Bislang befinden darüber Bundesta g und Bundesrat - in der Länderkammer hatte es aber häufig Widerstand vor allem von grün-mitregierten Ländern gegeben. Die Bundesregierung will die Festlegung künftig per Rechtsverordnung ermöglichen und geht nicht davon aus, dass der Bundesrat dieser Änderung zustimmen muss. Die bisherige Regelung bleibe unangetastet, so die Argumentation, denn: Es gehe um Staaten, bei denen in der Regel kein Asyl gewährt werde, sondern bestenfalls ein Schutz nach internationalem Recht. In diesen Fällen könne das Verfahren zur Festlegung sicherer Herkunftsstaaten auch abweichen.