ZDF-Sommerinterview: Banaszak will Osten nicht verloren geben

Im ZDF-Sommerinterview fordert Grünen-Chef Banaszak mehr Engagement seiner Partei im Osten. An die CDU appelliert er, in Bezug auf die Linke über ihren "Schatten" zu springen.

Im ZDF-Sommerinterview fordert Grünen-Chef Felix Banaszak die CDU auf, über ihren "Schatten" zu springen und Bündnisse mit der Linken nicht mehr kategorisch auszuschließen. 16.08.2026 | 1:28 min

Vor den anstehenden Landtagswahlen im September in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern stehen die Grünen unter Druck. Der Osten ist für die Partei ein schwieriges Terrain. Doch im ZDF-Sommerinterview gibt sich Parteichef Felix Banaszak trotzdem kämpferisch und sagt:

Wir geben als Bündnis-Grüne weder Brandenburg noch andere Teile des Ostens verloren für uns. „ Felix Banaszak, Parteivorsitzender der Grünen

Es gehe darum, "wieder Nähe und Verbindung zu schaffen" mit den Menschen im Osten. Deshalb habe er in Brandenburg an der Havel ein Regionalbüro eröffnet. Das sei "eine der besten" Entscheidungen gewesen, die er bisher getroffen habe, sagt Banaszak.

Banaszak schließt Rücktritt aus und kritisiert Vorgänger

Einen Rücktritt für den Fall eines Scheiterns seiner Partei bei den Wahlen schließt der Grünen-Chef im ZDF-Sommerinterview aus. Diesen Schritt sind seine Vorgänger, Ricarda Lang und Omid Nouripour, 2024 gegangen, nachdem die Grünen nach den Wahlen in Thüringen und Brandenburg in beiden Landtagen nicht mehr vertreten waren.

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Das desaströse Ergebnis sei auch auf mangelndes Engagement zurückzuführen, kritisiert Banaszak im Sommerinterview seine Amtsvorgänger:

Ich glaube, 2024 war die Lage nicht, dass man dem Parteivorsitzenden oder der Gesamtpartei vorgeworfen hätte, sich zu intensiv um den Osten bemüht zu haben. „ Felix Banaszak, Parteivorsitzender der Grünen

Banaszak fordert CDU zum Umdenken bei der Linken auf

Diesen Fehler wolle er nicht wiederholen. Er wolle sich nicht "vorwerfen lassen" und sich "selbst vorwerfen, nicht alles dafür getan zu haben", dass die Grünen auch im Osten wieder erfolgreich werden. In Sachsen-Anhalt erreichten die Grünen bei der letzten Wahl 2021 5,9 Prozent, in Mecklenburg-Vorpommern 6,3 Prozent.

Sendehinweis ZDF-Sommerinterview Quelle: ZDF/Tobias Schult Das ganze ZDF-Sommerinterview mit dem Grünen-Co-Vorsitzenden Felix Banaszak sehen Sie heute ab 19:10 Uhr im ZDF und auf der ZDF-Streamingplattform.

Besonders stark im Osten: die AfD. Koalitionen zu schmieden wird für die Parteien in den Ländern eine Herausforderung. Der Grünen-Chef appelliert deshalb an die CDU, den Unvereinbarkeitsbeschluss mit der Linken zu überdenken, der in erster Linie mit der SED-Vergangenheit der Partei zusammenhängt.

Heidi Reichinnek "will nicht die Mauer wieder aufbauen"

Diese Haltung der CDU sei "unverantwortlich", sagt Banaszak im ZDF-Sommerinterview.

Man könne der Politik der Linken gegenüber "kritisch eingestellt sein", und natürlich bestünden "große Differenzen" zwischen der CDU und der Linken. Doch von der Linken gehe keine Gefahr aus, sagt Banaszak im ZDF:

Heidi Reichinnek will nicht die Mauer wieder aufbauen, und Heidi Reichinnek will auch nicht massenhaft Menschen aus Deutschland ausweisen. Sie will nicht am Ende die Grundfesten der Demokratie einreißen. „ Felix Banaszak, Parteivorsitzender der Grünen

Wenn es darum gehe, "Verfassungsfeinde von rechts außen oder eigentlich von außerhalb des demokratischen Spektrums" fernzuhalten von Schulen, Kitas, Polizei oder Justiz, müsse auch eine Partei wie die CDU über ihren "Schatten" springen. Es brauche dann ein "breites Bündnis der Demokraten", sagt Banaszak im Sommerinterview.

Die Termine der ZDF-Sommerinterviews:

Felix Banaszak, 16. August Felix Banaszak führt die Grünen zusammen mit Co-Chefin Franziska Brantner. Am 16. August ist er zu Gast im ZDF-Sommerinterview. Quelle: dpa

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Quelle: ZDF