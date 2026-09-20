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Politik
Deutschland

Wahl in Berlin live: So fällt die Hochrechnung aus

Liveblog

Wahl in Berlin & Mecklenburg-Vorpommern:Wie die Hochrechnung in Schwerin und Berlin ausfällt

von Katrin Meyer, Tai Becker, Nora Liebmann

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Die Hochrechnung liegt vor: In Mecklenburg-Vorpommern liegt die AfD knapp vor der SPD. In Berlin konnten die Linken die meisten Stimmen gewinnen. Mehr im Liveblog.

Wahlen in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern

Es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen sowohl bei der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern als auch bei der Abgeordnetenhauswahl in Berlin. Das ZDF berichtet live aus dem Wahlstudio in Schwerin.

20.09.2026
Über dieses Thema berichtet das ZDF unter anderem in "Wahl 2026 im ZDF: Wahlen in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern" am 20.09.2026 ab 17:30 Uhr.
Wichtige Meldungen

AfD-Chefin Weidel: Die Wähler wollen einen Politikwechsel

Die AfD sei die neue Volkspartei und sei jetzt in der Mitte der Bevölkerung angekommen, sagt Alice Weidel, die Bundessprecherin der AfD.

Videoplayer
20.09.2026 | 2:27 min

Grüne: Applaus, aber Nachdenklichkeit

Wahl in Mecklenburg-Vorpommern

von Linda Kierstan

Jubel bei den Grünen in Schwerin. Aber verhalten, und die Zahlen der anderen Parteien machen die Gäste der Wahlparty nachdenklich. "Der Abend ist noch lang“, antwortet Franziska Brantner auf die Frage, warum der Applaus nicht so frenetisch war.

Grünen-Chefin Brantner: "Herausforderndes Ergebnis"

Es habe sich gelohnt zu kämpfen, sagt die Bundesvorsitzende Franziska Brantner (Grüne). Mit den Grünen sei zu rechnen.

Videoplayer
20.09.2026 | 2:03 min

CDU-Spitzenkandidat Evers: "Gegen den Abwärtstrend zugelegt"

Wahl in Berlin

von Stephanie Gargosch

Auf der einen Seite stimme das Ergebnis demütig, sagt CDU-Spitzenkandidat Stefan Evers zu den Zahlen in Berlin. "Wir haben verloren, aber wir haben gegen den Abwärtstrend zugelegt. Ich finde, wir haben für die Ausgangslage ein gutes Ergebnis erzielt."

Videoplayer
20.09.2026 | 1:40 min
Wichtige Meldung

Hochrechnung für die Wahl in Berlin

Wahl in Berlin

So fällt die Hochrechnung für die Abgeordnetenhauswahl in Berlin laut Forschungsgruppe Wahlen aus:

  • CDU: 20 Prozent
  • SPD: 12 Prozent
  • Grüne: 15,4 Prozent
  • Linke: 25,5 Prozent
  • AfD: 13,9 Prozent
  • BSW: 5 Prozent
Wichtige Meldung

AfD-Spitzenduo feiert in Schwerin

Wahl in Mecklenburg-Vorpommern

von Carsten Rüger

Die AfD in Schwerin feiert "doppelt". Die Besonderheit bei der AfD: Leif-Erik Holm ist zwar Ministerpräsidentenkandidat, steht aber selbst nicht auf der Landesliste. Diese führt Enrico Schult an. 

Auf der Bühne das AfD-Spitzenduo, Leif-Erik Holm (2. v. l., Kandidat für das Ministerpräsidentenamt) und Enrico Schult (3. v. l., Landesvorsitzender).
"Die AfD ist gekommen, um zu bleiben", sagt Enrico Schult und freut sich doppelt… auch über den zerknirschten CDU-Kanzler auf dem Bildschirm im Hintergrund.

Auf der Bühne das AfD-Spitzenduo, Leif-Erik Holm (2. v. l., Kandidat für das Ministerpräsidentenamt) und Enrico Schult (3. v. l., Landesvorsitzender).

Quelle: ZDF
Wichtige Meldung

Hochrechnung für Mecklenburg-Vorpommern

Wahl in Mecklenburg-Vorpommern

So fällt laut Forschungsgruppe Wahlen die Hochrechnung aus:

  • SPD: 36 Prozent
  • AfD: 37,9 Prozent
  • CDU: 5,2 Prozent
  • Linke: 6,5 Prozent
  • Grüne: 5,4 Prozent
  • FDP: 1 Prozent
  • BSW: 4,8 Prozent

Merz übernimmt "Verantwortung" - und will bleiben

von Wulf Schmiese, Berlin

Während oben das komplette CDU-Präsidium wartet, hat Parteichef Friedrich Merz hier unten seinen Spin gegeben: Reformen kämen anfangs nie gut an, aber sie müssten sein. Daher werde er die Verantwortung dafür übernehmen - und sie durchziehen. Dass das mit den Granden oben abgestimmt ist - möglich. Sie hatten ja bereits eine Stunde gesprochen und am Donnerstag auch eine Art Burgfrieden unterzeichnet, Tenor: Stabilität. Ob sie ihn weiter stützen und auch unterstützen werden? Das hängst stark von der Basis ab.

Quelle: ZDF

CDU-Spitzenkandidat Peters: "Äußerst bitterer Abend"

Wahl in Mecklenburg-Vorpommern

CDU-Spitzenkandidat Daniel Peters tritt erkennbar angefasst auf die Bühne. Er spricht von einem "äußerst bitteren Abend für die CDU, ein katastrophales Ergebnis". "Wir führen einen Überlebenskampf; das wird ein langer Abend."

Quelle: ZDF

SPD-Spitzenkandidat Krach: Katastrophales Ergebnis

Wahl in Berlin

von Sylvia Bleßmann

"Wir waren mal die Berlin-Partei", sagt SPD-Spitzenkandidat Steffen Krach in einem ersten Statement. "Wir sind es nicht mehr - dieser Tag ist eine Zäsur. Wir sind abgewählt von den Berlinern und Berlinerinnen", so Krach. "Wir sind heute geschwächt und abgestraft." Aber die Berliner SPD komme zurück, sagt Krach.

Quelle: ZDF
Wichtige Meldung

Welche Koalitionen in Berlin laut Hochrechnung möglich wären

Wahl in Berlin

Wichtige Meldung

Linken-Spitzenkandidatin Eralp zur Prognose in Berlin: "Haben gemeinsam Geschichte geschrieben"

Wahl in Berlin

Nach der Prognose zur Wahl in Berlin herrscht Feierstimmung bei den Linken. Spitzenkandidatin Elif Eralp dankt ihren Wählerinnen und Wählern für den Zusammenhalt.

Videoplayer
20.09.2026 | 2:10 min

Jubel bei der Wahlparty des BSW

Wahl in Berlin

von Hansjürgen Piel

Jubel und Erleichterung bei der Wahlparty des BSW in Kreuzberg: Fünf Prozent in der Prognose - damit wären sie knapp drin und besser als die rund vier Prozent, die dem Bündnis Sahra Wagenknecht in Wahl-Umfragen vorausgesagt wurden. Jetzt hoffen hier alle, dass sich das Ergebnis bis zum Ende der Auszählung stabilisiert. Spitzenkandidat Alexander King: "Wir sind auf lange Wahlabende abonniert, das wird auch heute nicht anders sein."

Quelle: ZDF
Wichtige Meldung

Schwesig will Arbeit als Ministerpräsidentin fortsetzen

Wahl in Mecklenburg-Vorpommern

von Martin Cordes

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig wird von den Genossen auf der SPD-Wahlparty gefeiert. Sie gibt sich kämpferisch: Die Wahl sei ein starkes Signal dafür, dass die Wähler eine stabile demokratische Regierung wollten. Sie werde ihre Arbeit als Ministerpräsidentin fortsetzen.

Videoplayer
20.09.2026 | 2:36 min

Schockstarre bei der SPD, dann Applaus

Wahl in Mecklenburg-Vorpommern

von Martin Cordes

Als die Prognosezahlen kamen, da war für zwei Minuten nichts als Schockstarre bei der SPD. Das Hauptwahlziel nicht erreicht, das Duell mit der AfD anscheinend knapp verloren. Viele auf der SPD-Wahlparty hatten fest damit gerechnet, dass die Partei es schaffen würde, vor der AfD zu landen. Das scheint nach der Prognose nicht zu klappen.

Quelle: ZDF

Weidel: "Berlin ist ein hartes Pflaster"

Wahl in Berlin

von Andrea Maurer, Berlin

13,5 Prozent laut Prognose für die AfD in Berlin. "Berlin ist ein hartes Pflaster", sagt Parteichefin Alice Weidel. Sie macht die Brandmauer verantwortlich für den Wahlerfolg der Linken.

Grüne in Berlin jubeln

Wahl in Berlin

von Sherin Al-Khannak

Jubel bei den Grünen: Spitzenkandidat Werner Graf und Bettina Jarasch freuen sich an der Seite von Parteichef Felix Banaszak über die Zahlen.

Linke: Jubel und "Elif, Elif"-Rufe

Wahl in Berlin

von Lisa Jandi

Nach den ersten Zahlen herrscht Feierstimmung bei der Linken in Berlin. Spitzenkandidatin Elif Eralp wird gefeiert.

Die Anhänger der Linken jubeln über die ersten Zahlen.
Auf der Wahlparty ertönen "Elif, Elif, Elif"-Rufe und tosender Applaus.
"Wir haben an jeder Haustür geklopft" - Konfetti und Party, die Linke im Glück.
Elif Eralp feiert mit ihren Anhängern: "Wir haben zusammen Geschichte geschrieben. Die Menschen in unserer Stadt haben etwas besseres verdient als eine Politik, die spaltet und uns auseinander dividiert. Wir werden das Rote Rathaus gemeinsam mit den Menschen dieser Stadt verändern."

Die Anhänger der Linken jubeln über die ersten Zahlen.

Quelle: ZDF

Merz: "Deutschland ist reformfähig"

Bundeskanzler und CDU-Chef Friedrich Merz hat sich nach der Prognose zu den Wahlen in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin geäußert: "Deutschland ist reformfähig. Diese Reformen sind das Mittel gegen das autoritäre Gift." Was jetzt zu tun sei, erfordere unter anderem Rückgrat. Merz kündigt die Fortsetzung des Reformkurses als Kanzler und CDU-Chef an.

Videoplayer
20.09.2026 | 4:38 min
Wichtige Meldung

Merz: Ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern ein "Desaster"

Wahl in Mecklenburg-Vorpommern

Nach der Prognose zur Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern ist Bundeskanzler und CDU-Chef Friedrich Merz vor die Kameras getreten. "Das Ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern ist ein Desaster", sagt Merz.

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Quelle: ZDF, AFP, AP, dpa, Reuters
Über dieses Thema berichtet das ZDF unter anderem in "Wahl 2026 im ZDF: Wahlen in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern" am 20.09.2026 ab 17:30 Uhr.
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