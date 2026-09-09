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Politik
Deutschland

Wahl in Berlin: Was die Parteien für den Verkehr fordern

Wahl am 20. September:Verkehr im Wahlkampf: Was braucht Berlin?

Kathrin Haas - ZDF-Landesstudio Berlin

von Kathrin Haas

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Auto oder Fahrrad, Pollerstreit und A100: Die Verkehrspolitik ist eines der Topthemen im Berliner Wahlkampf. Ein Mobilitätsforscher ordnet ein.

Stadtverkehr in Berlin

Ein wichtiges Wahlkampf-Thema in Berlin ist der Verkehr. Welche Ansätze haben die Parteien, um dieses Problem anzugehen?

09.09.2026 | 1:56 min

Wer in Berlin lebt, ist lange Wege gewohnt - genau wie unsichere Radwege, unzuverlässigen Nahverkehr, Dauerbaustellen und verstopfte Straßen. Die Wahlprogramme versprechen Abhilfe, setzen aber unterschiedliche Prioritäten.

Was die Parteien vorschlagen:

Hin und Her im Berliner Verkehrssenat

Ein Kernproblem der Berliner Verkehrsplanung sieht Mobilitätsforscher Dr. Wulf-Holger Arndt in den politischen Kurswechseln der vergangenen Jahrzehnte. Er leitet den Bereich "Mobilität und Raum" im Zentrum Technik und Gesellschaft an der Technischen Universität Berlin und bilanziert:

Die langfristige strategische Ausrichtung ist ziemlich mau.

Dr. Wulf-Holger Arndt, TU Berlin

Je nach Besetzung des Senats wurden immer wieder Verkehrsprojekte angeschoben oder gebremst, so Arndt gegenüber ZDFheute. Der zuletzt CDU-geführte Verkehrssenat stellte etwa bereits geplante Radwege und Tramstrecken auf den Prüfstand.

Elif Eralp, die Spitzenkandidatin der Partei „Die Linke“ bei den bevorstehenden Landtagswahlen, spricht am 29. August 2026 bei einer Wahlkampfveranstaltung im Berliner Stadtteil Friedrichshain vor Anhängern, die sich für den Erhalt des Kulturstandorts RAW einsetzen.

Bei der Berliner Landtagswahl sind erstmals auch 16- und 17-Jährige stimmberechtigt. Die Parteien werben um die Wählergruppe, denn es zeichnet sich ein enges Rennen ab.

29.08.2026 | 2:31 min

Fahrrad oder Auto?

Ein Streitpunkt ist die Frage, ob Radwege auf Hauptverkehrsstraßen entstehen sollen, auch wenn dafür Parkplätze oder Autospuren wegfallen. Mobilitätsforscher Arndt stellt fest: "Fahrradspuren auf der Fahrbahn sind die sichersten, weil sie im Blick der Autofahrer sind." Den Radverkehr in Nebenstraßen zu leiten, hält Arndt für falsch, weil dies meist Umwege bedeuten würde.

Laut einer repräsentativen Verkehrserhebung der TU Dresden legen Berlinerinnen und Berliner nur 18 Prozent der Wege mit dem Rad zurück, 22 Prozent mit dem Auto. Dem Experten zufolge zeigen die Zahlen, dass das Radverkehrsnetz "nicht attraktiv genug" ist. Im Ländervergleich hat Berlin laut Statistischem Bundesamt die wenigsten Pkw pro 1.000 Einwohner. 330 sind es in der Hauptstadt, 593 im Bundesdurchschnitt.

Nacktradeln in Berlin

Manch einer musste sich die Augen reiben, beim Anblick der vielen Nackten auf einem Fahrrad: In Berlin wurde ohne Hüllen demonstriert.

09.08.2026 | 0:42 min

Streit um Poller

Was zur Beruhigung des Verkehrs beitragen soll, sorgt für Aufregung: Mithilfe umstrittener Poller wollen Bezirke bestimmte Straßen sicherer machen und Durchgangsverkehr mindern.

"Poller sind immer eine Verlegenheitsreaktion, wenn man nichts anderes hinkriegt", so der Mobilitätsforscher. Entscheidend sei, Anwohner bei der Verkehrsplanung zu beteiligen, um Lösungen für Rettungswege und Lieferverkehr zu erarbeiten.

Die Leute vor Ort haben die besten Kenntnisse und die darf man nicht ignorieren.

Dr. Wulf-Holger Arndt. Mobilitätsforscher

Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin
:Wahlkampf in Berlin

Noch sieben Wochen bis zur Wahl: In Berlin startet der Endspurt. Für das Rote Rathaus deutet alles auf Dreierbündnisse hin. In Frage kommen ein Linksbündnis oder eine Koalition aus CDU, SPD und Grünen.
von Stephan Merseburger | Markus Gross
Video2:38
wahlkampf-berlin-rotes-rathaus-

Aufreger A100 - Thema in den Wahlprogrammen

Obwohl der Ausbau der A100 ein Projekt des Bundes ist, spielt die Stadtautobahn in den Wahlprogrammen eine Rolle. CDU und AfD unterstützen die geplante gut vier Kilometer lange Verlängerung. SPD, Grüne und Linke stellen sich dagegen.

Verkehrsforscher Arndt hält eine innerstädtische Autobahn für "ziemlich aus der Zeit gefallen". Ihm zufolge führen zusätzliche Schnellstraßen grundsätzlich zu mehr Verkehr.

Angrenzende Wohngebiete würden nur dann entlastet, wenn das umliegende Straßennetz konsequent verringert wird. Bei vergleichbaren Projekten wie dem Tiergartentunnel sei dies in der Vergangenheit aber nicht passiert, so der Experte.

Wahl-O-Mat zur Abgeordnetenhauswahl
:Wahl in Berlin: Wer vertritt meine Interessen?

Die Berliner wählen am 20. September ein neues Abgeordnetenhaus. Wie die 17 antretenden Parteien auch zum Thema Wohnen stehen, können Sie mit dem Wahl-O-Mat testen.
von Katrin Meyer
mit Video3:40
Wahl-O-Mat 2026 Berlin

Kathrin Haas ist Reporterin im ZDF Landesstudio Berlin.

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Über dieses Thema berichtete heute in Deutschland am 09.09.2026 ab 14 Uhr.
Themen
BerlinVerkehrswendeWahl in Berlin

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