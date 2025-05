Migrationspolitik: Dobrindt verteidigt Zurückweisung an Grenzen

In dieser Woche stellen die neuen Minister im Bundestag ihre politischen Ziele vor. Bundesinnenminister Dobrindt verteidigte hierbei sein Vorgehen an den deutschen Außengrenzen.

Der neue Bundesinnenminister Alexander Dobrindt stellte heute im Bundestag seine Pläne zur Migrationspolitik vor. Dabei hat er seinen Kurs in der Migrationspolitik mit Zurückweisungen von Asylbewerbern an den Grenzen verteidigt.

Dobrindt weist Kritik der Grünen zurück

Kritik der Grünen daran, dass die Zurückweisungen im europäischen Recht nicht vorgesehen sind, wies er zurück. "Die Gefahr für Europa geht doch nicht von denen aus, die ein erkennbar dysfunktionales Migrationssystem wieder funktionsfähig machen wollen", sagte Dobrindt explizit an die Grünen gerichtet. Die Gefahr gehe von denen aus, "die das dysfunktionale System zur europäischen Idee erklären wollen", sagte er.

"Nationales Recht wird angewendet, weil wir es für notwendig halten", so Innenminister Dobrindt (CSU) im ZDF zu Grenzkontrollen und Zurückweisungen.

Die Zahl unerlaubter Einreisen nach Deutschland geht offenbar zurück. Das berichtet die "Welt" und beruft sich dabei auf interne Zahlen der Bundespolizei, die von einer klar rückläufigen Entwicklung spreche. Seit Januar seien rund 22.170 Fälle registriert worden, so die Zeitung weiter. Die Gesamtzahlen hatten 2024 bei 83.572 gelegen und 2023 bei 127.549. Vergleichszahlen für die Zeit bis Mitte Mai nannte die Zeitung nicht. Anfang Mai hatte die Bundespolizei selbst Zahlen für die Monate Januar bis April veröffentlicht. Danach war die Zahl unerlaubter Einreisen von 27.650 im Jahr 2024 auf 19.644 im laufenden Jahr gesunken. 10.302 Personen seien seit Januar unmittelbar an der Grenze oder im Zusammenhang mit dem illegalen Grenzübertritt zurückgewiesen oder zurückgeschoben worden. Quelle: KNA

Dobrindt sprach erneut von einer "Migrationswende" und sagte, er werde den Weg "konsequent weitergehen". Er verwies auf weitere Vorhaben in der Asylpolitik im Koalitionsvertrag, darunter das Ende freiwilliger Aufnahmeprogramme und die Aussetzung des Familiennachzugs für Menschen mit subsidiärem Schutzstatus.

