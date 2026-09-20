Wahlausgang und Analysen im Überblick:Alle Grafiken zur Wahl in Mecklenburg-Vorpommern
von Kathrin Wolff
Mecklenburg-Vorpommern hat gewählt. Hier finden Sie im Lauf des Abends alle Grafiken zum Wahlausgang, zu möglichen Koalitionen und dem Wahlverhalten nach Alter und Geschlecht.
Von der Prognose über die Hochrechnungen bis zum Wahlergebnis: In der Grafikserie oben erfahren Sie, wie die Parteien bei der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern abgeschnitten haben, wer die Gewinner und die Verlierer sind und was das für die Sitzverteilung und mögliche Koalitionen bedeutet. Die Zahlen werden am Abend mehrmals aktualisiert, sobald neue Daten der Forschungsgruppe Wahlen vorliegen.
Prognose, Hochrechnung, Wahlergebnis - was ist der Unterschied?
Spitzenkandidaten, Parteien und Wahlthemen
Für die Wahlentscheidung spielt unter anderem eine Rolle, wie die Menschen Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD), Herausforderer Leif-Erik Holm (AfD) und die Parteien beurteilen. Die Einschätzungen der Befragten finden Sie hier:
Außerdem hat die Forschungsgruppe Wahlen in einer Umfrage in der Wahlwoche untersucht, welche Probleme die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern beschäftigen - und inwiefern sie den Parteien zutrauen, diese zu lösen.
Wahlverhalten nach Alter, Geschlecht, Bildung und Beruf
Das Wahlverhalten unterscheidet sich nach Altersgruppen:
So haben Männer und Frauen gewählt:
So unterscheidet sich das Wahlverhalten nach formalen Bildungsabschlüssen:
Und so sieht es aufgeschlüsselt nach Berufsgruppen aus:
Die Daten stammen aus einer Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen, die am Wahltag durchgeführt wird. Menschen, die aus dem Wahllokal kommen, werden gebeten, einen Fragebogen auszufüllen, in dem unter anderem nach ihrer Wahlentscheidung, ihrem Alter, Geschlecht, Bildungsabschluss und ihrer Berufsgruppe gefragt wird. Sie füllen den Fragebogen eigenständig aus und werfen ihn in eine Box, ähnlich der Urne im Wahllokal. So ist die Umfrage anonym.
Die Forschungsgruppe veröffentlicht die Daten für größere Befragtengruppen, etwa für die vier Bildungsabschlüsse Hauptschule, Mittlere Reife, Abitur, Hochschule. Die Umfrage ist repräsentativ, Wahllokale und Befragte werden zufällig ausgewählt.
So haben die Wahlkreise gestimmt
Wie die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern in den Wahlkreisen gestimmt haben, zeigen die Karten in diesem Artikel:
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