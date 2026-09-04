Update am Morgen:Es wird ernst in Sachsen-Anhalt
von Johannes Lieber
Guten Morgen,
noch zweimal schlafen, dann ist endlich wieder Wahl. Haben Sie es schon vermisst? Wahlabende sind zumindest mein Guilty Pleasure - und so werde ich auch diesen Sonntag um 18 Uhr auf den Gong und die Ergebnisse aus Sachsen-Anhalt warten.
Bis es so weit ist, kämpfen die Parteien im ehemaligen Land der Frühaufsteher noch um die letzten Stimmen. Heute versuchen beispielsweise die Grünen mit ihrem "Wahlkampfhöhepunkt" die Menschen in Halle an der Saale von sich zu begeistern.
In der Studentenstadt wird auch Cem Özdemir auftreten, der in der eigenen Partei wegen seines bürgerlichen Kurses umstritten, aber bei den Wählern erfolgreich ist. Anfang des Jahres konnte er nach einer durchaus beeindruckenden Aufholjagd noch die Wahl in Baden-Württemberg gewinnen. Ihm half damals vermeintlich die maximale Distanz zu seiner eigenen Partei.
Auch die CDU in Sachsen-Anhalt hat das bis zuletzt so versucht. Doch scheinbar haben die Bürger dem CDU-Spitzenkandidaten Sven Schulze diese Distanz nie wirklich abgekauft. Bundeskanzler Friedrich Merz durfte dennoch gestern zur Unterstützung anreisen. Allerdings unter Ausschluss der Öffentlichkeit - so viel Distanz muss sein.
In einem Chemiepark bei Leuna, in dem Holz in Kunststoff verwandelt wird, sprachen beide knapp zehn Minuten über diese "beeindruckende" Technologie. Fragen waren nicht zugelassen, die Bevölkerung gar nicht erst eingeladen. Nur einen kurzen Anflug von Wahlkampf hatte der Besuch, als Merz am Ende seines Presse-Statements vor der AfD warnte und für Schulze warb.
Dass ausgerechnet die Grünen in Ostdeutschland auf Bühnen stehen, während er sich selbst in einem Chemieunternehmen verstecken muss, das hätte sich Friedrich Merz bestimmt anders vorgestellt.
Herzliche Grüße aus Berlin,
Johannes Lieber, Redakteur im ZDF-Hauptstadtstudio
Wir begleiten die Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt im Liveblog. Hier finden Sie alle News, Hintergründe und Reaktionen.
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Was heute noch wichtig ist
IFA startet: Privatbesucher können ab heute die Elektronikmesse IFA in Berlin besuchen. Etwa 2.000 Aussteller präsentieren dieses Jahr ihre Produkte auf der Messe. Während in den Hallen technische Neuheiten, viele KI-Anwendungen und humanoide Roboter gezeigt werden, findet auf dem Außengelände unter anderem ein Konzert der Rapperin Ikkimel statt.
Bürgerfest beim Bundespräsidenten: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier lädt heute zum traditionellen Bürgerfest in den Park der Villa Hammerschmidt ein. Mit der Einladung werden unter anderem rund 2.500 Ehrenamtliche aus ganz Deutschland gewürdigt.
Ausführlich informiert
Putin kündigt "vernichtende" Reaktion an: Nach dem Anschlag auf den Leipziger Flughafen hat Deutschland ein härteres Vorgehen gegen die russische Schattenflotte angekündigt. Droht eine Konfrontation in der Ostsee?
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Sportlich in den Tag
Diamond-League-Finale: Robert Farken hat sich in diesem Sommer in der Weltspitze der 1.500 Meter festgesetzt. Im Diamond-League-Finale von Brüssel will er nun beweisen, dass sein langer Atem auch gegen die Besten reicht.
Grafik des Tages
Zahl des Tages
1.413
Ciao, Berlusconi! Ab heute ist Ministerpräsidentin Giorgia Meloni die am längsten amtierende Regierungschefin Italiens seit dem Zweiten Weltkrieg. Mit 1.413 aufeinanderfolgenden Tagen im Amt übertrifft sie die bisherige Bestmarke von Silvio Berlusconi aus dem Jahr 2005. Meloni hatte im Oktober 2022 die Regierung übernommen.
Ein Lichtblick
"Keep it Wool": Ein Schweizer Forschungsprojekt versucht, das sommerliche Abschmelzen des Glacier 3.000 mit Schafswolle zu bremsen. Erste Ergebnisse zeigen bereits Erfolge der bizarren Mützen.
Gesagt
Torsten Sträter wird heute 60 Jahre alt. Der in Dortmund geborene Comedian zählt zu den erfolgreichsten Kabarettisten Deutschlands. 2022 erhielt er zusammen mit Kurt Krömer einen Grimme-Preis in der Kategorie Unterhaltung für ein TV-Gespräch über Depressionen. Anfang des Jahres machte er eine Tumordiagnose bekannt, steht aber inzwischen wieder auf der Bühne.
Weitere Schlagzeilen
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So wird das Wetter heute
Am Freitag zieht eine Kaltfront durch, dabei gibt es teilweise anhaltenden Regen und auch starke Gewitter, Unwetter möglich. Im Süden bleibt es trocken, mit viel Sonnenschein. Die Temperaturen steigen auf 18 bis 32 Grad.
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Zusammengestellt von Nicola Frowein
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