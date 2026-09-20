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Politik
Deutschland

Wahlverhalten in Berlin nach Alter, Geschlecht und Bildung

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Wahlverhalten nach Bevölkerungsgruppen:Fast die Hälfte der jungen Berliner wählt die Linke

Kathrin Wolff

von Kathrin Wolff

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Die Linke in Berlin schneidet bei den jüngeren Wählern stark ab, die Zustimmung für die CDU steigt mit dem Alter. Wie sich das Wahlverhalten nach Bevölkerungsgruppen unterscheidet.

Wen wählten die 16- bis 24-Jährigen?
Wer wählte die CDU
Wer wählte die SPD
Wer wählte die Grünen
Wer wählte die Linke
Wer wählte die AfD
Wer wählte das BSW

Bei den Jungwählern in Berlin schneidet die Linke stark ab: Knapp die Hälfte der unter 30-Jährigen - 55 Prozent bei Frauen und 40 Prozent bei Männern - stimmten für sie. Auch bei den 30- bis 44-Jährigen ist die Linke mit 33 Prozent erfolgreicher als alle anderen Parteien.

Die Werte der CDU steigen mit zunehmendem Alter. Bei den 45- bis 59-Jährigen liegt sie mit 22 Prozent knapp vor Grünen und Linken. Nur bei den über 60-Jährigen ist die CDU deutlich stärkste Kraft.

Linke bei Frauen stärker, CDU und AfD bei Männern

Auch nach Geschlecht zeigen sich Unterschiede: CDU und AfD bekamen von den Männern mehr Zustimmung als von den Frauen.

Wen wählten die Frauen?
Wen wählten die Männer?

Schlüsselt man das Wahlverhalten nach formalen Bildungsabschlüssen auf, so zeigt sich, dass die AfD vor allem bei Menschen mit Hauptschulabschluss und Mittlerer Reife stark ist. Umgekehrt ist es bei den Grünen: Hier nimmt die Zustimmung mit höherer Bildung zu. Die Linke erzielt ihre höchsten Ergebnisse bei Wählern mit Abitur.

Wer wählte die CDU
Wer wählte die SPD
Wer wählte die Grünen
Wer wählte die Linke
Wer wählte die AfD
Wer wählte das BSW

Und so sieht es aufgeschlüsselt nach Berufsgruppen aus:

Wer wählte die CDU
Wer wählte die SPD
Wer wählte die Grünen
Wer wählte die Linke
Wer wählte die AfD
Wer wählte das BSW

Die Daten stammen aus einer Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen, die am Wahltag durchgeführt wird. Menschen, die aus dem Wahllokal kommen, werden gebeten, einen Fragebogen auszufüllen, in dem unter anderem nach ihrer Wahlentscheidung, ihrem Alter, Geschlecht, Bildungsabschluss und ihrer Berufsgruppe gefragt wird. Sie füllen den Fragebogen eigenständig aus und werfen ihn in eine Box, ähnlich der Urne im Wahllokal. So ist die Umfrage anonym.

Die Forschungsgruppe veröffentlicht die Daten für größere Befragtengruppen, etwa für die vier Bildungsabschlüsse Hauptschule, Mittlere Reife, Abitur, Hochschule. Die Umfrage ist repräsentativ, Wahllokale und Befragte werden zufällig ausgewählt.

Weitere Grafiken zur Abgeordnetenhauswahl in Berlin finden Sie hier:

Hochrechnung 20:13 Uhr
Gewinne und Verluste
Sitzverteilung
Welche Koalitionen sind möglich?
Wahlbeteiligung
Wahlergebnisse seit 1946

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Grafiken

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Quelle: ZDF
Über dieses Thema berichtet das ZDF in der Sendung "Wahlen in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern" am 20.09.2026 ab 17:30 Uhr.
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