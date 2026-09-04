Polizei spricht von möglicher Sabotage an Umspannwerk in Dormagen

Ein verdächtiger Gegenstand an einem Umspannwerk in Dormagen deutet laut Polizei auf mögliche Sabotage hin. Am Dienstag gab es bereits Vorfälle an zwei anderen Umspannwerken.

Ermittler untersuchen einen verdächtigen Gegenstand am Umspannwerk in Dormagen. Quelle: Jan Ohmen / dpa

Nach dem Fund eines verdächtigen Gegenstands an einem Umspannwerk im nordrhein-westfälischen Dormagen zwischen Köln und Düsseldorf geht die Polizei von einem geplanten Sabotagedelikt aus. Ein Sprecher erklärt:

Jemand hat offenbar versucht, mutwillig einen Kurzschluss herbeizuführen. „ Polizei Köln

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Ziel sei es offensichtlich gewesen, "Schaden anzurichten", sagte ein Sprecher der Polizei Köln. Den Ermittlern liege ein Bekennerschreiben vor, in dem auch andere - schon öffentlich bekannte - Verdachtsfälle in Nordrhein-Westfalen und Brandenburg erwähnt seien.

Polizei untersucht mögliche Abschussvorrichtung

Die Untersuchungen an dem verdächtigen Gegenstand, den ein Spaziergänger am Donnerstagabend an dem Umspannwerk in Dormagen entdeckt hatte, seien bisher nicht abgeschlossen. Möglicherweise handle es sich dabei um eine "verdächtige Abschussvorrichtung", sagte der Sprecher in der Nacht.

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Beamte überprüften weitere Umspannwerke in umliegenden Regionen, ob dort ebenfalls verdächtige Gegenstände platziert worden seien, sagte der Polizeisprecher weiter. Momentan seien mit Ausnahme des Umspannwerks in Bergheim westlich von Köln keinerlei Schäden festgestellt worden.

Dort waren am Dienstag nach früheren Behördenangaben Kabel über die Oberleitung befördert worden, wodurch es zu einem Kurzschluss gekommen war. Im Nachhinein wurden mehrere Abschussvorrichtungen entdeckt.

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Ähnlicher Vorfall auch in Südbrandenburg

Einen ähnlichen Vorfall hatte es wenige Stunden zuvor in Südbrandenburg gegeben. Dort war am Dienstagmorgen nahe dem Kraftwerk Jänschwalde leitfähiges Material mithilfe selbstgebauter Flugkörper in Richtung der Höchstspannungsleitungen gelenkt worden. Mehr als ein Dutzend Vorrichtungen zu diesem Zweck wurden gefunden. Zu einem Stromausfall kam es laut Netzbetreiber nicht.

Die Ermittler hatten mitgeteilt, dass sie davon ausgehen, dass die Vorfälle in Bergheim und Jänschwalde auf verfassungsfeindliche Sabotage zurückzuführen sind.

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Bekennerschreiben ging auch an Zeitung

Die "taz" berichtete am Donnerstagabend, sie habe ein Bekennerschreiben zu dem Vorfall in Brandenburg erhalten, das laut Poststempel in Nordrhein-Westfalen abgeschickt worden sei. Nach Angaben der Zeitung bezeichnet sich der Absender als Einzeltäter, der die verwendeten Selbstbauraketen im Detail beschreibt und als Motiv auf "unermessliches Leid" verweist, das die Nutzung fossiler Brennstoffe verursache.

Die "taz" wies nach umfassender Recherche ausdrücklich darauf hin, dass nicht zweifelsfrei geklärt werden könne, ob der Verfasser des Schreibens auch der Täter sei.

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Quelle: dpa, AFP