Mit einem Ostkongress, mit Ost-Themen und mit Bier wollen die Grünen ihren Abwärtstrend im Osten umkehren. Der Parteivorsitzende grillt und sucht den Kontakt.

Auf dem Ostkongress der Grünen geht es um die schlechten Umfragewerte der Partei im Osten Deutschlands. Die Grünen wollen sich nahbar zeigen, so ZDF-Korrespondent Bernd Benthin. 27.06.2026 | 0:40 min

Freibier, Frei-Eis und zehn Kilogramm Grillkäse. Damit wollen die Grünen einen Teil des Landes für sich gewinnen, in dem es für sie bislang überhaupt nichts zu gewinnen gab. Der Parteivorsitzende Felix Banaszak tourt mit dem Camping-Mobil durchs nördliche Sachsen-Anhalt. Übernachtung auf dem Camping-Platz. Bier und Grillen. Ankämpfen gegen die Abwehrreaktionen im Osten.

Dass Politik näher an die Leute ran muss, sei offensichtlich, sagt Banaszak zu ZDFheute.

Die Räume, die demokratische Parteien gerade offen lassen, die werden am Ende eben auch von anderen gefüllt. „ Felix Banaszak, Co-Vorsitzender Bündnis 90 / Die Grünen

"Und deswegen ist es unsere Aufgabe, dass das gar nicht erst passiert", so Banaszak.

Am 6. September finden in Sachsen-Anhalt Landtagswahlen statt. In aktuellen Umfragen liegt die AfD mit rund 40 Prozent vorn, Ministerpräsident Schulze will einen Wahlsieg der Partei mit aller Kraft verhindern. 08.06.2026 | 2:05 min

Grüne: Bittere Zustimmungswerte im Osten

Bündnis 90/Die Grünen sind die einzige Partei mit dem Bündnis als Ost-Bezug im Namen. Der aber scheint längst verblasst, im Osten sind die Grünen schwach. Die letzten Wahlergebnisse waren katastrophal.

Bei der Landtagswahl in Sachsen ist die Partei noch knapp über die Fünf-Prozent-Hürde gekommen, in Thüringen und Brandenburg aber klar daran gescheitert und aus beiden Landtagen geflogen. Ähnliches sagen die Umfragen jetzt auch für die Wahlen in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern voraus. Infratest dimap sieht die Grünen bei jeweils 4 Prozent.

Im September wird in Mecklenburg- Vorpommern ein neuer Landtag gewählt. Angesichts starker AfD-Umfragewerte muss die SPD um ihren Ministerpräsidentenposten kämpfen. 16.06.2026 | 2:04 min

Spitzenkandidatin sieht Verbesserungen

Susan Sziborra-Seidlitz, grüne Spitzenkandidatin in Sachsen-Anhalt und mit Banaszak auf Camping-Tour, aber sieht schon Verbesserungen. Zu ZDFheute sagt sie:

Vor zwei Jahren noch im Bundestagswahlkampf gab es wirklich diese Stimmung: Grünen-Bashing war Volkssport. „ Susan Sziborra-Seidlitz, Spitzenkandidatin in Sachsen-Anhalt

Es habe Veranstaltungen gegeben, auf denen die Grünen mit brennenden Treckerreifen empfangen wurden und es sei sehr schwer gewesen, Wahlkampf zu machen.

Diese Stimmung hat sich aber komplett gewandelt. Wir sind normaler Teil der Gesellschaft, die Menschen sind gesprächsbereit. „ Susan Sziborra-Seidlitz, Spitzenkandidatin in Sachsen-Anhalt

Im September berieten die Grünen in Wittenberg über ihre schwache Präsenz in Ostdeutschland. Neben geringen Wahlerfolgen machte der Partei im vergangenen Jahr auch zunehmende Anfeindungen zu schaffen. 13.09.2025 | 1:34 min

Ostkongress der Grünen: Freibier und Ostthemen

Felix Banaszak wuchs tief im Westen auf, will als Co-Parteivorsitzender aber für Vertrauensgewinn im Osten sorgen. Neben seinem Wahlkreisbüro in Duisburg hat er schon vor einiger Zeit ein Regionalbüro in Brandenburg an der Havel eröffnet. Regelmäßig gibt es auch dort Freibier und den Versuch, Vorbehalte abzubauen.

An diesem Wochenende steuert Banaszak mit seinem Camper nun Sassnitz auf Rügen an, wo die Grünen ihren zweiten Ostkongress veranstalten. Eine Mischung aus Netzwerk-Treffen, Mutmach-Runde und Wahlkampf-Vorbereitung. Bis zu 300 Teilnehmer erwartet die Partei.

Beschlüsse werden sie beim Ostkongress nicht fassen, aber eine "Sassnitzer Erklärung" soll es geben. Die Grünen wollen sich stark machen für bessere Bildung im ländlichen Raum. Ein Missstand, der gerade den Osten plagt.

Laut einer Studie des Kinderhilfswerks befürworten 91 Prozent der Erwachsenen und 87 Prozent der Kinder deutschlandweit einheitliche Bildungsstandards für mehr Chancengleichheit. 26.05.2026 | 1:47 min

Billigerer Strom für den Osten?

Nach dem Ostkongress heute findet in Sassnitz morgen gleich der Länderrat statt, eine Art Mini-Parteitag der Grünen. Dann will die Partei unter anderem debattieren, ob im Osten der Strom nicht billiger sein könnte, wo doch sehr viel der erneuerbaren Energie aus dem Osten kommt.

"Wir sind der Auffassung als Parteivorstand: Wer aus dem Küchenfenster auf eine Windanlage schaut, der soll sich auch beim Blick auf die Stromrechnung freuen", sagt Banaszak zu ZDFheute.

Also den Strom im Osten günstiger machen, dadurch auch für mehr Akzeptanz für die Energiewende sorgen. „ Felix Banaszak, Co-Vorsitzender Bündnis 90 / Die Grünen

Keine Partei-Promis aus dem Osten

Camping-Touren, Freibier, Ost-Themen. Die neue grüne Parteispitze versucht etwas, woran schon Robert Habeck und Annalena Baerbock als Parteivorsitzende verzweifelt sind. Das Image der westdeutschen Besserverdiener- und Besserwisser-Partei ablegen und eine tragfähige Verbindung zum Osten aufbauen.

Auf eine Frage von Katharina Dröge (Grüne) verteidigt Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) die Einsparungen in der Pflege. In einem Fall dürfe es aber "keine Einschränkungen" geben, so Merz. 24.06.2026 | 3:35 min

Die Grünen fahren dabei viel Einsatz und wenden Ressourcen auf. Wohl auch, weil sie wissen, dass der Weg aus der eigenen Nische auch über den Osten führt. Was momentan fehlt, ist die passende Person mit Ostbiografie zum Programm.

Das bekannteste Gesicht ist immer noch Katrin Göring-Eckart, die aber steht längst nicht mehr in der ersten Reihe. Den Ton bei den Grünen gibt gerade eine Vierer-Runde an: In der Parteizentrale Franziska Brantner und Felix Banaszak, in der Bundestagsfraktion Katharina Dröge und Britta Haßelmann. Eine ist aus Baden-Württemberg, drei kommen aus Nordrhein-Westfalen.