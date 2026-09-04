CDU im Dilemma: Wie hältst du's mit AfD und Linkspartei?

In Sachsen-Anhalt liegt die AfD in Umfragen weit vor der CDU. Für die gilt: Brandmauer nach rechts, Unvereinbarkeitsbeschluss nach links. frontal hat bei Kandidaten nachgefragt.

Brandmauer zur AfD, Unvereinbarkeitsbeschluss mit der Linken: Kurz vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt sind die Möglichkeiten der CDU, eine Regierung zu bilden, begrenzt. 02.09.2026 | 16:07 min

"Willst Du mit mir gehen?" Wer in der Schule mal einen Zettel mit dieser Frage zugesteckt bekommen hat, fand darunter im Regelfall drei Antwortmöglichkeiten zum Ankreuzen: Ja - Nein - Vielleicht.

ZDF frontal hat allen 50 Kandidatinnen und Kandidaten auf der Landesliste der CDU für die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt eine etwas komplexere Frage gestellt, die aber letztlich auch mit Ja, Nein oder Vielleicht zu beantworten gewesen wäre.

Die Frage lautete: Würden Sie mit der Linken zusammenarbeiten? Und falls nein: Würden Sie mit der AfD kooperieren? Die Reaktionen sind aufschlussreich. Aber der Reihe nach.

CDU in Sachsen-Anhalt im Dilemma

Seit Monaten sind die Umfragen für die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt für die CDU stabil schlecht. Im aktuellen ZDF-Politbarometer liegt die CDU bei 23 Prozent, die AfD bei 41 und die Linke bei 11,5. Für eine Regierungsbildung wäre die CDU darauf angewiesen, mit der Linken oder der AfD zusammenzuarbeiten.

Ein Dilemma für die CDU, denn Brandmauer nach rechts und Unvereinbarkeitsbeschluss nach links machen so eine Zusammenarbeit eigentlich unmöglich. Aber was, wenn es nicht ohne eine der beiden Parteien geht?

Historische Abgrenzung nach links

Historiker Frank Bösch ist einer der profiliertesten Kenner der CDU und sagt gegenüber ZDF frontal: "Die CDU hat sich von Beginn an durch eine Abgrenzung nach links profiliert: unter Adenauer gegen eine Koalition mit der SPD, unter Kohl mit einem Beschluss gegen eine Zusammenarbeit mit den Grünen und dann entsprechend gegenüber der PDS. Dies rechtfertigte zugleich die Abgrenzung zu rechtsradikalen Parteien, um die Union als demokratische Partei der Mitte zu positionieren."

Die Abgrenzung gegen die Parteien auf der Linken wurde schrittweise stillschweigend zurückgenommen. Ähnliches dürfte künftig auch gegenüber der Linkspartei passieren. „ Frank Bösch, Historiker

Der neue Linken-Parteichef Luigi Pantisano hat die CDU mit der AfD gleichgesetzt und damit für Empörung gesorgt. 28.06.2026 | 4:08 min

Auch Politikwissenschaftler Marcel Lewandowsky hält die Gegensätze zwischen CDU und der Linken nicht für unüberwindbar.

Die wechselseitige Ablehnung von CDU und Linken hat nicht zuletzt symbolischen Wert für einen Teil der jeweiligen Mitglieder. Da scheint sich angesichts der Alternativen in beiden Parteien derzeit etwas zu bewegen. „ Marcel Lewandowsky, Politikwissenschaftler

Für die Linke wäre eine Zusammenarbeit mit der CDU auch kein leichter Schritt. Politikwissenschaftler Benjamin Höhne von der TU Chemnitz meint aber, dass die Partei gerade im Osten angesichts der Alternative kompromissbereit sei.

Die ostdeutsche Linke, gerade in ländlich geprägten Gebieten wie in Sachsen-Anhalt, erinnert eher an die pragmatische und regierungsaffine PDS als an die aktuelle bewegungsnahe Großstadtlinke im Bund. „ Benjamin Höhne, Politikwissenschaftler

Wie sehen es die CDU-Landtagskandidaten?

Aber wie pragmatisch ist die CDU in Sachsen-Anhalt, wenn es am Ende um die Frage gehen sollte: Spricht man mit der Linken, um eine AfD-Regierungsbeteiligung zu verhindern? Seit Monaten machen Gerüchte die Runde, dass sich ein Teil der CDU-Abgeordneten in einem solchen Fall abspalten und mit der AfD eine sogenannte "Gestaltungsmehrheit" suchen könne.

In Sachsen-Anhalt steht die CDU vor der Landtagswahl unter Druck. Laut Prognosen fehlen ihr ohne Kooperation mit der AfD oder der Linken die nötigen Stimmen für eine Mehrheit. 03.08.2026 | 2:48 min

Deshalb hat frontal allen Kandidatinnen und Kandidaten auf der Wahlliste der CDU die eingangs erwähnte Frage gestellt: Würden Sie die Fraktion verlassen, wenn es zu einer Zusammenarbeit mit der Linken kommt?

Von den 50 Angefragten haben 40 gar nicht geantwortet. Lediglich drei haben mit einem klaren "Nein" geantwortet, die restlichen sieben haben ausweichend geantwortet, man müsse doch erstmal den Wahlausgang abwarten.

Wohin geht es also nach der Wahl? Der sachsen-anhaltinische JU-Chef, Nico Elsner, spricht sich gegen eine Koalition mit AfD oder der Linken aus, eine inhaltliche Zusammenarbeit im Parlament hält er aber mit beiden Parteien für möglich. Der FAZ sagte er:

Zusammenarbeiten im Sinne von: eine richtige Sache wird nicht falsch, nur weil die Falschen zustimmen. Das, finde ich, ist zumindest für die inhaltliche Zusammenarbeit im parlamentarischen Verfahren wichtig. „ Nico Elsner, Landesvorsitzender Junge Union Sachsen-Anhalt

Würde die AfD bei den Wahlen in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern stärkste Kraft: Was würde das bedeuten? 20.08.2026 | 7:39 min

Bundeskanzler Friedrich Merz lässt erstmals durchblicken, dass er sich eine Landesregierung mit punktueller Linken-Unterstützung vorstellen könne:

Wir sehen, wie in Thüringen und Sachsen regiert werden kann. Aber es muss auch klar sein, dass es Grenzen gibt. „ Bundeskanzler Friedrich Merz, CDU

Sollten aus den Wahlumfragen Wahlergebnisse werden, wird die CDU der Frage, "mit wem sie gehen will", nicht mehr ausweichen können. Ja oder nein, ein vielleicht wird dann nicht mehr möglich sein.

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