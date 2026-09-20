Wahl in Berlin live: So fällt die Hochrechnung aus

Während oben das komplette CDU-Präsidium wartet, hat Parteichef Friedrich Merz hier unten seinen Spin gegeben: Reformen kämen anfangs nie gut an, aber sie müssten sein. Daher werde er die Verantwortung dafür übernehmen - und sie durchziehen. Dass das mit den Granden oben abgestimmt ist - möglich. Sie hatten ja bereits eine Stunde gesprochen und am Donnerstag auch eine Art Burgfrieden unterzeichnet, Tenor: Stabilität. Ob sie ihn weiter stützen und auch unterstützen werden? Das hängst stark von der Basis ab.