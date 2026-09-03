  3. Merkliste
  4. Suche
Politik
Deutschland

Wahl in Sachsen-Anhalt: Bischof warnt vor Wahl der AfD

Liveblog

Wahl in Sachsen-Anhalt am 6. September:Bischof warnt vor Wahl der AfD

|

Der Wahlkampf in Sachsen-Anhalt biegt auf die Zielgerade ein. Am Sonntag wird in dem Bundesland ein neuer Landtag gewählt. Aktuelle Entwicklungen sowie Hintergründe im Blog.

Über dieses Thema berichtet das ZDF in verschiedenen Sendungen, unter anderem in "Wahl 2026 im ZDF: Wahl in Sachsen-Anhalt" am 06.09.2026 ab 17:40 Uhr.
Wichtige Meldungen

Wie Integration im Merseburger Kleingartenverein gelingt

von Lana Ulman

Merseburg. Schule ohne Rassismus kennt man, aber einen Kleingartenverein ohne Rassismus? Den fand ich beim KGV Merseburg Süd. Ein Drittel aller Parzellen ist mit migrantischen Mitbürgern aus Syrien, Afghanistan, der Ukraine, Tschetschenien und anderen Herkunftsländern verpachtet. Hier gärtnern alle friedlich nebeneinander und mit den deutschen Pächtern.

"Ja, es gab anfangs Sprachbarrieren, die haben wir mit Dolmetschern gelöst. Die Gartenregeln haben wir für ein leichteres Verständnis bebildert und in vier Sprachen übersetzt", erklärt der zweite Vorsitzende Martin Eisenhuth. Und "wir sind überparteilich, über Politik wird bei uns nicht gesprochen. Die Kleingartennutzung steht einfach im Vordergrund. Wir sind froh, dass wir die Zuwanderer haben, denn sonst hätten wir ein Drittel Leerstand und müssten alle eine viel höhere Pacht zahlen." Also, eine Win-Win-Situation für alle. 

Martin Eisenhuth, zweiter Vorsitzender des KGV Merseburg SüdQuelle: ZDF / Lana Ulman

Bischof warnt vor Wahl der AfD in Sachsen-Anhalt

Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Heiner Wilmer, blickt mit Sorge auf einen möglichen AfD-Wahlerfolg bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt. "Ich appelliere an die Mündigkeit der Wählerinnen und Wähler in Sachsen-Anhalt, ihr Gewissen zu schärfen", sagt er der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Migranten würden nicht stören. "Als Christinnen und Christen stehen wir insbesondere für Nächstenliebe und die unverhandelbare Würde jedes Menschen, gerade auch der Schwächsten in unserer Gesellschaft."

Russischer Experte: Moskau hofft auf AfD-Sieg

Auf einen möglichen Sieg der AfD bei der Landtagswahl schauen Russland und die Ukraine aus sehr unterschiedlicher Perspektive. "Moskau wünscht sich, dass die AfD ganz klar gewinnt - und die Brandmauer durchlöchert wird", sagte der russische Deutschland-Experte Wladislaw Below der Deutschen Presse-Agentur. 

Moskau setze nicht auf eine russlandfreundliche Politik der AfD, sondern auf einen Kurs, der den nationalen Interessen Deutschlands - und nicht der Ukraine - diene, meinte der Leiter des Deutschland-Zentrums am Europa-Institut der Russischen Akademie der Wissenschaften. Ein Sieg der Partei bei der Wahl am Sonntag wäre aus Belows Sicht auch eine Niederlage für Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und seine gegen Russland gerichtete Politik.

Wichtige Meldung

Merz reist erneut zum Wahlkampf nach Sachsen-Anhalt

Wenige Tage vor der mit Spannung erwarteten Landtagswahl reist Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) heute erneut für einen Wahlkampftermin nach Sachsen-Anhalt. Im Chemiewerk InfraLeuna in Leuna nimmt er gegen 17 Uhr an einem Rundgang und einer Diskussion mit Ministerpräsident und CDU-Spitzenkandidat Sven Schulze teil. Im Anschluss soll es ein Pressestatement geben.

Lassen Sie sich Beiträge von ZDFheute bevorzugt bei Google anzeigen.
→ Hier ZDFheute als bevorzugte Quelle einstellen.

Quelle: ZDF, AFP, AP, dpa, Reuters
Über dieses Thema berichtet das ZDF in verschiedenen Sendungen, unter anderem in "Wahl 2026 im ZDF: Wahl in Sachsen-Anhalt" am 06.09.2026 ab 17:40 Uhr.
Themen
Wahl in Sachsen-AnhaltCDUAfDDie LinkeSPDFDPGrüneBündnis Sahra Wagenknecht

Mehr zur Wahl in Sachsen-Anhalt

  1. Wahlplakate zur Landtagswahl von Claudia Wittig (BSW), Thomas Schulze (BSW), Susan Sziborra-Seidlitz (Grüne), Armin Willingmann (SPD), Eva von Angern (Linke), Lydia Hüskens (FDP) und Sven Schulze (CDU)

    Sachsen-Anhalt wählt neuen Landtag:Wer steht wofür? 15 Parteien, eine Machtfrage

    von Michael Kniess
    mit Video1:21
  2. Wahlplakate von AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund (AfD) und CDU-Ministerpräsident Sven Schulze an einer Straße in Sachsen-Anhalt. (Archivbild)

    Landtagswahl am 6. September:Wahl in Sachsen-Anhalt: Das sind die Spitzenkandidaten

    mit Video1:53
  3. Wahl-O-Mat 2026 Sachsen-Anhalt

    Wahl-O-Mat zur Landtagswahl:Wahl in Sachsen-Anhalt: Welche Partei passt zu mir?

    von Katrin Meyer
    mit Video1:45
  4. Flagge von Sachsen-Anhalt vor dem Landtag in Magdeburg

    Nachrichten | Thema:Landtagswahl in Sachsen-Anhalt