stimme werden einzelne Kandidierende gewählt, die den Wahlkreis im Landtag repräsentieren sollen, insgesamt sind es 36. Wer die meisten Stimmen erhält, gewinnt das Direktmandat.

Erststimme: Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern

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Mecklenburg-Vorpommern: Karte mit Zweitstimmen

Mit der Zweitstimme werden Parteien gewählt. Sie ist entscheidend für die Zusammensetzung des künftigen Landtags. Denn mit ihrer Hilfe wird bestimmt, welche Partei wie viele Sitze bekommt. Vorausgesetzt, die Partei erreicht die Fünf-Prozent-Hürde: Nur Parteien, die landesweit mindestens fünf Prozent der Stimmen erhalten haben, ziehen in den Landtag ein.

Auch hier können Sie die Auszählung und die Ergebnisse am Wahlabend live verfolgen.

Zweitstimme: Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern

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Mecklenburg-Vorpommern: Ausführliche Ergebnisse der Landtagswahl 2026

Wie stark sowohl die antretenden Parteien als auch die Kandidierenden in Ihrem Wahlkreis abgeschnitten haben, finden Sie ab Sonntagabend in folgender Tabelle.

Mit der Suchfunktion können Sie nach Ihrem Wahlkreis, Ihrer Gemeinde, Ihrem Stadtteil oder bestimmten Kandidierenden suchen. Der passende Wahlkreis wird dann in der Tabelle angezeigt. Eventuell müssen Sie durch die Ergebnisseiten klicken, weil beispielsweise Personen mit dem gleichen Nachnamen antreten.

Wahlkreis-Ergebnisse: Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern

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Über die Wahl in Mecklenburg-Vorpommern berichtete das ZDF unter anderem im heute journal am 17.09.2026 ab 21:45 Uhr.
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