  3. Merkliste
  4. Suche
Politik
Deutschland

Berlin-Wahl: Alle Ergebnisse in Grafiken

Grafiken

Wahlausgang und Analysen im Überblick:Alle Grafiken zur Wahl in Berlin

Kathrin Wolff

von Kathrin Wolff

|

Berlin hat gewählt. Hier finden Sie im Lauf des Abends alle Grafiken zum Wahlausgang, zu möglichen Koalitionen und dem Wahlverhalten nach Alter und Geschlecht.

Hochrechnung 19:11 Uhr
Gewinne und Verluste
Sitzverteilung
Mögliche Koalitionen
Wahlbeteiligung
Wahlergebnisse seit 1946

Von der Prognose über die Hochrechnungen bis zum Wahlergebnis: In der Grafikserie oben erfahren Sie, wie die Parteien bei der Abgeordnetenhauswahl in Berlin abgeschnitten haben, wer die Gewinner und die Verlierer sind und was das für die Sitzverteilung und mögliche Koalitionen bedeutet. Die Zahlen werden am Abend mehrmals aktualisiert, sobald neue Daten der Forschungsgruppe Wahlen vorliegen.

Spitzenkandidaten, Parteien und Wahlthemen

Für die Wahlentscheidung spielt unter anderem eine Rolle, wie die Menschen die Spitzenkandidierenden - etwa Stefan Evers (CDU), Werner Graf (Grüne), Elif Eralp (Linke) und Kristin Brinker (AfD) - sowie die Parteien beurteilen. Die Einschätzungen der Befragten finden Sie hier:

Wen hätten Sie lieber als Regierende/n Bürgermeister/in ...
Bewertung von Spitzenkandidat/in und Partei
Bewertung von Regierung und Opposition
Eine Koalition aus ... fänden:
Wenn die CDU schlecht abschneidet, liegt das hauptsächlich an der ...
Wenn die SPD schlecht abschneidet, liegt das hauptsächlich an der ...
Gefährdet die AfD die Demokratie?

Außerdem hat die Forschungsgruppe Wahlen in einer Umfrage in der Wahlwoche untersucht, welche Probleme die Menschen in Berlin beschäftigen - und inwiefern sie den Parteien zutrauen, diese zu lösen.

Die wichtigsten Probleme
Parteikompetenzen im Bereich ...
Parteikompetenzen im Bereich ...
Parteikompetenzen im Bereich ...
Wohnungsmarkt: Lösen Enteignungen die Probleme?
Fühlen Sie sich durch die Kriminalität in Berlin bedroht?
Wie ist Berlin auf die Zukunft vorbereitet, eher ...

Wahlverhalten nach Alter, Geschlecht, Bildung und Beruf

Das Wahlverhalten unterscheidet sich nach Altersgruppen:

Wen wählten die 16- bis 24-Jährigen?
Wer wählte die CDU
Wer wählte die SPD
Wer wählte die Grünen
Wer wählte die Linke
Wer wählte die AfD
Wer wählte das BSW

So haben Männer und Frauen gewählt:

Wen wählten die Frauen?
Wen wählten die Männer?

So unterscheidet sich das Wahlverhalten nach formalen Bildungsabschlüssen:

Wer wählte die CDU
Wer wählte die SPD
Wer wählte die Grünen
Wer wählte die Linke
Wer wählte die AfD
Wer wählte das BSW

Und so sieht es aufgeschlüsselt nach Berufsgruppen aus:

Wer wählte die CDU
Wer wählte die SPD
Wer wählte die Grünen
Wer wählte die Linke
Wer wählte die AfD
Wer wählte das BSW

Die Daten stammen aus einer Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen, die am Wahltag durchgeführt wird. Menschen, die aus dem Wahllokal kommen, werden gebeten, einen Fragebogen auszufüllen, in dem unter anderem nach ihrer Wahlentscheidung, ihrem Alter, Geschlecht, Bildungsabschluss und ihrer Berufsgruppe gefragt wird. Sie füllen den Fragebogen eigenständig aus und werfen ihn in eine Box, ähnlich der Urne im Wahllokal. So ist die Umfrage anonym.

Die Forschungsgruppe veröffentlicht die Daten für größere Befragtengruppen, etwa für die vier Bildungsabschlüsse Hauptschule, Mittlere Reife, Abitur, Hochschule. Die Umfrage ist repräsentativ, Wahllokale und Befragte werden zufällig ausgewählt.

Wählerwanderung zu Linken: Woher kommen die Stimmen?

Die Linke in Berlin hat deutlich Stimmen hinzugewonnen. Die Forschungsgruppe Wahlen hat deren Wähler gefragt, für wen sie bei der letzten Wahl gestimmt haben:

Woher kommen die Wähler der Linken? Von den Wählern der Linken heute haben 2023 gewählt:

So haben die Wahlkreise gestimmt

Wie die Menschen in Berlin in den Wahlkreisen gestimmt haben, zeigen die Karten in diesem Artikel:

Abgeordnetenhauswahl in Karten
:Berlin: Alle Ergebnisse aus den Wahlkreisen

Wie schneiden die Parteien und Kandidierenden bei der Wahl in Berlin ab? Alle Ergebnisse nach Erst- und Zweitstimme aus den Wahlkreisen live in Grafiken.
von L. Billmayer, R. Meyer, M. Ries, M. Zajonz
Live
Um eine Karte von Berlin mit den Wahlkreisen sind das Berliner Wappen und die Farben der der Parteien der Berlin Wahl 2026 verteilt.
Grafiken

Lassen Sie sich Beiträge von ZDFheute bevorzugt bei Google anzeigen.
→ Hier ZDFheute als bevorzugte Quelle einstellen.

Über dieses Thema berichtet das ZDF in der Sendung "Wahlen in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern" am 20.09.2026 ab 17:30 Uhr.
Themen
Wahl in BerlinBerlin

Mehr zur Wahl in Berlin

  1. Wahlen in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern
    Liveblog

    Wahl in Berlin & Mecklenburg-Vorpommern:Wie die Hochrechnung in Schwerin und Berlin ausfällt

    von Katrin Meyer, Tai Becker, Nora Liebmann
    Live
  2. Berlin: Elif Eralp (Mitte), Spitzenkandidatin der Partei „Die Linke“

    Wer zieht ins Rote Rathaus?:Wahl in Berlin: Linke klar vor CDU

    von Kevin Schubert
    Live
  3. Wahl in Berlin und Meck-Pomm
    Vorab

    Der Wahlabend im ZDF:Wahlen in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern

    Live
  4. Wahl zum 20. Abgeordnetenhaus von Berlin
    Thema

    Reaktionen, Analysen, Daten:Wahl in Berlin

Weitere Grafiken zur Berlin-Wahl

  1. Über einer Menschengruppe an einer Haltestelle in Berlin sind das Berliner Wappen und die Farben der Parteien angeordnet
    Grafiken

    Wahlverhalten nach Bevölkerungsgruppen:So haben Jung, Alt, Männer und Frauen in Berlin gewählt

  2. Berliner Spitzenkandidaten Stefan Evers (CDU), Elif Eralp (Linke), Werner Graf (Grüne) und Kristin Brinker (AfD) mit Würfeln in den Parteifarben und dem Wappen von Berlin.
    Grafiken

    Evers, Graf, Eralp, Brinker:Wie Berlin Kandidierende und Parteien bewertet

  3. Über einer Häuserfront sind das Berliner Wappen und die Farben der Parteien der Berlin Wahl 2026 verteilt.
    Grafiken

    Probleme und Parteikompetenzen:Wahlthemen in Berlin: Welche Partei womit punkten konnte

Reaktionen zur Wahl in Berlin

Die Wahl in Mecklenburg-Vorpommern in Grafiken

  1. Landtag in Schwerin, Würfel in Parteifarben und das Wappen von Mecklenburg-Vorpommern
    Grafiken

    Wahlausgang und Analysen im Überblick:Alle Grafiken zur Wahl in Mecklenburg-Vorpommern

    von Kathrin Wolff
  2. Um einen Umriss von Mecklenburg-Vorpommern ist das Wappen des Bundeslandes und Balken in den Farben der Parteien der Landtagswahl 2026 angeordnet.
    Grafiken

    Landtagswahl in Karten:Mecklenburg-Vorpommern: Alle Ergebnisse aus den Wahlkreisen

    von L. Billmayer, R. Meyer, M. Ries und M. Zajonz
    Live
  3. Menschen am Ostseestrand, den Blick aufs Meer und einen Schwarm Möwen gerichtet. Über ihnen sind Würfel in den Parteifarben sowie das Wappen Mecklenburg-Vorpommerns abgebildet.
    Grafiken

    Wahlverhalten nach Bevölkerungsgruppen:So haben Jung, Alt, Männer und Frauen im Nordosten gewählt

  4. Menschen von oben mit einem Würfel in der Parteifarbe der AfD und einem Wappen von Mecklenburg-Vorpommern
    Grafiken

    Wählerwanderung:Woher kommen die AfD-Wähler in Mecklenburg-Vorpommern?