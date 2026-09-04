Milliardenschwere Aufträge für die Werften und die Ansiedlung des größten Rechenzentrums Deutschlands geben Hoffnung. Doch das Rückgrat der Wirtschaft im Nordosten kämpft.

Am 20. September steht die Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern an. Die Wirtschaft - speziell der Tourismus - gehört in der strukturschwachen Region zu den wichtigsten Themen. 10.08.2026 | 1:42 min

Die Nachricht wirkt wie ein Paukenschlag: In Dummerstorf bei Rostock soll das deutschlandweit größte Rechenzentrum entstehen, im Auftrag der Schwarz-Gruppe (Lidl und Kaufland). Die Ankündigung verspricht Aufträge für heimische Betriebe beim Bau der Anlage, 120 feste Arbeitsplätze sowie die Hoffnung, dass sich weitere Firmen ansiedeln werden.

Es wäre die erste große Firma im digitalen Bereich im Nordosten, dessen Wirtschaft ansonsten eher auf kleinen und mittelständischen Betrieben fußt.

Die Schwarz-Gruppe will Milliarden Euro in ein Rechenzentrum bei Rostock investieren. Bis 2033 soll in Dummerstorf ein Datacenter mit 240 Megawatt Leistung entstehen. 27.08.2026 | 1:32 min

Tourismus als wichtiger Jobmotor

Mit mehr als 33 Millionen Übernachtungen pro Jahr sichert die Tourismus-Branche zehntausende Arbeitsplätze in Mecklenburg-Vorpommerns Hotels und Gastronomie. 2025 machte die Branche einen Bruttoumsatz von acht Milliarden Euro. Doch die kleineren Betriebe geraten trotz wachsender Gästezahlen unter Druck, erklärt Hotelier Felix Schubert vom "Gutshaus Solzow" an der Müritz.

Sein Herrenhaus aus dem 19. Jahrhundert hat elf Zimmer. Schubert hat sein Personal von 16 auf drei Personen abgebaut, sein Restaurant auf kalte Küche umgestellt, so braucht er keinen Koch mehr, der ohnehin nur noch schwer zu finden und zu halten ist.

Wir reduzieren nicht, weil keine Nachfrage da ist, sondern weil Personalmangel, Lohnkosten, Bürokratie und Betriebskosten das alte Model des Hotelbetriebs unmöglich machen. „ Felix Schubert, Gutshaus Solzow

Viele Insolvenzen im Gastgewerbe

Die Gewinne sind wegen der allgemeinen Preissteigerung gesunken. Der Branche macht der gestiegene Mindestlohn um 8,4 Prozent sowie die Kosten für Energie, Lebensmittel und Wäscheservice zu schaffen.

So gab es 2025 in der Gastronomie nach dem Baugewerbe die meisten Insolvenzen. Im Vergleich zu 2024 schlossen plus 6,3 Prozent ihre Gaststätten endgültig zu.

Drei Wochen vor der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern liegt die CDU laut Umfragen bei rund zehn Prozent - damit würde sie ihr historisch schlechtestes Ergebnis einfahren. 30.08.2026 | 2:46 min

Hohe Energiepreise belasten Mittelstand

90 Prozent aller Unternehmen in Mecklenburg-Vorpommern sind klein und mittelständisch. Wie auch die Land-Bäckerei Hünemörder in Warnkenhagen bei Neukloster. Das Team um Anja Hünemörder-Pritzner backt für ihre zwei Filialen, beliefert aber auch Cafés und Kindergärten mit Brötchen und Torten.

Wenn sie auf die Abrechnung für ihren großen Öl-Ofen schaut, dreht sich ihr der Magen um. Die Preise haben sich verdoppelt, sagt sie resignierend.

Was soll ich machen, ich kann den Ofen nicht stillstehen lassen, ich muss in den sauren Apfel beißen. „ Anja Hünemörder-Pritzner, Konditormeisterin

Die AfD könnte bei den Wahlen in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern stärkste Kraft werden. Welchen Einfluss die Partei hätte und was das für die Regierungen bedeuten würde. 20.08.2026 | 7:39 min

Der Frust über die Energiepolitik ist ihr deutlich anzumerken. Sie lade jeden Politiker ein, sich mal anzuschauen, wie hart sie und ihr Team jeden Tag für ihr Geld arbeiteten: "Kommt mal her, guckt euch das an, wie es auch wirklich ist bei uns… Jeden Cent, den ich an meine Angestellten zahle, den ich ans Finanzamt zahle, der muss ja durch so ein kleines Brot verdient werden. Und es gibt keiner was von außen, sage ich immer. Da kommt keiner und sagt, hier hast du noch mal ein bisschen Fördermittel dafür."

Drängendste Probleme im Mittelstand: hohe Energiepreise

Fachkräftemangel

steigende Personalkosten

die Bürokratie

hohe Steuern

Werften: Großaufträge durch Rüstung und Erneuerbare

Überraschend gute Aussichten gibt es hingegen bei den Werften. Die Werft in Wismar hat mit dem Rüstungskonzern TKMS, einer Abspaltung von ThyssenKrupp, einen neuen Eigner. Der hat milliardenschwere Verteidigungsaufträge in den Büchern. Für Stefan Schad von der IG Metall Küste ist das nach fünf Insolvenzen endlich ein sicherer Arbeitgeber.

Hier werden Tariflöhne bezahlt, hier gilt die 35-Stunden-Woche. Das macht natürlich auch was mit angliedernden Industrien hier, Zulieferfirmen. Ich glaube, für die Stadt Wismar ist das ein Segen. „ Stefan Schad, IG Metall Bezirk Küste

Bis zu 1.500 Schiffbauer sollen hier Arbeit finden. Parallel schafft die Rostocker Neptun Werft (Meyer Gruppe) durch einen Milliarden-Großauftrag für Offshore-Konverterplattformen rund 500 neue Industriearbeitsplätze.

Landtagswahl am 20. September : Wahl in Mecklenburg-Vorpommern: Die Spitzenkandidaten Am 20. September wird in Mecklenburg-Vorpommern ein neuer Landtag gewählt. In Umfragen liegt die AfD aktuell vorn. Welche Spitzenkandidaten antreten - ein Überblick.

Hoffnung auf neue Technologien

Seit Jahren wird in Rostock an der Produktion von Wasserstoff als sauberem Energieträger geforscht. 2027 will die Firma H2Apex eine 100 Megawatt-Anlage in Lubmin bauen und mit Hilfe von Windkraftstrom betreiben.

Denn durch die novellierte Treibhausgasminderungsquote sind nun Mineralölkonzerne gezwungen, ihren CO2-Ausstoß drastisch zu reduzieren und stärker auf grün erzeugte Energieträger zu setzen.

Das befeuert die Nachfrage, so H2Apex-Geschäftsführer Peter Rößner. "Tatsächlich merken wir eine enorme Nachfrage, im Moment ist es sogar so, dass wir viel mehr Wasserstoff verkaufen können, als wir überhaupt produzieren." Die Hoffnung für den Standort Mecklenburg-Vorpommern: Industriebetriebe, die auf Wasserstoff umstellen, könnten sich dort ansiedeln.

Was wollen die Parteien für die Wirtschaft?

SPD Berichtspflichten für kleine und mittlere Unternehmen für zwei Jahre komplett aussetzen

Bezahlbare und nachhaltige Energie z.B. durch Aufbau der Wasserstoffwirtschaft

Ausbau der Digitalisierung, Investition in Tourismus und maritime Wirtschaft

Fachkräfte: Investition in Berufsschulen und handwerkliche Bildungszentren AfD Preiswerte Energie durch Import von russischem Gas über Nordstream-Pipelines

Bürokratie abbauen und Verwaltungsprozesse vereinfachen

Fachkräfte sichern durch Stärkung dualer Studiengänge und Qualifizierung vorhandener Arbeitskräfte

Fachkräfteeinwanderung einschränken

Investitionen in Forschung, KI und Gaskraftwerke

Rückkehr zu Atomkraft CDU Ausgleich der Stromkosten mit "MV-Bonus" (30 Euro pro Jahr pro Kopf)

Beschleunigung von Genehmigungsverfahren

Fachkräfte sichern durch Azubi-Prämie, Förderung des dualen Studiums und Gewinnen internationaler Fachkräfte

Ersetzen täglicher Höchstarbeitszeit mit wöchentlicher Höchstarbeitszeit

Stärkung der Bauwirtschaft Linke Faire Löhne und Arbeitsbedingungen

Förderprogramme im Handwerk

Stärkung der Gesundheitswirtschaft

Bezahlbare und nachhaltige Energie

Tourismus stärken: Ausbau des Kinder- und Jugendtourismus, Einführung einer Tourismusabgabe Grüne Nachhaltiges Wirtschaften

Fachkräfte sichern durch Förderung von Fachkräfteeinwanderung, Ausbildung und Freiwilligendienste

Bürokratieabbau bei Mittelstand und Handwerk

Maritime Wirtschaft fördern u.a. Start-ups

Tourismus durch Nachhaltigkeit beibehalten FDP Förderung von Gaskraftwerken und Wasserstoff für preiswerte Energie

Abschaffung verpflichtender kommunaler Wärmeplanung

Maßnahmen für Bürokratieabbau

Fachkräftemangel entgegenwirken durch Ausbau von KI in Unternehmen

Verbesserte Integration internationaler Fachkräfte BSW Bürokratieabbau und schnellere Verwaltungsprozesse

Fachkräfte sichern durch Stärkung dualer Studiengänge und Investition in Berufsschulen

Wiederaufnahme von Gaslieferungen aus Russland

Investition in KI, Unterstützung von Unternehmen im digitalen Wandel

Maritime Wirtschaft fördern

Susanne Seidl berichtet aus dem ZDF-Landesstudio in Mecklenburg-Vorpommern.

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