CSU-Chef im ZDF-Sommerinterview:Söder verurteilt Attacke auf CSD
von Stefanie Reulmann
Im ZDF-Sommerinterview verurteilt der CSU-Chef Markus Söder die Attacke auf den CSD in Berlin. Dem Bundeskanzler stärkt er bei der Kabinettsumbildung den Rücken.
Nach dem Anschlag auf den CSD in Berlin zeigt sich CSU-Chef Markus Söder im ZDF-Sommerinterview tief betroffen. Er sagt:
Söder: CSD ist "Ausdruck von Lebensfreude"
Man müsse nun an die Betroffenen, an die Opfer denken, sagt Söder. Dieser "feige Anschlag" dürfe "auf keinen Fall ungesühnt bleiben". Es müsse "alles dafür getan werden", die Umstände aufzuklären, so der CSU-Chef.
Der CSD sei eine Veranstaltung, die "Ausdruck von Lebensfreude, von Freiheit und von Toleranz" sei. Deshalb sei die Tat besonders verwerflich, wie Söder sagt:
Er appelliert weiter: Man dürfe sich deshalb aber "nicht die gesamte Lebensfreude nehmen lassen".
Das ganze ZDF-Sommerinterview mit CSU-Chef Markus Söder sehen Sie heute ab 19:10 Uhr im ZDF und auf der ZDF-Streamingplattform, auch auf Abruf.
Söder stärkt Merz den Rücken
Die Kritik an Bundeskanzler Friedrich Merz wegen des Umgangs mit Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) teilt der CSU-Chef im Sommerinterview nicht. Im Gegenteil: Er stärkt Merz den Rücken und sagt:
Der Umgang des Bundeskanzlers mit der Situation sei "angemessen" gewesen, sagt Söder. Merz sei zu der Überzeugung gekommen, dass "offenkundig eine Veränderung im Verkehrsministerium notwendig" sei. Dass der "eigentliche Wunschkandidat" zugesagt und dann wieder abgesagt habe, "kann mal passieren", sagt Söder. Das führe jetzt nur zu ein "bisschen Zeitverzögerung".
Söder zu Schnieder-Problem: "Schwamm drüber"
Eine Plan-B-Lösung müsse es in einem solchen Fall nicht geben. Söder sieht in diesem Punkt keine Verantwortung beim Bundeskanzler. Er sagt: "Na ja, wenn man mit jemandem am Abend ausmacht, dass er kommt, und dann früh um vier Uhr hört, dass es nicht klappt, das macht es manchmal nicht leicht."
Zwar hätte sich der Kollege das eher überlegen sollen, sagt Söder. Er betont aber:
Im Mittelpunkt stünden die Personalentscheidungen. Diese lobt Söder im Sommerinterview ausdrücklich: "Ich finde die ersten Personalien sehr gut, auch eine Stärkung."