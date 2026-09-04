  3. Merkliste
  4. Suche
Panorama

Sturzflut in Nepal: Zwei Männer lebend aus Tunnel gerettet

Rettungsaktion in Nepal:Neun Tage nach Sturzflut: Männer lebend aus Tunnel gerettet

|

Mehr als eine Woche nach den verheerenden Sturzfluten in Nepal sind zwei Männer lebend aus einem Tunnel gerettet worden. Sie waren in einem Wasserkraftwerk eingeschlossen.

Auf diesem von der nepalesischen Armee zur Verfügung gestellten Foto retten Soldaten am Freitag, dem 4. September 2026, einen Arbeiter lebend aus einem Tunnel; der Einsatz findet im Rahmen einer laufenden Rettungsaktion beim Wasserkraftprojekt Trishuli-3A im nepalesischen Distrikt Rasuwa statt.

Mehr als eine Woche nach den verheerenden Sturzfluten in Nepal sind zwei Männer lebend aus einem Tunnel gerettet worden. Sie waren in einem Wasserkraftwerk eingeschlossen.

04.09.2026 | 6:30 min

Neun Tage nach den verheerenden Sturzfluten in Nepal sind am Freitag zwei Menschen lebend aus einem Tunnel eines Wasserkraftwerks gerettet worden. Das teilten der Sprecher der nepalesischen Armee, Raja Ram Basnet, und der Abgeordnete Shri Ram Neupane mit.

Gerettete werden medizinisch untersucht

Neupane veröffentlichte einen Beitrag über die zweite Rettung auf seiner Facebook-Seite, kurz nachdem Basnet die erste Bergung während des Einsatzes im Tunnel Trishul 3A bestätigt hatte.

Lokale Fernsehsender zeigten Bilder eines mit Schlamm bedeckten Arbeiters, der auf der Schulter eines Retters vom Einsatzort weggetragen wurde. Ein medizinisches Team untersuchte ihn dort, sagte Basnet.

Mehrere Männer, die auf der Schaufel eines Baggers stehen und durch den Schlamm fahren

Das Ausmaß der Naturkatastrophe wird täglich schlimmer: Immer mehr Tote und Vermisste. Was hat die Sturzflut mit dem Klima zu tun? Und welche Folgen hat das für den Tourismus in Nepal?

02.09.2026 | 6:30 min

Sturzfluten in Nepal: Noch rund 900 Arbeiter vermisst

Die Überschwemmungen vom 26. August wurden wahrscheinlich durch einen Gletscherabbruch ausgelöst und verwüsteten Städte und Täler in Nepal. Nach Angaben örtlicher Behörden werden in Nepal rund 900 Arbeiter aus zwölf Wasserkraftprojekten vermisst. Etwa 500 von ihnen sollen in Tunneln eingeschlossen sein.

Nach Angaben der Katastrophenschutzbehörde des Landes kamen mindestens 1.259 Menschen ums Leben, mehr als 5.000 werden weiterhin vermisst. China meldete am späten Mittwochabend 21 Tote und 541 Vermisste auf der tibetischen Seite der Grenze.

Das "Miracle House" nach der Flut in Nepal

Ein mint-grünes Haus hat den schweren Überschwemmungen in Nepal standgehalten. Auf Social Media ging das Gebäude als "Miracle House" viral. Die Bewohner überlebten die Flut.

03.09.2026 | 0:53 min

Lassen Sie sich Beiträge von ZDFheute bevorzugt bei Google anzeigen.
→ Hier ZDFheute als bevorzugte Quelle einstellen.

Quelle: AP, AFP
Über dieses Thema berichteten verschiedene Sendungen, etwa das auslandsjournal am 02.09.2026 ab 22:15 Uhr sowie die heute-Nachrichten am 02.09.2026 ab 19:00 Uhr.

Mehr zur Sturzflut in Nepal

  1. Rettungskräfte halten am 01.09.2026 eine Schweigeminute für die Opfer des Erdrutsches

    Sorge vor Ausbruch von Krankheiten:Himalaya-Sturzflut: Zahl der Toten übersteigt 1.000er-Marke

    mit Video0:22
  2. Das "Miracle House" nach der Flut in Nepal

    Flutkatastrophe in Nepal:Grünes Haus übersteht Flut und wird zur Internetsensation

    Video0:53
  3. Ein Mann betrachtet am 31.08.2026 im Trishuli Center, im nepalesischen Distrikt Nuwakot, die durch Sturzfluten beschädigten Häuser.

    Nach Sturzflut im Himalaya:Nepal: Mehr als 900 Tote - Vermisstenzahl steigt sprunghaft

    mit Video2:28
  4. Anwohner versuchen in den beschädigten Häusern nach Sturzfluten, entlang des Ufers des Trishuli-Flusses im Distrikt Dhading, Nepal, am 30.08.2026 persönliche Gegenstände zu retten.

    Flutkatastrophe im Himalaya:Drei vermisste Deutsche in Tibet - neue Warnungen

    mit Video2:33
  5. Feuerwehr- und Rettungskräfte führen am 29. August 2026 nach einem Erdrutsch Such- und Rettungsarbeiten nahe dem zerstörten Grenzübergang Gyirong in Tibet durch.

    Naturkatastrophe in Nepal und Tibet:China zensiert Informationen über Sturzflut in Tibet

    Elisabeth Schmidt, Peking
    mit Video2:14