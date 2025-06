Dobrindt in Israel: Zerstörung von Irans Atomprogramm "richtig"

Man sehe, "dass hier ein Krieg gegen die Zivilbevölkerung geführt wird", so Innenminister Alexander Dobrindt (CSU). Als er darüber sprechen will, dass unter den Opfern auch drei Kinder und ein Holocaust-Überlebender gewesen seien, macht er eine lange Pause, als müsse er um Fassung ringen.

Donald Trump hat diese Woche eine Waffenruhe zwischen Israel und Iran verkündet, und zwar per Social Media. Kann so Frieden entstehen?

Dobrindt: Kein Zweifel an Atom-Absichten des Iran

IAEA: Iran könnte bald wieder Uran anreichern

Falls dem nicht so sei, so Grossi, dann wäre immer noch das Wissen dafür vorhanden und die industriellen Kapazitäten. Der IAEA-Chef macht klar, dass für ihn die Bedrohung durch Irans Atomprogramm am Ende nicht militärisch lösbar sei. "Man braucht eine Vereinbarung", so Grossi, "man braucht ein System der Inspektionen", also eine ständige Überwachung des Iran.