In eigener Sache: Korrekturen und Richtigstellungen

In einem Beitrag der Redaktion "frontal" vom 27.08.2024 wurde berichtet, dass der AfD Politiker Björn Höcke wegen Volksverhetzung verurteilt wurde. Das ist falsch. Richtig ist, dass Björn Höcke vom Landgericht Halle am 01.07.2024 nach §86a StGB wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen verurteilt wurde. Das Urteil erging aufgrund der Parole "Alles für Deutschland". Björn Höcke hat gegen dieses Urteil Revision eingelegt, es ist nicht rechtskräftig. Gegen Herrn Höcke ist am Landgericht Mühlhausen ein Verfahren nach §130 StGB (Volksverhetzung) anhängig. Ein Urteil gibt es bisher nicht.



Zudem wurde eine Passage in Bezug auf Martin Hohmann konkretisiert. Nun heißt es:



„Höcke stammt aus einem rechten Elternhaus. Vater Wolfgang Höcke solidarisierte sich 2003 mit Martin Hohmann, damals CDU-Abgeordneter. Der hatte in einer umstrittenen Rede zum Tag der deutschen Einheit 2003 im Konjunktiv diskutiert, inwieweit Juden mit dem Begriff „Tätervolk" in Verbindung gebracht werden könnten, Hohmann sagte darin auch: „Daher sind weder die Deutschen noch die Juden ein Tätervolk". Gleichwohl löste seine Rede umfangreiche Berichterstattung und Empörung aus. Er flog wegen der Rede aus der CDU und machte später in der AfD Karriere.“