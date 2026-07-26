CSU-Chef im ZDF-Sommerinterview: Söder verurteilt Attacke auf CSD

Im ZDF-Sommerinterview verurteilt der CSU-Chef Markus Söder die Attacke auf den CSD in Berlin. Dem Bundeskanzler stärkt er bei der Kabinettsumbildung den Rücken.

Sehen Sie hier einen Auszug aus dem ZDF-Sommerinterview mit dem CSU-Parteivorsitzenden Markus Söder. Darin stärkt er Bundeskanzler Merz den Rücken. 26.07.2026 | 1:30 min

Nach dem Anschlag auf den CSD in Berlin zeigt sich CSU-Chef Markus Söder im ZDF-Sommerinterview tief betroffen. Er sagt:

Es tut uns allen weh und schockt uns. „ Markus Söder, CSU-Chef

Söder: CSD ist "Ausdruck von Lebensfreude"

Man müsse nun an die Betroffenen, an die Opfer denken, sagt Söder. Dieser "feige Anschlag" dürfe "auf keinen Fall ungesühnt bleiben". Es müsse "alles dafür getan werden", die Umstände aufzuklären, so der CSU-Chef.

Der CSD sei eine Veranstaltung, die "Ausdruck von Lebensfreude, von Freiheit und von Toleranz" sei. Deshalb sei die Tat besonders verwerflich, wie Söder sagt:

Es ist auch ein bewusster Anschlag auf die Freiheitsidee unseres Landes und deswegen muss mit aller Härte dagegen vorgegangen werden. „ Markus Söder, CSU-Chef

Er appelliert weiter: Man dürfe sich deshalb aber "nicht die gesamte Lebensfreude nehmen lassen".

Sendehinweis ZDF-Sommerinterview Quelle: ZDF/Tobias Schult Das ganze ZDF-Sommerinterview mit CSU-Chef Markus Söder sehen Sie heute ab 19:10 Uhr im ZDF und auf der ZDF-Streamingplattform, auch auf Abruf.

Söder stärkt Merz den Rücken

Die Kritik an Bundeskanzler Friedrich Merz wegen des Umgangs mit Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) teilt der CSU-Chef im Sommerinterview nicht. Im Gegenteil: Er stärkt Merz den Rücken und sagt:

Ein Bundeskanzler muss Entscheidungen treffen, die sind gar nicht leicht. Es ist wie beim Fußballtrainer, er muss ein- und auswechseln. „ Markus Söder, CSU-Chef

Der Umgang des Bundeskanzlers mit der Situation sei "angemessen" gewesen, sagt Söder. Merz sei zu der Überzeugung gekommen, dass "offenkundig eine Veränderung im Verkehrsministerium notwendig" sei. Dass der "eigentliche Wunschkandidat" zugesagt und dann wieder abgesagt habe, "kann mal passieren", sagt Söder. Das führe jetzt nur zu ein "bisschen Zeitverzögerung".

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Söder zu Schnieder-Problem: "Schwamm drüber"

Eine Plan-B-Lösung müsse es in einem solchen Fall nicht geben. Söder sieht in diesem Punkt keine Verantwortung beim Bundeskanzler. Er sagt: "Na ja, wenn man mit jemandem am Abend ausmacht, dass er kommt, und dann früh um vier Uhr hört, dass es nicht klappt, das macht es manchmal nicht leicht."

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Zwar hätte sich der Kollege das eher überlegen sollen, sagt Söder. Er betont aber:

Aber da würde ich ehrlich gesagt sagen: Schwamm drüber, das spielt keine Rolle. „ Markus Söder, CSU-Chef

Im Mittelpunkt stünden die Personalentscheidungen. Diese lobt Söder im Sommerinterview ausdrücklich: "Ich finde die ersten Personalien sehr gut, auch eine Stärkung."

Die Termine der ZDF-Sommerinterviews:

Bärbel Bas, 2. August Bärbel Bas ist Arbeits- und Sozialministerin und SPD-Vorsitzende. Am 2. August ist sie zu Gast im ZDF-Sommerinterview. Quelle: dpa