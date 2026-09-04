Vor der Landtagswahl:Wie es Mecklenburg-Vorpommerns Wirtschaft geht
von Susanne Seidl
Milliardenschwere Aufträge für die Werften und die Ansiedlung des größten Rechenzentrums Deutschlands geben Hoffnung. Doch das Rückgrat der Wirtschaft im Nordosten kämpft.
Die Nachricht wirkt wie ein Paukenschlag: In Dummerstorf bei Rostock soll das deutschlandweit größte Rechenzentrum entstehen, im Auftrag der Schwarz-Gruppe (Lidl und Kaufland). Die Ankündigung verspricht Aufträge für heimische Betriebe beim Bau der Anlage, 120 feste Arbeitsplätze sowie die Hoffnung, dass sich weitere Firmen ansiedeln werden.
Es wäre die erste große Firma im digitalen Bereich im Nordosten, dessen Wirtschaft ansonsten eher auf kleinen und mittelständischen Betrieben fußt.
Tourismus als wichtiger Jobmotor
Mit mehr als 33 Millionen Übernachtungen pro Jahr sichert die Tourismus-Branche zehntausende Arbeitsplätze in Mecklenburg-Vorpommerns Hotels und Gastronomie. 2025 machte die Branche einen Bruttoumsatz von acht Milliarden Euro. Doch die kleineren Betriebe geraten trotz wachsender Gästezahlen unter Druck, erklärt Hotelier Felix Schubert vom "Gutshaus Solzow" an der Müritz.
Sein Herrenhaus aus dem 19. Jahrhundert hat elf Zimmer. Schubert hat sein Personal von 16 auf drei Personen abgebaut, sein Restaurant auf kalte Küche umgestellt, so braucht er keinen Koch mehr, der ohnehin nur noch schwer zu finden und zu halten ist.
Viele Insolvenzen im Gastgewerbe
Die Gewinne sind wegen der allgemeinen Preissteigerung gesunken. Der Branche macht der gestiegene Mindestlohn um 8,4 Prozent sowie die Kosten für Energie, Lebensmittel und Wäscheservice zu schaffen.
So gab es 2025 in der Gastronomie nach dem Baugewerbe die meisten Insolvenzen. Im Vergleich zu 2024 schlossen plus 6,3 Prozent ihre Gaststätten endgültig zu.
Hohe Energiepreise belasten Mittelstand
90 Prozent aller Unternehmen in Mecklenburg-Vorpommern sind klein und mittelständisch. Wie auch die Land-Bäckerei Hünemörder in Warnkenhagen bei Neukloster. Das Team um Anja Hünemörder-Pritzner backt für ihre zwei Filialen, beliefert aber auch Cafés und Kindergärten mit Brötchen und Torten.
Wenn sie auf die Abrechnung für ihren großen Öl-Ofen schaut, dreht sich ihr der Magen um. Die Preise haben sich verdoppelt, sagt sie resignierend.
Der Frust über die Energiepolitik ist ihr deutlich anzumerken. Sie lade jeden Politiker ein, sich mal anzuschauen, wie hart sie und ihr Team jeden Tag für ihr Geld arbeiteten: "Kommt mal her, guckt euch das an, wie es auch wirklich ist bei uns… Jeden Cent, den ich an meine Angestellten zahle, den ich ans Finanzamt zahle, der muss ja durch so ein kleines Brot verdient werden. Und es gibt keiner was von außen, sage ich immer. Da kommt keiner und sagt, hier hast du noch mal ein bisschen Fördermittel dafür."
Werften: Großaufträge durch Rüstung und Erneuerbare
Überraschend gute Aussichten gibt es hingegen bei den Werften. Die Werft in Wismar hat mit dem Rüstungskonzern TKMS, einer Abspaltung von ThyssenKrupp, einen neuen Eigner. Der hat milliardenschwere Verteidigungsaufträge in den Büchern. Für Stefan Schad von der IG Metall Küste ist das nach fünf Insolvenzen endlich ein sicherer Arbeitgeber.
Bis zu 1.500 Schiffbauer sollen hier Arbeit finden. Parallel schafft die Rostocker Neptun Werft (Meyer Gruppe) durch einen Milliarden-Großauftrag für Offshore-Konverterplattformen rund 500 neue Industriearbeitsplätze.
Hoffnung auf neue Technologien
Seit Jahren wird in Rostock an der Produktion von Wasserstoff als sauberem Energieträger geforscht. 2027 will die Firma H2Apex eine 100 Megawatt-Anlage in Lubmin bauen und mit Hilfe von Windkraftstrom betreiben.
Denn durch die novellierte Treibhausgasminderungsquote sind nun Mineralölkonzerne gezwungen, ihren CO2-Ausstoß drastisch zu reduzieren und stärker auf grün erzeugte Energieträger zu setzen.
Das befeuert die Nachfrage, so H2Apex-Geschäftsführer Peter Rößner. "Tatsächlich merken wir eine enorme Nachfrage, im Moment ist es sogar so, dass wir viel mehr Wasserstoff verkaufen können, als wir überhaupt produzieren." Die Hoffnung für den Standort Mecklenburg-Vorpommern: Industriebetriebe, die auf Wasserstoff umstellen, könnten sich dort ansiedeln.
Was wollen die Parteien für die Wirtschaft?
Susanne Seidl berichtet aus dem ZDF-Landesstudio in Mecklenburg-Vorpommern.
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