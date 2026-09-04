CDU im Dilemma:Wie hältst du's mit AfD und Linkspartei?
von Werner Doyé und Anne Herzlieb
In Sachsen-Anhalt liegt die AfD in Umfragen weit vor der CDU. Für die gilt: Brandmauer nach rechts, Unvereinbarkeitsbeschluss nach links. frontal hat bei Kandidaten nachgefragt.
"Willst Du mit mir gehen?" Wer in der Schule mal einen Zettel mit dieser Frage zugesteckt bekommen hat, fand darunter im Regelfall drei Antwortmöglichkeiten zum Ankreuzen: Ja - Nein - Vielleicht.
ZDF frontal hat allen 50 Kandidatinnen und Kandidaten auf der Landesliste der CDU für die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt eine etwas komplexere Frage gestellt, die aber letztlich auch mit Ja, Nein oder Vielleicht zu beantworten gewesen wäre.
Die Frage lautete: Würden Sie mit der Linken zusammenarbeiten? Und falls nein: Würden Sie mit der AfD kooperieren? Die Reaktionen sind aufschlussreich. Aber der Reihe nach.
CDU in Sachsen-Anhalt im Dilemma
Seit Monaten sind die Umfragen für die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt für die CDU stabil schlecht. Im aktuellen ZDF-Politbarometer liegt die CDU bei 23 Prozent, die AfD bei 41 und die Linke bei 11,5. Für eine Regierungsbildung wäre die CDU darauf angewiesen, mit der Linken oder der AfD zusammenzuarbeiten.
Ein Dilemma für die CDU, denn Brandmauer nach rechts und Unvereinbarkeitsbeschluss nach links machen so eine Zusammenarbeit eigentlich unmöglich. Aber was, wenn es nicht ohne eine der beiden Parteien geht?
Historische Abgrenzung nach links
Historiker Frank Bösch ist einer der profiliertesten Kenner der CDU und sagt gegenüber ZDF frontal: "Die CDU hat sich von Beginn an durch eine Abgrenzung nach links profiliert: unter Adenauer gegen eine Koalition mit der SPD, unter Kohl mit einem Beschluss gegen eine Zusammenarbeit mit den Grünen und dann entsprechend gegenüber der PDS. Dies rechtfertigte zugleich die Abgrenzung zu rechtsradikalen Parteien, um die Union als demokratische Partei der Mitte zu positionieren."
Auch Politikwissenschaftler Marcel Lewandowsky hält die Gegensätze zwischen CDU und der Linken nicht für unüberwindbar.
Für die Linke wäre eine Zusammenarbeit mit der CDU auch kein leichter Schritt. Politikwissenschaftler Benjamin Höhne von der TU Chemnitz meint aber, dass die Partei gerade im Osten angesichts der Alternative kompromissbereit sei.
Wie sehen es die CDU-Landtagskandidaten?
Aber wie pragmatisch ist die CDU in Sachsen-Anhalt, wenn es am Ende um die Frage gehen sollte: Spricht man mit der Linken, um eine AfD-Regierungsbeteiligung zu verhindern? Seit Monaten machen Gerüchte die Runde, dass sich ein Teil der CDU-Abgeordneten in einem solchen Fall abspalten und mit der AfD eine sogenannte "Gestaltungsmehrheit" suchen könne.
Deshalb hat frontal allen Kandidatinnen und Kandidaten auf der Wahlliste der CDU die eingangs erwähnte Frage gestellt: Würden Sie die Fraktion verlassen, wenn es zu einer Zusammenarbeit mit der Linken kommt?
Von den 50 Angefragten haben 40 gar nicht geantwortet. Lediglich drei haben mit einem klaren "Nein" geantwortet, die restlichen sieben haben ausweichend geantwortet, man müsse doch erstmal den Wahlausgang abwarten.
Wohin geht es also nach der Wahl? Der sachsen-anhaltinische JU-Chef, Nico Elsner, spricht sich gegen eine Koalition mit AfD oder der Linken aus, eine inhaltliche Zusammenarbeit im Parlament hält er aber mit beiden Parteien für möglich. Der FAZ sagte er:
Bundeskanzler Friedrich Merz lässt erstmals durchblicken, dass er sich eine Landesregierung mit punktueller Linken-Unterstützung vorstellen könne:
Sollten aus den Wahlumfragen Wahlergebnisse werden, wird die CDU der Frage, "mit wem sie gehen will", nicht mehr ausweichen können. Ja oder nein, ein vielleicht wird dann nicht mehr möglich sein.
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