Berlin hat gewählt. Hier finden Sie im Lauf des Abends alle Grafiken zum Wahlausgang, zu möglichen Koalitionen und dem Wahlverhalten nach Alter und Geschlecht.

Von der Prognose über die Hochrechnungen bis zum Wahlergebnis: In der Grafikserie oben erfahren Sie, wie die Parteien bei der Abgeordnetenhauswahl in Berlin abgeschnitten haben, wer die Gewinner und die Verlierer sind und was das für die Sitzverteilung und mögliche Koalitionen bedeutet. Die Zahlen werden am Abend mehrmals aktualisiert, sobald neue Daten der Forschungsgruppe Wahlen vorliegen.

Spitzenkandidaten, Parteien und Wahlthemen

Für die Wahlentscheidung spielt unter anderem eine Rolle, wie die Menschen die Spitzenkandidierenden - etwa Stefan Evers (CDU), Werner Graf (Grüne), Elif Eralp (Linke) und Kristin Brinker (AfD) - sowie die Parteien beurteilen. Die Einschätzungen der Befragten finden Sie hier:

Außerdem hat die Forschungsgruppe Wahlen in einer Umfrage in der Wahlwoche untersucht, welche Probleme die Menschen in Berlin beschäftigen - und inwiefern sie den Parteien zutrauen, diese zu lösen.

Wahlverhalten nach Alter, Geschlecht, Bildung und Beruf

Das Wahlverhalten unterscheidet sich nach Altersgruppen:

So haben Männer und Frauen gewählt:

So unterscheidet sich das Wahlverhalten nach formalen Bildungsabschlüssen:

Und so sieht es aufgeschlüsselt nach Berufsgruppen aus:

Wie wird das Wahlverhalten nach Bevölkerungsgruppen ermittelt? Die Daten stammen aus einer Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen, die am Wahltag durchgeführt wird. Menschen, die aus dem Wahllokal kommen, werden gebeten, einen Fragebogen auszufüllen, in dem unter anderem nach ihrer Wahlentscheidung, ihrem Alter, Geschlecht, Bildungsabschluss und ihrer Berufsgruppe gefragt wird. Sie füllen den Fragebogen eigenständig aus und werfen ihn in eine Box, ähnlich der Urne im Wahllokal. So ist die Umfrage anonym.



Die Forschungsgruppe veröffentlicht die Daten für größere Befragtengruppen, etwa für die vier Bildungsabschlüsse Hauptschule, Mittlere Reife, Abitur, Hochschule. Die Umfrage ist repräsentativ, Wahllokale und Befragte werden zufällig ausgewählt.

Wählerwanderung zu Linken: Woher kommen die Stimmen?

Die Linke in Berlin hat deutlich Stimmen hinzugewonnen. Die Forschungsgruppe Wahlen hat deren Wähler gefragt, für wen sie bei der letzten Wahl gestimmt haben:

So haben die Wahlkreise gestimmt

Wie die Menschen in Berlin in den Wahlkreisen gestimmt haben, zeigen die Karten in diesem Artikel:

Abgeordnetenhauswahl in Karten : Berlin: Alle Ergebnisse aus den Wahlkreisen Wie schneiden die Parteien und Kandidierenden bei der Wahl in Berlin ab? Alle Ergebnisse nach Erst- und Zweitstimme aus den Wahlkreisen live in Grafiken. von L. Billmayer, R. Meyer, M. Ries, M. Zajonz Live Grafiken

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