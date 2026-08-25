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Bahn-Kabel durchtrennt: Sabotageverdacht in Baden-Württemberg

Bahnstrecke zeitweise gesperrt:Kabel durchtrennt: Sabotageverdacht in Baden-Württemberg

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Und wieder wurde ein Kabel an einer Bahnstrecke durchtrennt. Dieses Mal in Baden-Württemberg. Wieder gibt es einen Sabotageverdacht. Der Staatsschutz ermittelt.

Mehrere Kabel nahe Bahngleise durchtrennt

Unbekannte haben mehrere Kabel nahe der Bahnstrecke zwischen Backnang und Maubach durchtrennt. Die Polizei ermittelt wegen mutwilliger Beschädigung und möglicher Sabotage.

25.08.2026 | 0:16 min

Unbekannte haben in Baden-Württemberg mehrere Kabel in der Nähe von Bahngleisen zwischen Backnang und Maubach durchtrennt. Wie ein Polizeisprecher in Aalen mitteilte, gehen die Ermittler von einer mutwilligen Beschädigung aus. Daher untersuche die Fachinspektion Staatsschutz auch einen möglichen Sabotageverdacht.

Störungen der Internet- und Telefonversorgung in Backnang

Aufgefallen sei der Schaden durch eine Fehlermeldung bei der Deutschen Bahn, sagte der Sprecher. Bisher deuteten die bisherigen Erkenntnisse eher auf eine mutwillige Beschädigung hin.

Unbekannte sollen sich demnach am Samstagnachmittag Zugang zu einem Betonschacht nahe den Bahngleisen verschafft haben, um dort mit Werkzeug mehrere Kabel zu durchtrennen. Laut Polizei kam es wegen der Schäden zu Einschränkungen im Bahnverkehr sowie Störungen der Internet- und Telefonversorgung in Backnang. Bauarbeiten soll es nach Angaben einer Bahnsprecherin auf dem betroffenen Streckenabschnitt nicht gegeben haben.

Einsatzkräfte der Feuerwehr löschen einen Böschungsbrand an einer Bahnstrecke.

Nach Bränden an der Strecke Köln Düsseldorf im Juli gingen Ermittler ebenfalls von Sabotage aus. Ein Bekennerschreiben einer linksextremen Gruppe war aufgetaucht.

11.07.2026 | 1:07 min

Züge fahren wieder weitgehend pünktlich

Inzwischen fahren die Züge wieder weitgehend pünktlich an der betroffenen Stelle vorbei. Die Strecke im Rems-Murr-Kreis sei lediglich in der Nacht von Sonntag auf Montag von etwa Mitternacht bis 3:30 Uhr morgens gesperrt gewesen, um die beschädigten Kabel in dem Betonschacht zu reparieren. 

Die beschädigten Kabel hätten eine sogenannte Rotausleuchtung an der Strecke verursacht, sagte die Bahnsprecherin. Diese signalisiert, dass ein bestimmter Gleisabschnitt oder eine Weiche durch ein Schienenfahrzeug besetzt oder blockiert ist.

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Quelle: AFP, dpa
Über dieses Thema berichtete ZDFheute Xpress am 25.08.2026 um 13:20 Uhr in dem Beitrag "Sabotageverdacht in Baden-Württemberg".
Themen
Deutsche BahnBaden-Württemberg

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