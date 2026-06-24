  3. Merkliste
  4. Suche
Panorama
Kriminalität

Gasversorgung sabotiert? Razzien in Frankfurt und Berlin

Ex-Gazprom-Tochter:Gasversorgung sabotiert? Razzien in Frankfurt und Berlin

|

Im Zusammenhang mit dem früheren Energiekonzern Gazprom Germania lässt die Bundesanwaltschaft Räumlichkeiten in Berlin und Frankfurt am Main durchsuchen. Grund: Sabotageverdacht.

Das Logo von Gazprom Germania GmbH in Berlin (Archivfoto)

Das Logo von Gazprom Germania GmbH in Berlin (Archivfoto)

Quelle: dpa

Wegen des Verdachts eines versuchten Angriffs auf die deutsche Gasversorgung hat die Bundesanwaltschaft am Mittwoch Räumlichkeiten in Berlin und Frankfurt am Main durchsuchen lassen. Dabei geht es nach Angaben der Karlsruher Behörde um den Verkauf und die Liquidierung der früheren Tochter des russischen Gazprom-Konzerns, Gazprom Germania.

Die in Berlin ansässige GmbH war Ende März 2022 von den zuständigen Gesellschaftern über Anteilsverkäufe auf Umwegen aus dem russischen Gazprom-Konzern herausgelöst worden, wie Deutschlands oberste Anklagebehörde erläuterte. "Als neuer Eigentümer trat ein Moskauer Unternehmen ohne Branchenbezug auf."

Gazprom Germania: 25 Prozent der Erdgasspeicher

Dieser habe unmittelbar nach dem Verkauf die Liquidation der Gazprom Germania GmbH angeordnet. Zu diesem Zeitpunkt habe die Gesellschaft mindestens 25 Prozent der Erdgasspeicherkapazitäten in Deutschland vorgehalten. Das Vorgehen habe womöglich die Gasversorgung in Deutschland beeinträchtigen sollen. Das konnte aber verhindert werden, da die Firma schon seit April 2022 von der Bundesnetzagentur treuhänderisch verwaltet und später von Deutschland verstaatlicht wurde.

Gegen den beschuldigten Unternehmer aus Russland ermittelt die Bundesanwaltschaft nun unter anderem wegen versuchter verfassungsfeindlicher Sabotage. Durchsucht wurden seine Räumlichkeiten, die einer nicht tatverdächtigen Person in Berlin sowie eines Unternehmens in Frankfurt am Main. Festgenommen wurde am Mittwoch niemand.

Quelle: dpa, AFP

Mehr zur Gasversorgung

  1. Die Spitzen eines Strommasts und eines Windrades vor orangenem Himmel.

    Strom aus importiertem Gas:Wie unabhängig ist unsere Energieversorgung?

    von Kerstin Ripper
    mit Video3:19
  2. Gasspeicher. Metallische große Rohre, auf denen Erdgas steht.

    Niedrige Stände in Gasspeichern:Eine nationale Gasreserve für Deutschland?

    von Leon Fried und Andreas Weise
    mit Video1:27
  3. Offshore-Windenergiepark "bard offshore 1" in der Nordsee

    Sabotage, Drohnen, Wasserstoff:Nordsee-Gipfel: Was sichert unsere Energieversorgung?

    von Britta Hilpert
    mit Video2:39
  4. Ein Arbeiter geht an einer Gasleitung vorbei, die die schwimmende Speicher- und Regasifizierungseinheit (FSRU) „Hoegh Esperanza“ mit dem Festland verbindet.
    FAQ

    Milliarden für Putin trotz Ukraine-Krieg:Wieso die EU noch immer russisches Flüssiggas kauft

    mit Video17:21