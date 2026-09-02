BSW in Thüringen: Drei Abgeordnete verlassen Partei und Fraktion

Drei Thüringer BSW-Abgeordnete verlassen Partei und Fraktion. Damit hat die Fraktion noch 12 Mitglieder. Die Ausgetretenen wollen nach ZDF-Informationen eine neue Partei gründen.

Plenarsaal des Thüringer Landtags in Erfurt (Symbolbild) Quelle: dpa / Martin Schutt

Drei Thüringer BSW-Abgeordnete verlassen Partei und Fraktion. Das gab die Fraktionschefin Sigrid Hupach im Landtag bekannt. Mit den Austritten von Stefan Wogawa, Dirk Hoffmeister und Roberto Kobelt schrumpft die Fraktion der mitregierenden Partei von 15 auf 12 Mitglieder.

Die regierende "Brombeer-Koalition" ist damit noch stärker auf Stimmen der Linken angewiesen. Die Ausgetretenen wollen nach ZDF-Informationen eine Gruppe im Landtag bilden und eine neue Partei namens DSZ (Deine Stimme zählt) gründen.

Die Vorsitzende der BSW-Fraktion in Thüringen, Sigrid Hupach, sagte, sie habe die Austritte zur Kenntnis genommen und wolle die parlamentarische Arbeit und die Regierungsarbeit fortführen.

Mehr in Kürze.

Hinweis Lassen Sie sich Beiträge von ZDFheute bevorzugt bei Google anzeigen.

→ Hier ZDFheute als bevorzugte Quelle einstellen.