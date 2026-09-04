Thüringen: BSW verliert neun weitere Abgeordnete

Neun weitere BSW-Abgeordnete in Thüringen verlassen die Partei, darunter auch alle drei BSW-Minister. Vize-Ministerpräsidentin Wolf sagt, man stehe weiter zur Koalition.

Die Pressekonferenz der Thüringer Landesregierung im phoenix-Livestream. 20.06.2026

Die Krise in der Thüringer Brombeer-Koalition spitzt sich zu: Neun weitere BSW-Abgeordnete verlassen die Partei. Auch alle drei BSW-Minister sind darunter - Vize-Ministerpräsidentin und Finanzministerin Katja Wolf, Digitalminister Steffen Schütz und Umweltminister Tilo Kummer. Der Sonderparteitag am Sonntag wurde abgesagt.

Katja Wolf und weitere BSW-Mitglieder der Thüringer Landtagsfraktion verlassen die Partei. (Archivbild) Quelle: imago

"Wir stehen weiter zur Koalition", sagte Wolf am Freitag bei einer Pressekonferenz. Kommende Woche soll in einer Fraktionssitzung über das weitere Vorgehen beraten werden. Es bestehe noch immer eine BSW-Fraktion mit zwölf Mitgliedern, sagte Wolf. Die Fraktion schrumpfte nach dem Austritt Mitte der Woche bereits um drei Mitglieder.

Drei weitere Abgeordnete hatten bereits am Mittwoch das Thüringer BSW und dessen Landtagsfraktion verlassen. 02.09.2026 | 2:12 min

BSW ist Teil von Brombeer-Koalition

Am Mittwoch waren die Abgeordneten Stefan Wogawa, Roberto Kobelt und Dirk Hoffmeister aus Partei und Fraktion ausgetreten. Die drei Ex-BSW-Politiker wollen mit einer eigens gegründeten Partei "Deine Stimme zählt" eine parlamentarische Gruppe bilden.

Das BSW ist in Thüringen Teil der Regierungskoalition von CDU, BSW und SPD. Das Bündnis hatte im Landtag schon bisher keine eigene Mehrheit - es bestand ein Patt von 44 von 88 Sitzen zur Opposition von AfD und Linke. Mehrheiten hatte sich die Koalition in der Regel mit Kompromissen mit der Linke-Fraktion organisiert.

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Quelle: dpa, AFP, ZDF