Wahl in Berlin live: So fällt die Hochrechnung aus

AfD-Chefin Weidel: Die Wähler wollen einen Politikwechsel
Die AfD sei die neue Volkspartei und sei jetzt in der Mitte der Bevölkerung angekommen, sagt Alice Weidel, die Bundessprecherin der AfD.
von Katrin Meyer, Tai Becker, Nora Liebmann
Die Hochrechnung liegt vor: In Mecklenburg-Vorpommern liegt die AfD knapp vor der SPD. In Berlin konnten die Linken die meisten Stimmen gewinnen. Mehr im Liveblog.
Die AfD sei die neue Volkspartei und sei jetzt in der Mitte der Bevölkerung angekommen, sagt Alice Weidel, die Bundessprecherin der AfD.
Jubel bei den Grünen in Schwerin. Aber verhalten, und die Zahlen der anderen Parteien machen die Gäste der Wahlparty nachdenklich. "Der Abend ist noch lang“, antwortet Franziska Brantner auf die Frage, warum der Applaus nicht so frenetisch war.
Es habe sich gelohnt zu kämpfen, sagt die Bundesvorsitzende Franziska Brantner (Grüne). Mit den Grünen sei zu rechnen.
Auf der einen Seite stimme das Ergebnis demütig, sagt CDU-Spitzenkandidat Stefan Evers zu den Zahlen in Berlin. "Wir haben verloren, aber wir haben gegen den Abwärtstrend zugelegt. Ich finde, wir haben für die Ausgangslage ein gutes Ergebnis erzielt."
So fällt die Hochrechnung für die Abgeordnetenhauswahl in Berlin laut Forschungsgruppe Wahlen aus:
Die AfD in Schwerin feiert "doppelt". Die Besonderheit bei der AfD: Leif-Erik Holm ist zwar Ministerpräsidentenkandidat, steht aber selbst nicht auf der Landesliste. Diese führt Enrico Schult an.
So fällt laut Forschungsgruppe Wahlen die Hochrechnung aus:
Während oben das komplette CDU-Präsidium wartet, hat Parteichef Friedrich Merz hier unten seinen Spin gegeben: Reformen kämen anfangs nie gut an, aber sie müssten sein. Daher werde er die Verantwortung dafür übernehmen - und sie durchziehen. Dass das mit den Granden oben abgestimmt ist - möglich. Sie hatten ja bereits eine Stunde gesprochen und am Donnerstag auch eine Art Burgfrieden unterzeichnet, Tenor: Stabilität. Ob sie ihn weiter stützen und auch unterstützen werden? Das hängst stark von der Basis ab.
CDU-Spitzenkandidat Daniel Peters tritt erkennbar angefasst auf die Bühne. Er spricht von einem "äußerst bitteren Abend für die CDU, ein katastrophales Ergebnis". "Wir führen einen Überlebenskampf; das wird ein langer Abend."
"Wir waren mal die Berlin-Partei", sagt SPD-Spitzenkandidat Steffen Krach in einem ersten Statement. "Wir sind es nicht mehr - dieser Tag ist eine Zäsur. Wir sind abgewählt von den Berlinern und Berlinerinnen", so Krach. "Wir sind heute geschwächt und abgestraft." Aber die Berliner SPD komme zurück, sagt Krach.
Nach der Prognose zur Wahl in Berlin herrscht Feierstimmung bei den Linken. Spitzenkandidatin Elif Eralp dankt ihren Wählerinnen und Wählern für den Zusammenhalt.
Jubel und Erleichterung bei der Wahlparty des BSW in Kreuzberg: Fünf Prozent in der Prognose - damit wären sie knapp drin und besser als die rund vier Prozent, die dem Bündnis Sahra Wagenknecht in Wahl-Umfragen vorausgesagt wurden. Jetzt hoffen hier alle, dass sich das Ergebnis bis zum Ende der Auszählung stabilisiert. Spitzenkandidat Alexander King: "Wir sind auf lange Wahlabende abonniert, das wird auch heute nicht anders sein."
Ministerpräsidentin Manuela Schwesig wird von den Genossen auf der SPD-Wahlparty gefeiert. Sie gibt sich kämpferisch: Die Wahl sei ein starkes Signal dafür, dass die Wähler eine stabile demokratische Regierung wollten. Sie werde ihre Arbeit als Ministerpräsidentin fortsetzen.
Als die Prognosezahlen kamen, da war für zwei Minuten nichts als Schockstarre bei der SPD. Das Hauptwahlziel nicht erreicht, das Duell mit der AfD anscheinend knapp verloren. Viele auf der SPD-Wahlparty hatten fest damit gerechnet, dass die Partei es schaffen würde, vor der AfD zu landen. Das scheint nach der Prognose nicht zu klappen.
13,5 Prozent laut Prognose für die AfD in Berlin. "Berlin ist ein hartes Pflaster", sagt Parteichefin Alice Weidel. Sie macht die Brandmauer verantwortlich für den Wahlerfolg der Linken.
Jubel bei den Grünen: Spitzenkandidat Werner Graf und Bettina Jarasch freuen sich an der Seite von Parteichef Felix Banaszak über die Zahlen.
Nach den ersten Zahlen herrscht Feierstimmung bei der Linken in Berlin. Spitzenkandidatin Elif Eralp wird gefeiert.
Bundeskanzler und CDU-Chef Friedrich Merz hat sich nach der Prognose zu den Wahlen in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin geäußert: "Deutschland ist reformfähig. Diese Reformen sind das Mittel gegen das autoritäre Gift." Was jetzt zu tun sei, erfordere unter anderem Rückgrat. Merz kündigt die Fortsetzung des Reformkurses als Kanzler und CDU-Chef an.
Nach der Prognose zur Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern ist Bundeskanzler und CDU-Chef Friedrich Merz vor die Kameras getreten. "Das Ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern ist ein Desaster", sagt Merz.
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