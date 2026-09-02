Sabotage am Stromnetz in Brandenburg: "Müssen schnell nachrüsten"

Landesinnenminister Jan Redmann:Sabotage in Brandenburg: "Müssen schnell nachrüsten"
Nach der Sabotage am Stromnetz in Brandenburg sind die Hintergründe weiter unklar. Innenminister Redmann mahnt, beim Schutz kritischer Infrastruktur müsse man "schnell nachrüsten".
Nach der Sabotage am Stromnetz in Südbrandenburg fordert Landesinnenminister Jan Redmann (CDU) einen besseren Schutz der kritischen Infrastruktur. "Wir sichern diese Bereiche nicht ausreichend, weil sie in einer Zeit errichtet wurden, in der es eine andere Bedrohungslage gab", sagte er im ZDF-Morgenmagazin. "Und wir müssen hier schnell nachrüsten."
Redmann: Mehr als ein Dutzend nicht ausgelöste Vorrichtungen
Am Umspannwerk unweit des Kraftwerks Jänschwalde waren am Dienstag Sprengvorrichtungen gefunden worden. Im Morgenmagazin schilderte Redmann das Ausmaß des Fundes:
Man gehe gegenwärtig davon aus, "dass eine einzige nur sich in der Stromleitung verfangen hat und dann zu einem solchen Kurzschluss führte".
Raketen offenbar "fachkundig" selbst gebaut
Zur Funktionsweise der Vorrichtung sagte er, es handele sich nicht um eine "klassische Silvesterrakete", sondern um einen "Treibsatz, der dort installiert worden ist, der selbst gebaut wurde, offenbar auch fachkundig gebaut wurde".
Ziel sei es gewesen, "einen leitfähigen Gegenstand, also eine Leitung, in diese Hochspannungsleitung zu transportieren", um eine Verbindung zwischen Leitung und Erdboden herzustellen. In einem Fall sei das gelungen - mit sichtbaren Folgen:
Redmann: "können gegenwärtig keine Täterschaft ausschließen"
Zu möglichen Tätern, einem Motiv oder den Hintergründen könne man am Morgen noch nichts sagen. Allerdings sagte der Minister, es gebe "Unterschiede in der Tatbegehung zu den Anschlägen auf das Tesla-Werk oder beim Stromausfall in Berlin. Das ist möglicherweise ein anderes Vorgehen".
Gleichzeitig könne man aktuell aber auch "keine Täterschaft ausschließen", sagte Redmann. Es handle sich aber um eine wichtige Verbindung in der Nord-Süd-Energieversorgung. Ziel des Anschlags könne daher auch gewesen sein, die Stromversorgung in Deutschland zu destabilisieren und für großflächige Ausfälle zu sorgen.
Kritische Infrastruktur "vielgestaltig" und unzureichend gesichert
Die kritische Infrastruktur in Deutschland sei vielgestaltig, sagte Redmann: Flughäfen, Tausende Kilometer Stromleitungen, Telekommunikationsinfrastruktur sowie Gas- und Wasserversorgung seien unzureichend geschützt. Der Grund dafür sei, dass sie "in einer Zeit errichtet wurden, in der es eine andere Bedrohungslage gab". Diese habe sich verändert und man müsse jetzt "schnell nachrüsten".
Konkret nannte er die Befugnis, Drohnen abwehren zu können, sowie den Einsatz intelligenter Videoüberwachung: "Man kann nicht neben jeden Hochspannungsmasten Polizisten stellen."
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