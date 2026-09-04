Sturzflut in Nepal: Zwei Männer lebend aus Tunnel gerettet

Rettungsaktion in Nepal:Neun Tage nach Sturzflut: Männer lebend aus Tunnel gerettet
Mehr als eine Woche nach den verheerenden Sturzfluten in Nepal sind zwei Männer lebend aus einem Tunnel gerettet worden. Sie waren in einem Wasserkraftwerk eingeschlossen.
Neun Tage nach den verheerenden Sturzfluten in Nepal sind am Freitag zwei Menschen lebend aus einem Tunnel eines Wasserkraftwerks gerettet worden. Das teilten der Sprecher der nepalesischen Armee, Raja Ram Basnet, und der Abgeordnete Shri Ram Neupane mit.
Gerettete werden medizinisch untersucht
Neupane veröffentlichte einen Beitrag über die zweite Rettung auf seiner Facebook-Seite, kurz nachdem Basnet die erste Bergung während des Einsatzes im Tunnel Trishul 3A bestätigt hatte.
Lokale Fernsehsender zeigten Bilder eines mit Schlamm bedeckten Arbeiters, der auf der Schulter eines Retters vom Einsatzort weggetragen wurde. Ein medizinisches Team untersuchte ihn dort, sagte Basnet.
Sturzfluten in Nepal: Noch rund 900 Arbeiter vermisst
Die Überschwemmungen vom 26. August wurden wahrscheinlich durch einen Gletscherabbruch ausgelöst und verwüsteten Städte und Täler in Nepal. Nach Angaben örtlicher Behörden werden in Nepal rund 900 Arbeiter aus zwölf Wasserkraftprojekten vermisst. Etwa 500 von ihnen sollen in Tunneln eingeschlossen sein.
Nach Angaben der Katastrophenschutzbehörde des Landes kamen mindestens 1.259 Menschen ums Leben, mehr als 5.000 werden weiterhin vermisst. China meldete am späten Mittwochabend 21 Tote und 541 Vermisste auf der tibetischen Seite der Grenze.
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