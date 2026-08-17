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Panorama

Lotto-Jackpot von 50 Millionen in Thüringen geknackt

Gewinner aus Thüringen:Lotto-Jackpot von 50 Millionen Euro geknackt

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Ein Lottospieler aus Thüringen darf sich über den Höchstgewinn freuen: Sechs Richtige plus Superzahl bringen ihm den mit 50 Millionen Euro gefüllten Jackpot.

Ein Plakat: 50 Millionen im Lotto-Jackpot

Nach mehreren Wochen ist der Lotto-Jackpot geknackt: Ein Glückspilz aus Thüringen gewann mit nur 5,30 Euro Einsatz 50 Millionen Euro. Es ist der höchste Lotto-Gewinn, der dort je erzielt wurde.

17.08.2026 | 0:31 min

Seit Ende März hat niemand im Lotto-Spiel "6 aus 49" die sechs richtigen Gewinnzahlen plus Superzahl getippt - ein Rekord. Bei der Ziehung am Samstag wurde der Jackpot nun in Thüringen geknackt. Das sagte ein Sprecher der Bremer Toto und Lotto GmbH der Deutschen Presse-Agentur am Montag.

Nach Angaben der Thüringer Staatslotterie tippte eine Einzelperson die sechs richtigen Gewinnzahlen plus Superzahl. Es gab jedoch keine Angaben zum Geschlecht oder Alter des Glückspilzes. Die richtigen Zahlen lauteten 7 - 13 - 24 - 26 - 32 - 45 mit der Superzahl 5.

Lotto-Gewinn gesetzlich begrenzt

Der Gewinn beträgt 50 Millionen Euro - so hoch ist die gesetzliche Obergrenze für Gewinne im Spiel "6 aus 49". Gefüllt war der Topf wegen der langen Zeitspanne ohne Hauptgewinn sogar mit 121 Millionen Euro. Deswegen startet auch der folgende Jackpot direkt mit der Maximalsumme von 50 Millionen Euro.

In der deutschen Lottogeschichte gab es das noch nie - seit über 70 Jahren. Denn seit dem Start der Lotterie im Oktober 1955 hat es noch nie so lange gedauert, bis die sechs Richtigen plus Superzahl getippt wurden. Zuletzt gewann am 25. März 2026 eine Person aus Bayern den Jackpot.

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01.04.2026 | 2:30 min

Wie wahrscheinlich ist es, im Lotto zu gewinnen?

Beim klassischen Lotto "6 aus 49" liegt die Gewinnwahrscheinlichkeit bei 1 zu 140 Millionen. Um diese extrem geringe Wahrscheinlichkeit zu verdeutlichen, nutzt die Wissenschaft den folgenden Vergleich:

Niemand würde behaupten, dass es wahrscheinlich ist, mit verbundenen Augen den einzigen rot gefärbten Grashalm auf einem Fußballfeld mit rund 140 Millionen grünen Halmen zu finden. Wohl jeder Lottospieler würde zugeben, dass die eigene Hand eher einen der grünen Halme zu fassen bekäme.

Das Bundesinstitut für Öffentliche Gesundheit (BIÖG) bietet ein Hilfe-Telefon für Betroffene an. Die telefonische Beratung zur Glücksspielsucht und zum problematischen Glücksspielverhalten richtet sich an alle Spielenden, Angehörige und Interessierte. Betroffene erhalten:
  • gezielte Auskunft und Aufklärung über Glücksspielsucht
  • Informationen und Beratung zu bestehenden Hilfsangeboten vor Ort
  • konkrete Beratung bei persönlichen Problemen und schwierigen Lebenssituationen, die durch Glücksspielsucht oder problematisches Glücksspielverhalten entstanden sind.

Telefon: 0800 1 37 27 00 (kostenfreie Servicenummer)

Lotto-Spielen kann süchtig machen

Lotto ist ein Glücksspiel und kann daher süchtig machen. Zudem besteht die Gefahr, dass Spielerinnen und Spieler mehr ausgeben als ihnen eigentlich finanziell möglich ist. "Jedes Glücksspiel hat ein Risiko", sagte Verena Küpperbusch, Leiterin der Landesfachstelle Glücksspielsucht Nordrhein-Westfalen in Bielefeld.

Smartphone, das in Händen gehalten wird und auf dem die Internetseite eines illegalen Online-Casinos mit dem legalen Spiel "Geilomat" zu sehen ist und umhüllt ist von Symbolen aus dem Glücksspiel wie beispielsweise Spielkarte oder Roulette-Chips.

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Verglichen mit Sportwetten sei das Risiko beim klassischen Lotto aber geringer. "Das liegt am Zeitfaktor. Sportwetten können live stattfinden. Und rund um die Uhr. Es geht Schlag auf Schlag bei hohem Tempo. Das gibt es beim klassischen Lotto so nicht. Durch den Rhythmus Samstag/Mittwoch wird das entzerrt."

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Quelle: dpa
Über dieses Thema berichtete ZDFheute Xpress in dem Beitrag "50 Millionen Euro gehen nach Thüringen" am 17.08.2026 um 13:25 Uhr.
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Thüringen

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