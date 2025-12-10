Partner von Bundesliga-Clubs:Millionendeals im Fußball mit der kriminellen Unterwelt
von Lucas Eiler und Sebastian Galle
Wer steckt hinter asiatischen Wettanbietern, die Partner deutscher Bundesliga-Clubs sind? Die Spur führt in eine Welt aus Zwangsarbeit, Menschenhandel und Mafia-Strukturen.
Es sind lustige Videos: Topstars der Fußball-Bundesliga grüßen auf Englisch oder Mandarin und wünschen alles Gute zum Valentinstag, zum Drachenbootfest oder zu Weihnachten. Die Grüße richten sich an Nutzerinnen und Nutzer chinesischer Wettplattformen.
Borussia Dortmund, Bayer 04 Leverkusen und Borussia Mönchengladbach haben Sponsoringverträge mit Anbietern wie XingKong, Kaiyun und AYX. Doch was steckt hinter diesen Kooperationen?
Wettpartner von Bundesliga-Clubs im Zielmarkt China illegal
Recherchen für die zweiteilige ZDF-Dokureihe "Crime Factories" von "Die Spur" ergeben: Die Anbieter operieren im illegalen Online-Glücksspielmarkt. In den meisten asiatischen Ländern verstößt Glücksspiel gegen das Gesetz, auch Fußballwetten. Wer Online-Wetten für den chinesischen Markt anbietet, kann bis zu zehn Jahre ins Gefängnis kommen.
"Keines der Unternehmen, die mit Bundesliga-Vereinen zusammenarbeiten, verfügt über eine ordnungsgemäße Lizenz", sagt Sport-Investigativjournalist Philippe Auclair. "Wir haben es hier mit Menschen zu tun, die gegen das Gesetz verstoßen."
Cybercrime-Syndikat mit Verbindungen zu Zwangsarbeitslagern
IT-Analysen des amerikanischen IT-Dienstleisters "Infoblox" zeigen, dass viele scheinbar unabhängige Wettanbieter - darunter auch die Partner von Bundesliga-Clubs XingKong, AYX und Kaiyun - zu einem einzigen chinesischen Cybercrime-Syndikat gehören: der Yabo-Gruppe. Dem Syndikat wird Geldwäsche, Menschenhandel und moderne Sklaverei vorgeworfen. Etwa in Sihanoukville in Kambodscha. Hier gibt es berüchtigte Arbeitslager, in denen Menschen festgehalten werden.
In der zweiteiligen Recherche "Crime Factories" des ZDF-Dokuformats "Die Spur" erkunden Lucas Eiler und Sebastian Galle, welche kriminellen Machenschaften sich hinter den Mauern von Zwangsarbeitslagern in Südostasien abspielen. Die Doku "Die Schattenwelt der Bundesliga-Partner" können Sie am 10. Dezember um 22:15 Uhr im ZDF sehen oder jederzeit im ZDF-Streaming-Portal.
Yabo-Gruppe in Sihanoukville aktiv
Lu Xiangri war selbst in einem der Zwangsarbeitslager in Sihanoukville gefangen. Seitdem er frei ist, hilft er anderen Opfern von Zwangsarbeit und Menschenhandel. Er sagt, eines der Gebäude im berüchtigten Jinshui-Komplex in Sihanoukville gehöre zur Yabo-Gruppe: "Dort gibt es Finanzen, Schulungen, Trainings, auch Video-Schulungen, außerdem Büros und Verwaltung - all diese Abteilungen."
Lindsey Kennedy von der Organisation "The Eyewitness Project" war selbst bereits in Kontakt mit Menschen, die für die Yabo-Gruppe gearbeitet haben und in dem Komplex gefangen waren: "In jeder Hinsicht erfüllt es alle internationalen Standards moderner Sklaverei."
Folterungen mit Elektroschockern
Die Methoden in den Zwangsarbeitslagern sind brutal: Roy (Name geändert) wurde 2022 wurde mit einem falschen Jobangebot angelockt und ist so in die Falle der chinesischen Mafia getappt.
Er wurde in Sihanoukville im selben Gebäudekomplex von einer anderen Firma festgehalten. "Wenn du die Leistung nicht bringst, musst du in die Hocke", erzählt er. "Dann gibt es einen speziellen Schläger, der dich wie einen Hund verprügelt - und sie benutzen einen Elektroschocker für Stromschläge."
Bundesliga-Clubs zu den Vorwürfen
Wie passt die Methoden der Wettanbieter mit den Werten der Bundesliga-Clubs zusammen? Haben Sie das Geschäftsmodell und Hintergründe der Partner überprüft? Borussia Mönchengladbach schreibt: "Die beschriebenen Vorgänge entziehen sich unserer Kenntnis."
Borussia Dortmund erklärt:
Bayer Leverkusen lässt die Fragen zu den Arbeitslagern und kriminellen Verbindungen der Partner unbeantwortet.
