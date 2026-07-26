"Sehr gut abgeschnitten" mit der "stärksten Wirtschaft": Im ZDF-Sommerinterview zeichnet Markus Söder ein optimistisches Bild von Bayern und der CSU. Sind seine Aussagen belastbar?

Sind Bayern und die CSU so stark, wie Söder behauptet?

Sehen Sie hier das komplette ZDF-Sommerinterview mit dem bayerischen Ministerpräsidenten und CSU-Vorsitzenden Markus Söder. 26.07.2026

Im ZDF-Sommerinterview mit dem bayerischen Ministerpräsidenten und CSU-Chef Markus Söder ging es am Sonntag unter anderem um die wirtschaftliche Situation seines Bundeslands, die vergangenen Kommunalwahlen und den Umgang mit der AfD. Söder zeichnete dabei ein durchweg positives Bild von Bayern und seiner Partei. Mit welchen Aussagen hatte er Recht, welche sind ungenau? Und wo bedarf es Kontext?

Faktenchecks zu den "Berlin direkt – Sommerinterviews" In den "Berlin direkt - Sommerinterviews" kommen neben dem Bundespräsidenten und dem Bundeskanzler die Vorsitzenden der im Bundestag in Fraktionsstärke vertretenen Parteien zu Wort. Die Aussagen der Befragten werden von einem ZDF-Team überprüft und Zusammenhänge nachrecherchiert. Zu jedem Sommerinterview veröffentlichen wir im Anschluss auch einen Faktencheck-Artikel, unabhängig davon, ob in dem Gespräch Falschaussagen oder unzutreffende Tatsachenbehauptungen geäußert wurden.

Hat die CSU bei den Kommunalwahlen "sehr gut abgeschnitten"?

Im Verlauf des Gesprächs verteidigte Söder das Abschneiden der CSU bei der bayerischen Kommunalwahl 2026 gegen den Vorwurf einer Niederlage.

Wir haben trotzdem das gleiche Ergebnis insgesamt wie beim letzten Mal erzielt, haben bei den Bürgermeistern sehr gut abgeschnitten, noch etliches dazugewonnen. „ Markus Söder, Parteivorsitzender der CSU

Ein Blick auf die Zahlen zeigt, dass die Aussage nicht ganz korrekt ist: Bei der Wahl der kommunalen Gremien fiel die CSU landesweit von 34,5 Prozent (2020) auf 32,5 Prozent in diesem Jahr. Das war das zweitschlechteste Ergebnis seit Bestehen der Christsozialen. Nur 1952 stimmten weniger Menschen für die CSU.

Bei den Bürgermeistern und Oberbürgermeistern ist das Bild gemischt: Die CSU stellt aktuell zehn von 25 Oberbürgermeistern in den kreisfreien Städten, die SPD hat mit elf gewählten Kandidaten besser abgeschnitten. Zwar gab es CSU-Erfolge etwa in Nürnberg, Erlangen oder Landshut, die Partei verlor aber in Augsburg, Regensburg, Rosenheim, Passau, Bayreuth und Schweinfurt.

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Doch bei der Wahl der Landräte musste die CSU einige Schlappen hinnehmen: Die CSU stellt immernoch 41 von 71 Landräten. Kam es jedoch zu Stichwahlen, konnten sich die Christsozialen nur in neun von 29 Durchgängen durchsetzen. Insgesamt verlor die CSU bei der letzten Kommunalwahl 13 Landratsposten. Die Freien Wähler gewannen 17 Mal. Damit besetzen die Freien Wähler nun 28 Landratsposten.

Söders Formel vom "gleichen Ergebnis" ist damit stark beschönigend - die CSU ist zwar klar stärkste kommunale Kraft geblieben, hat aber an Boden verloren, besonders auf Landkreisebene.

Ist Bayern wirtschaftlich wirklich so stark, wie Söder behauptet?

Die wirtschaftlich angespannte Situation, in der sich Deutschland befindet, geht auch an Bayern nicht spurlos vorbei. Auch aus dem Freistaat verlagern einige große Unternehmen ihre Standorte und Produktionsstätten ins Ausland. Angesprochen auf diese Herausforderungen, antwortet Söder im Interview:

Wenn Sie Bayern gesamt vergleichen, dann müssen Sie (...) noch ergänzen, dass wir weit, weit, weit - trotz der Herausforderungen - weit, weit vor allen anderen liegen. Sieben der zehn stärksten Regionen (...) sind aus Bayern. „ Markus Söder, Ministerpräsident von Bayern

Im bundesweiten Vergleich ist die Stellung Bayerns tatsächlich außergewöhnlich stark: Die von Söder angesprochene Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) belegt seine Aussage, dass sieben der zehn stärksten Regionen Deutschlands in Bayern liegen. Von den 20 stärksten Regionen sind es elf.

Wenn man dagegen die Bundesländer insgesamt vergleicht, gehört Bayern zwar zur absoluten Spitzengruppe Deutschlands. Doch Bayern ist nicht überall auf Platz eins: Es ist 2025 nach Nordrhein-Westfalen die zweitgrößte Landesökonomie, hat weiter die niedrigste Arbeitslosenquote und eine hohe Produktivität; beim Bruttoinlandsprodukt je Einwohner liegt aber Hamburg klar vorn, beim Innovationsindikator Patente Baden-Württemberg.

Die Wirtschaftsdaten der vergangenen zwei Jahre zeigen zugleich Bayerns Schwäche: Die industrielle Stärke ist im Abschwung eine Belastung. Denn Bayerns Anteil des produzierenden Gewerbes an der Bruttowertschöpfung (31 Prozent) liegt höher als im Bundesdurchschnitt (29 Prozent). Damit ist Bayern konjunkturell verwundbarer.

Können Arbeitsplatzverluste durch Investitionen in Hightech aufgefangen werden?

Söder zieht in diesem Zusammenhang einen Vergleich mit der Schweiz: Diese stehe wirtschaftlich besser da als Deutschland, weil sie - ähnlich wie Bayern - früher auf neue Technologien gesetzt habe. Tatsächlich liegt die Schweiz in aktuellen Wettbewerbsfähigkeits-Rankings deutlich vor Deutschland, etwa bei der digitalen Wettbewerbsfähigkeit auf Platz eins weltweit. Ökonomen führen diesen Vorsprung allerdings auf ein Zusammenspiel mehrerer Faktoren zurück - neben Technologie-Investitionen auch auf die Geldpolitik der Schweizerischen Nationalbank und eine besonders effiziente Verwaltung. Söders Erklärung greift also einen realen, aber nur einen von mehreren Gründen heraus. Später im Interview trifft Söder folgende Aussage:

Ich steuere seit sieben, acht Jahren um mit neuen Technologien. Wir haben viele neue Arbeitsplätze dort und die bekommen, übrigens auch viele Arbeitnehmer, die woanders nicht mehr sind, kommen jetzt in neue Technologie. „ Markus Söder, Ministerpräsident von Bayern

Diese Aussage Söders ist nur zum Teil belastbar. Gut belegbar ist, dass in Bayern seit 2019, ein Jahr nach Söders Amtsantritt, viele Jobs in Zukunftsbranchen wie Künstlicher Intelligenz und in Rechenzentren geschaffen worden sind.

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Auch Hochschulen und Forschung hat Söder mit seiner "Hightech-Agenda" seit 2019 spürbar ausgebaut. Nicht belegt ist aber der zweite Teil seiner Aussage: dass Beschäftigte aus schrumpfenden Branchen tatsächlich in diese neuen Technologie-Jobs gewechselt sind. Weder die Bundesagentur für Arbeit noch das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung oder auch relevante Wirtschaftsforschungseinrichtungen wie Prognos sowie Verbände wie die IHK Bayern liefern dafür klare Belege.

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