Mecklenburg-Vorpommern hat gewählt. Hier finden Sie im Lauf des Abends alle Grafiken zum Wahlausgang, zu möglichen Koalitionen und dem Wahlverhalten nach Alter und Geschlecht.

Von der Prognose über die Hochrechnungen bis zum Wahlergebnis: In der Grafikserie oben erfahren Sie, wie die Parteien bei der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern abgeschnitten haben, wer die Gewinner und die Verlierer sind und was das für die Sitzverteilung und mögliche Koalitionen bedeutet. Die Zahlen werden am Abend mehrmals aktualisiert, sobald neue Daten der Forschungsgruppe Wahlen vorliegen.

Prognose, Hochrechnung, Wahlergebnis - was ist der Unterschied?

Prognose Wenn die Wahllokale um 18 Uhr schließen, veröffentlicht die Forschungsgruppe Wahlen ihre Prognose. Sie basiert auf einer Umfrage - Menschen, die aus dem Wahllokal kommen, werden gebeten, einen kurzen Fragebogen auszufüllen, in dem auch nach ihrer Wahlentscheidung gefragt wird. Sowohl Wahllokale als auch Befragte werden nach einem Zufallsprinzip ausgewählt. Hochrechnung Während die Prognose nur auf einer Befragung beruht, fließen in die Hochrechnung Auszählungsergebnisse ein. Weil im Lauf des Abends immer mehr amtliche Teilergebnisse zur Verfügung stehen, kann das Wahlergebnis immer genauer hochgerechnet werden. Zwischenergebnis Am Wahlabend werden laufend Wahlbezirke ausgezählt und auf Webseiten wie der der Landeswahlleitung veröffentlicht. Die Summe dieser Zwischenergebnisse kann sich von der Hochrechnung der Forschungsgruppe Wahlen unterscheiden, weil bei den Zwischenergebnissen nur aufaddiert, aber nicht hochgerechnet wird. Sind ländliche Wahlkreise zum Beispiel schneller ausgezählt als städtische, ist zu erwarten, dass das amtliche Endergebnis anders ausfällt als ein Zwischenergebnis. Solche Effekte werden in der Hochrechnung berücksichtigt. Ergebnis Erst wenn der letzte Wahlbezirk ausgezählt ist, veröffentlicht die Landeswahlleitung ein vorläufiges Ergebnis. In der Folge kann es nochmal Überprüfungen geben, daher dauert es einige Zeit bis zum endgültigen amtlichen Ergebnis. Es weicht in der Regel minimal vom vorläufigen Ergebnis ab.

Spitzenkandidaten, Parteien und Wahlthemen

Für die Wahlentscheidung spielt unter anderem eine Rolle, wie die Menschen Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD), Herausforderer Leif-Erik Holm (AfD) und die Parteien beurteilen. Die Einschätzungen der Befragten finden Sie hier:

Außerdem hat die Forschungsgruppe Wahlen in einer Umfrage in der Wahlwoche untersucht, welche Probleme die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern beschäftigen - und inwiefern sie den Parteien zutrauen, diese zu lösen.

Wahlverhalten nach Alter, Geschlecht, Bildung und Beruf

Das Wahlverhalten unterscheidet sich nach Altersgruppen:

So haben Männer und Frauen gewählt:

So unterscheidet sich das Wahlverhalten nach formalen Bildungsabschlüssen:

Und so sieht es aufgeschlüsselt nach Berufsgruppen aus:

Wie wird das Wahlverhalten nach Bevölkerungsgruppen ermittelt? Die Daten stammen aus einer Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen, die am Wahltag durchgeführt wird. Menschen, die aus dem Wahllokal kommen, werden gebeten, einen Fragebogen auszufüllen, in dem unter anderem nach ihrer Wahlentscheidung, ihrem Alter, Geschlecht, Bildungsabschluss und ihrer Berufsgruppe gefragt wird. Sie füllen den Fragebogen eigenständig aus und werfen ihn in eine Box, ähnlich der Urne im Wahllokal. So ist die Umfrage anonym.



Die Forschungsgruppe veröffentlicht die Daten für größere Befragtengruppen, etwa für die vier Bildungsabschlüsse Hauptschule, Mittlere Reife, Abitur, Hochschule. Die Umfrage ist repräsentativ, Wahllokale und Befragte werden zufällig ausgewählt.

So haben die Wahlkreise gestimmt

Wie die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern in den Wahlkreisen gestimmt haben, zeigen die Karten in diesem Artikel:

Landtagswahl in Karten : Mecklenburg-Vorpommern: Alle Ergebnisse aus den Wahlkreisen Wie schneiden die Parteien und Kandidierenden bei der Wahl in Mecklenburg-Vorpommern ab? Alle Ergebnisse nach Erst- und Zweitstimme aus den Wahlkreisen in Grafiken. von L. Billmayer, R. Meyer, M. Ries und M. Zajonz Live Grafiken

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