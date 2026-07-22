Spahn-Nachfolge in der Union: Heute berät der Fraktionsvorstand

Der Vorstand der Unionsfraktion trifft sich heute zu einer Schaltkonferenz. Friedrich Merz hatte angekündigt, "zeitnah" einen Vorschlag für die Spahn-Nachfolge zu machen.

Nach dem Rücktritt von Jens Spahn ist die Union auf der Suche nach einem oder einer neuen Fraktionsvorsitzenden. 21.07.2026 | 2:24 min

Nach dem Rücktritt von Jens Spahn als Fraktionsvorsitzender kommt am Mittwochnachmittag der Vorstand der Unionsfraktion zusammen. Nach Informationen von ZDFheute findet um 15 Uhr eine digitale Schaltkonferenz statt, an der auch die beiden Parteivorsitzenden Friedrich Merz (CDU) und Markus Söder (CSU) teilnehmen werden.

Als mögliche Kandidaten für den Fraktionsvorsitz gelten unter anderem Innenminister Alexander Dobrindt (CSU), Kanzleramtschef Thorsten Frei (CDU) und Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU).

Die Unionsfraktion berät in einer Sondersitzung über die Nachfolge Jens Spahns. 20.07.2026 | 2:47 min

Spahn-Nachfolge wird Ende Juli gewählt

Spahn war am vergangenen Samstag als Fraktionschef zurückgetreten. Zuvor hatte es gegen ihn Vorwürfe in Verbindung mit einer Leihmutterschaft in den USA gegeben, durch die Spahn und sein Ehemann einen Sohn bekommen hatten. In Deutschland ist dies anders als in vielen Bundesstaaten der USA verboten. Spahn hatte das Verbot auch gemäß der CDU-Parteilinie wiederholt befürwortet.

"Wie freiwillig ist freiwillig…?", Sina Tonk von Terre des Femmes warnt vor Ausbeutung. Die Causa Jens Spahn hat die Debatte rund um die Leihmutterschaft neu entfacht. 22.07.2026 | 1:58 min

Eine Spahn-Nachfolge soll in einer Sondersitzung der Unionsfraktion gewählt werden. Diese wurde für den 29. Juli angesetzt. Kanzler Merz kündigte am Dienstag an, der Fraktion "zeitnah einen entsprechenden Vorschlag" für die Nachfolge Spahns unterbreiten zu wollen. Ein Zeitpunkt dafür wurde bisher aber noch nicht bekanntgegeben.

Jens Spahn habe "die Partei und die Fraktion sehr, sehr spät über das alles informiert", sagt Friedrich Merz zu Jens Spahns Vorgehen. 20.07.2026 | 2:18 min

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Quelle: ZDF, AFP, dpa