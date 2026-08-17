Lotto-Jackpot von 50 Millionen in Thüringen geknackt

Gewinner aus Thüringen:Lotto-Jackpot von 50 Millionen Euro geknackt
Ein Lottospieler aus Thüringen darf sich über den Höchstgewinn freuen: Sechs Richtige plus Superzahl bringen ihm den mit 50 Millionen Euro gefüllten Jackpot.
Seit Ende März hat niemand im Lotto-Spiel "6 aus 49" die sechs richtigen Gewinnzahlen plus Superzahl getippt - ein Rekord. Bei der Ziehung am Samstag wurde der Jackpot nun in Thüringen geknackt. Das sagte ein Sprecher der Bremer Toto und Lotto GmbH der Deutschen Presse-Agentur am Montag.
Nach Angaben der Thüringer Staatslotterie tippte eine Einzelperson die sechs richtigen Gewinnzahlen plus Superzahl. Es gab jedoch keine Angaben zum Geschlecht oder Alter des Glückspilzes. Die richtigen Zahlen lauteten 7 - 13 - 24 - 26 - 32 - 45 mit der Superzahl 5.
Lotto-Gewinn gesetzlich begrenzt
Der Gewinn beträgt 50 Millionen Euro - so hoch ist die gesetzliche Obergrenze für Gewinne im Spiel "6 aus 49". Gefüllt war der Topf wegen der langen Zeitspanne ohne Hauptgewinn sogar mit 121 Millionen Euro. Deswegen startet auch der folgende Jackpot direkt mit der Maximalsumme von 50 Millionen Euro.
In der deutschen Lottogeschichte gab es das noch nie - seit über 70 Jahren. Denn seit dem Start der Lotterie im Oktober 1955 hat es noch nie so lange gedauert, bis die sechs Richtigen plus Superzahl getippt wurden. Zuletzt gewann am 25. März 2026 eine Person aus Bayern den Jackpot.
Wie wahrscheinlich ist es, im Lotto zu gewinnen?
Beim klassischen Lotto "6 aus 49" liegt die Gewinnwahrscheinlichkeit bei 1 zu 140 Millionen. Um diese extrem geringe Wahrscheinlichkeit zu verdeutlichen, nutzt die Wissenschaft den folgenden Vergleich:
Niemand würde behaupten, dass es wahrscheinlich ist, mit verbundenen Augen den einzigen rot gefärbten Grashalm auf einem Fußballfeld mit rund 140 Millionen grünen Halmen zu finden. Wohl jeder Lottospieler würde zugeben, dass die eigene Hand eher einen der grünen Halme zu fassen bekäme.
- gezielte Auskunft und Aufklärung über Glücksspielsucht
- Informationen und Beratung zu bestehenden Hilfsangeboten vor Ort
- konkrete Beratung bei persönlichen Problemen und schwierigen Lebenssituationen, die durch Glücksspielsucht oder problematisches Glücksspielverhalten entstanden sind.
Telefon: 0800 1 37 27 00 (kostenfreie Servicenummer)
Lotto-Spielen kann süchtig machen
Lotto ist ein Glücksspiel und kann daher süchtig machen. Zudem besteht die Gefahr, dass Spielerinnen und Spieler mehr ausgeben als ihnen eigentlich finanziell möglich ist. "Jedes Glücksspiel hat ein Risiko", sagte Verena Küpperbusch, Leiterin der Landesfachstelle Glücksspielsucht Nordrhein-Westfalen in Bielefeld.
Verglichen mit Sportwetten sei das Risiko beim klassischen Lotto aber geringer. "Das liegt am Zeitfaktor. Sportwetten können live stattfinden. Und rund um die Uhr. Es geht Schlag auf Schlag bei hohem Tempo. Das gibt es beim klassischen Lotto so nicht. Durch den Rhythmus Samstag/Mittwoch wird das entzerrt."
Lassen Sie sich Beiträge von ZDFheute bevorzugt bei Google anzeigen.
→ Hier ZDFheute als bevorzugte Quelle einstellen.
Mehr zu Glücksspiel
- Exklusiv
Partner von Bundesliga-Clubs:Millionendeals im Fußball mit der kriminellen Unterweltvon Lucas Eiler und Sebastian Gallemit Video43:21
Hoffnung auf schnelles Geld:Wenn Sportwetten süchtig machenvon Tom Khazalehmit Video3:08
Politik | frontal:Warum Sportwetten kein harmloses Hobby sindvon Lukas MeyaVideo13:21
Weihnachtslotterie "El Gordo" in Spanien:Nach Bränden: Dorf gewinnt 468 Millionen Euromit Video1:32