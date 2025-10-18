Brandmauer der CDU zur AfD: Merz will Unterschiede verdeutlichen

Bundeskanzler Friedrich Merz bekennt sich klar zur Brandmauer zwischen CDU und AfD. Er will die Unterschiede bei den Landtagswahlkämpfen im kommenden Jahr noch klarer machen.

Mehrere Unionspolitiker sprechen sich für einen offeneren Umgang mit der AfD aus. Kanzler Friedrich Merz möchte weiter strikt an der Brandmauer festhalten. 17.10.2025 | 2:42 min

Kurz vor einer CDU-Präsidiumsklausur am Sonntag hat sich Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) klar zur Brandmauer gegen die AfD bekannt. Er kündigte an, noch stärker auf Distanz gehen zu wollen. "Wir werden noch viel deutlicher die Unterschiede zwischen uns und der AfD herausstellen", sagte der CDU-Parteivorsitzende der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung". Seine Partei werde weiter strikt am Unvereinbarkeitsbeschluss zur AfD festhalten.

In den vergangenen Tagen war die Debatte um die Brandmauer erneut entbrannt, nachdem sich einflussreiche frühere Unionspolitiker für eine neue Strategie ausgesprochen hatten. Das Präsidium der CDU trifft sich am Sonntag und Montag, um über die Strategie gegenüber der AfD zu beraten.

Merz: AfD stellt Politik der Bundesrepublik infrage

Merz sagte der "FAS", in der öffentlichen Wahrnehmung setze sich eine falsche Erzählung fest: "Die könnten doch mit der AfD alles durchsetzen, wenn sie nur diese Brandmauer einreißen würden. Diese Erzählung ist falsch." Die AfD stelle nicht nur die Politik von Angela Merkel infrage, sondern der Bundesrepublik Deutschland, wie sie seit dem ersten Bundeskanzler Konrad Adenauer geprägt und von der CDU mitgeprägt worden sei.

Manche fühlten sich trotz aller Freiheit nicht ausreichend wahrgenommen, sagt Angela Merkel im ZDF heute journal. Dies sei allerdings "kein Grund, eine menschenverachtende Partei zu wählen, wenn man etwas zu kritisieren hat". 02.10.2025 | 9:44 min

"Die immer wieder von der AfD bemühte "ausgestreckte Hand" will uns in Wahrheit vernichten, so sagt sie es ja selbst", sagte Merz.

Deshalb ist die AfD in den nächsten Wahlauseinandersetzungen unser Hauptgegner. „ Friedrich Merz, Bundeskanzler

Im kommenden Jahr finden in Deutschland fünf Landtagswahlen statt. Im März wird in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz gewählt, im September in Sachsen-Anhalt, Berlin und Mecklenburg-Vorpommern.

Brandmauer zur AfD: Welchen Kurs nimmt die CDU? 02.05.2025 | 35:06 min

CDU-Vize Laumann und CSU-Generalsekretär Huber verteidigen Brandmauer

Neben Bundeskanzler Merz sprachen sich weitere führende Unionspolitiker für die Beibehaltung der Brandmauer zur AfD aus. CDU-Vizechef Karl-Josef Laumann bezeichnete die Rechtsaußenpartei in einem Interview mit den Zeitungen der Funke Mediengruppe als "Nazi-Partei". Ihre "Inhalte und Positionen" seien "unvereinbar (...) mit den Werten der Christdemokratie und damit auch der CDU".

CSU-Generalsekretär Martin Huber sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), für seine Partei sei "jede Kooperation mit der AfD ausgeschlossen". "Die AfD ist eine Gefahr für Deutschland", fügte Huber im Interview mit dem RND an. Die Partei sei "geprägt von Kreml-Knechten" und wolle "raus aus der Nato, raus aus der EU, raus aus dem Euro".