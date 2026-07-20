Spahn-Nachfolge: Union berät über neuen Fraktionschef

Kanzler Merz will die Spahn-Nachfolge zügig regeln und deutet einen möglichen Kabinettsumbau an. Heute beraten Präsidium und Fraktionsvorstand über das weitere Vorgehen.

Nachdem Unions-Fraktionschef Spahn wegen Kritik an der Inanspruchnahme einer Leihmutterschaft in den USA zurückgetreten ist, berät die CDU über das weitere Vorgehen. Merz deutete eine Kabinettsumbildung an. 20.07.2026 | 0:28 min

Nach dem Rücktritt von Unionsfraktionschef Jens Spahn (CDU) berät die CDU-Spitze heute über das weitere Vorgehen. Neben dem Präsidium der größten Regierungspartei kommt auch der Vorstand der Bundestagsfraktion unter Vorsitz von Interimschef Alexander Hoffmann (CSU) zusammen. CDU-Chef und Bundeskanzler Friedrich Merz will die Nachfolge von Spahn zügig regeln und hat dazu am Wochenende schon Gespräche mit CSU-Chef Markus Söder geführt. Die beiden haben das Vorschlagsrecht für den Posten.

Daneben könnten weitere Personalentscheidungen fällig werden. "Es könnte eine Gelegenheit sein, noch einmal über die Aufstellung der Bundesregierung nachzudenken", sagte Merz im ZDF-"Sommerinterview". Er verwies zugleich aber wiederholt darauf, dass er hier im Konjunktiv spreche.

Jens Spahn habe "die Partei und die Fraktion sehr, sehr spät über das alles informiert", sagt Friedrich Merz zu Jens Spahns Vorgehen, deutsches Recht mittels einer Leihmutter in den USA zu umgehen. 20.07.2026 | 2:18 min

CDU-Landeschef fordert zügige Personalentscheidung

Mecklenburg-Vorpommerns CDU-Landeschef und Spitzenkandidat zur Landtagswahl im September, Daniel Peters, warnte davor, die Entscheidung zu lange hinauszuzögern. "Wenn wir jetzt zügig Personalentscheidungen treffen und auch die Nachfolge in der Bundestagsfraktion zeitnah geklärt wird, dann glaube ich, wird das keine großen Auswirkungen haben", sagte Peters im "Berlin Playbook Podcast" von "Politico" auf die Frage nach möglichen Folgen für den Wahlkampf in Mecklenburg-Vorpommern.

Es hat nur dann Auswirkungen, wenn wir uns mit dieser Personaldebatte Zeit lassen, wenn wir uns in eine wochenlange Diskussion über mögliche Nachfolger begeben. „ Daniel Peters, Mecklenburg-Vorpommerns CDU-Landeschef

Die Personalspekulationen laufen bereits auf Hochtouren. Als Kandidat Nummer eins für den Fraktionsvorsitz gilt der bisherige Kanzleramtschef Thorsten Frei (CDU). Sollte er es werden, würde automatisch eine Kabinettsumbildung nötig. Es sind aber auch andere Namen im Gespräch.

Es sei nicht akzeptabel, "wenn ein Politiker selbstgeschaffenes, selbstverantwortetes Recht so umgeht", sagt Daniel Peters, CDU-Spitzenkandidat in Mecklenburg-Vorpommern zum Rücktritt von Jens Spahn. 20.07.2026 | 4:31 min

Spahns Rückzug eine Chance für die Union?

Spahn und sein Mann Daniel Funke hatten am Mittwoch bekanntgegeben, dass sie Eltern geworden sind. Eine Leihmutter in den USA brachte ihren Sohn Georg zur Welt. Damit umgingen die beiden ein in Deutschland geltendes Verbot, das Spahn als CDU-Politiker mitgetragen hat. In der Union, für die die Leihmutterschaft ein emotional sehr aufgeladenes Thema ist, brach ein Sturm der Empörung los, der am Samstag zu Spahns Rücktritt führte.

Der Chef der Brandenburger CDU-Landesgruppe im Bundestag, Sebastian Steineke, sieht in Spahns Rückzug eine Chance für die Union.

Ich sehe keinen Schaden für die Fraktion. Der Rückzug von Jens Spahn bietet jetzt die Möglichkeit für eine Neuaufstellung. „ Sebastian Steineke, Chef der Brandenburger CDU-Landesgruppe im Bundestag

Das sagte der CDU-Abgeordnete der Deutschen Presse-Agentur - und weiter: "Diese Chance sollten wir nutzen."

Grünen-Chefin Franziska Brantner sagte im ARD-"Sommerinterview": "Das wäre doch jetzt der Moment für Herrn Merz, wirklich zu sagen: Jetzt Tabula rasa, wir gehen jetzt nochmal neu los." Es müsse jetzt vorangehen. Merz habe jetzt die Chance, sich zu befreien "im Kabinett von allen, die da handwerkliche Schwächen haben, und von jenen, die ideologisch verbohrt sind".

Aktuelle Entwicklungen und Reaktionen zum Rücktritt von Jens Spahn finden Sie in unserem Liveblog:

Beben in der Union : Liveblog: Jens Spahn tritt zurück Jens Spahn ist nach der Debatte um seine Elternschaft mithilfe einer Leihmutter als Unionsfraktionsvorsitzender zurückgetreten. Alle Entwicklungen und Reaktionen hier im Liveblog. mit Video 17:45

Quelle: dpa