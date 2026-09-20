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Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern: Alle Ergebnisse in Grafiken

Grafiken

Wahlausgang und Analysen im Überblick:Alle Grafiken zur Wahl in Mecklenburg-Vorpommern

Kathrin Wolff

von Kathrin Wolff

|

Mecklenburg-Vorpommern hat gewählt. Hier finden Sie im Lauf des Abends alle Grafiken zum Wahlausgang, zu möglichen Koalitionen und dem Wahlverhalten nach Alter und Geschlecht.

Hochrechnung 19:01 Uhr
Gewinne und Verluste
Sitzverteilung
Welche Koalitionen sind rechnerisch möglich? (1/2)
Welche Koalitionen sind rechnerisch möglich? (2/2)
Wahlergebnisse seit 1990
Wahlbeteiligung

Von der Prognose über die Hochrechnungen bis zum Wahlergebnis: In der Grafikserie oben erfahren Sie, wie die Parteien bei der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern abgeschnitten haben, wer die Gewinner und die Verlierer sind und was das für die Sitzverteilung und mögliche Koalitionen bedeutet. Die Zahlen werden am Abend mehrmals aktualisiert, sobald neue Daten der Forschungsgruppe Wahlen vorliegen.

Prognose, Hochrechnung, Wahlergebnis - was ist der Unterschied?

Spitzenkandidaten, Parteien und Wahlthemen

Für die Wahlentscheidung spielt unter anderem eine Rolle, wie die Menschen Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD), Herausforderer Leif-Erik Holm (AfD) und die Parteien beurteilen. Die Einschätzungen der Befragten finden Sie hier:

Wen hätten Sie lieber als Ministerpräsidenten/in ...
Manuela Schwesig oder Leif-Erik Holm: Wer ...
Bewertung von Spitzenpolitiker/in und Partei
Bewertung von Regierung und Opposition
Neue Landesregierung: Lieber unter Führung der ...
Die Politik der SPD in der Bundesregierung ist für das Abschneiden der SPD im Land ...
SPD: Bewertung von Spitzenpolitikern und Partei
Wenn die CDU im Nordosten schlecht abschneidet, liegt das hauptsächlich an der ...
CDU: Bewertung von Partei und Bundeskanzler
Wenn die AfD im Nordosten regieren würde, wäre die Politik ...
Die AfD wird hauptsächlich gewählt wegen ...
Gefährdet die AfD die Demokratie?

Außerdem hat die Forschungsgruppe Wahlen in einer Umfrage in der Wahlwoche untersucht, welche Probleme die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern beschäftigen - und inwiefern sie den Parteien zutrauen, diese zu lösen.

Die wichtigsten Probleme
Parteikompetenzen im Bereich ...
Parteikompetenzen im Bereich ...
Parteikompetenzen im Bereich ...
Wie ist Mecklenburg-Vorpommern auf die Zukunft vorbereitet, eher ...
Ich habe in meinem Leben weniger als mir gerechterweise zusteht:

Wahlverhalten nach Alter, Geschlecht, Bildung und Beruf

Das Wahlverhalten unterscheidet sich nach Altersgruppen:

Wen wählten die 16- bis 24-Jährigen?
Wer wählte die SPD
Wer wählte die AfD
Wer wählte die CDU
Wer wählte die Linke
Wer wählte die Grünen
Wer wählte die FDP
Wer wählte das BSW

So haben Männer und Frauen gewählt:

Wen wählten die Frauen?
Wen wählten die Männer?

So unterscheidet sich das Wahlverhalten nach formalen Bildungsabschlüssen:

Wer wählte die SPD
Wer wählte die AfD
Wer wählte die CDU
Wer wählte die Linke
Wer wählte die Grünen
Wer wählte die FDP
Wer wählte das BSW

Und so sieht es aufgeschlüsselt nach Berufsgruppen aus:

Wer wählte die SPD
Wer wählte die AfD
Wer wählte die CDU
Wer wählte die Linke
Wer wählte die Grünen
Wer wählte die FDP
Wer wählte das BSW

Die Daten stammen aus einer Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen, die am Wahltag durchgeführt wird. Menschen, die aus dem Wahllokal kommen, werden gebeten, einen Fragebogen auszufüllen, in dem unter anderem nach ihrer Wahlentscheidung, ihrem Alter, Geschlecht, Bildungsabschluss und ihrer Berufsgruppe gefragt wird. Sie füllen den Fragebogen eigenständig aus und werfen ihn in eine Box, ähnlich der Urne im Wahllokal. So ist die Umfrage anonym.

Die Forschungsgruppe veröffentlicht die Daten für größere Befragtengruppen, etwa für die vier Bildungsabschlüsse Hauptschule, Mittlere Reife, Abitur, Hochschule. Die Umfrage ist repräsentativ, Wahllokale und Befragte werden zufällig ausgewählt.

So haben die Wahlkreise gestimmt

Wie die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern in den Wahlkreisen gestimmt haben, zeigen die Karten in diesem Artikel:

Landtagswahl in Karten
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Grafiken

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Über dieses Thema berichtet das ZDF in der Sendung "Wahlen in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern" am 20.09.2026 ab 17:30 Uhr.
Themen
Wahl in Mecklenburg-VorpommernMecklenburg-VorpommernManuela SchwesigSPDAfD

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