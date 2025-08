Ludwig trifft Weidel: Die Rechtsaußen-Abgeordnete der CDU

Es ist nur ein Foto, ein kurzes Gespräch von zwei Bundestagsabgeordneten, am Rande einer internationalen Tagung in Ungarn. Was gesagt wurde ist nicht überliefert, allein das freundliche Lächeln von Saskia Ludwig gegenüber AfD-Chefin Alice Weidel wird als Problem gedeutet. In den Medien und in der CDU