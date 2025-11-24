Vereine unter Druck:Wie Rechtsextreme Fankurven unterwandern
von Kim Bachmann
Rassistische Sprüche, rechtsextreme Symbole und Gewalt: In der deutschen Fanfußballszene haben sich rechtsextreme Strömungen festgesetzt. Ihre Ziele und wie Vereine reagieren.
Sie brüllen "Ausländer raus", zeigen den Hitlergruß, rufen Naziparolen und präsentieren verbotene Banner und Symbole: Rechtsextreme Fußballfans schüren ein Klima der Angst in einem Sport, der eigentlich für Fairness und Respekt steht. Die ZDFinfo-Dokumentation "Inside Fankurve - radikal und extrem" zeigt: Nicht nur gegnerische Anhänger werden bedroht, sondern auch Andersdenkende in der eigenen Fankurve. Der Fußball wird dabei zum Vehikel, um eine extrem rechte Ideologie zu verbreiten und um neue Anhänger anzuwerben - und zwar gleichermaßen in den Profiklassen wie in den Amateurligen, in Ost und West.
Eine bundesweite Untersuchung zu extremistischen Vorfällen im Fußball gibt es bisher nicht. Die "Meldestelle für Diskriminierung im Fußball in NRW" dokumentierte vom Sommer 2022 bis 2024 mehr als 600 extremistische Vorfälle beim Fußball in Nordrhein-Westfalen. Mehr als 200 davon gelten als rechtsextrem.
Fußballfanszenen ein Rekrutierungspool
Der Soziologe Robert Claus forscht zu rechtsextremen Gruppen im Sport. Er sagt:
Gleichzeitig hätten viele Ultraszenen sich eher links positioniert und den Einfluss Rechtsextremer zurückgedrängt. Dennoch drängten rechtsextremistische Gruppen weiterhin von außen in die Fanszenen ein, um sie für sich zu gewinnen. Es gäbe aber auch rechtsextreme Fangruppen, die sich im Stadion entwickeln, erläutert Claus. "Sie empfinden sich meist als soziales und kulturelles Netzwerk."
Der sächsische Verfassungsschutz bestätigt, dass Rechtsextremisten den Fußball für eigene Zwecke instrumentalisierten: "Die Fußballvereine werden von Rechtsextremisten als Vehikel genutzt, das Fußballstadion als Treff- bzw. Demonstrationsort missbraucht und das Treiben vor und nach den Spielen für die öffentlichkeitswirksame Zurschaustellung der verfassungsfeindlichen Ideologie genutzt."
Sehen Sie die Doku "Inside Fankurve - radikal und extrem" am 4. Dezember um 18 Uhr bei ZDFinfo oder streamen Sie sie jederzeit im ZDF-Streaming-Portal.
Zusammengehörigkeit und Gemeinschaft als wichtiges Instrument
Um Anhänger zu gewinnen, spielen politische Positionen zunächst scheinbar eine Nebenrolle. "Rechtsextreme rekrutieren weniger über hochtheoretische politische Seminare oder historische Schulungen." Vielmehr gehe es erstmal nur um gemeinsame Stadion-Besuche oder Aktivitäten jenseits des Fußballs wie zum Beispiel Kampfsporttraining, Kneipenabende oder Konzertbesuche, so Claus.
Aktuelle Rassismusbeispiele bei Fußballspielen
Rechtsextreme Fangruppen nutzen regelmäßig auch Soziale Medien wie Facebook oder Instagram für ihre Zwecke. Dort posten sie ihre, zumeist verbotenen, Symbole wie die Reichsflagge oder Nazi-verherrlichende Memes. "Soziale Medien sind ein Mittel der Selbstinszenierung", sagt Robert Claus. "Die Gruppen können dort ihr Verständnis von Männlichkeit, ihre Gewaltfähigkeit inszenieren und an die Öffentlichkeit tragen."
Rechtsextremismus: Problem der unteren Ligen?
Rechtsextremistische Fangruppen gibt es sowohl in der ersten und zweiten Bundesliga als auch in den unteren Amateurligen. Allerdings stehen die Proficlubs medial unter größerer Beobachtung. Die Sicherheitsmaßnahmen in den Stadien und das Personal der Ordnungsdienste machen es den Rechten dort schwerer, Fuß zu fassen.
Was Vereine dagegen tun können
"Es gibt einige Vereine, die sehr aktiv gegen Rechtsextremismus in der Fanszene vorgehen, zum Beispiel Borussia Dortmund oder Werder Bremen", sagt der Fanforscher. Stadionverbote und Strafen seien hierfür aber nicht ausreichend.
"Auch interne Maßnahmen sind nötig. Vereine können zum Beispiel ihr Sicherheitspersonal schulen, damit Mitarbeitende rechtsextremistische Symbole erkennen." Robert Claus empfiehlt den Vereinen, sich mit Organisationen zu vernetzten, die sich gegen Rechtsextremismus einsetzen wie zum Beispiel "Ein runder Tisch gegen Rechts" oder "Arbeitskreis Vielfalt".
"Das Gegenteil von Rechtsextremismus im Fußball ist nicht Fußball ohne Rechtsextremismus, sondern ein Fußball der Vielfalt und Inklusion", sagt Claus. Die Clubs sollten sich mehr Gedanken darüber machen, welche Werte sie vertreten und wie sie sich in der Öffentlichkeit positionieren wollen.
Mehr zum Thema Gewalt im Fußball
Sind Stadien die "sicheren Orte"?:Fangewalt im Fußball: Drittort-Schlägereien im Trendvon Christoph Rufmit Video
- Interview
Neues Buch zur Fußballkultur:Jüdisch und Fußballfan: "Es gibt durchaus Konflikte"mit Video
Gewalt vor Zweitliga-Spiel:Angriff auf Kölner Fans in Hamburg - Polizei ermittelt
Leo-Baeck-Preis an Dortmund-Boss:Watzke und BVB kämpfen gegen Antisemitismusvon Ronny Blaschkemit Video