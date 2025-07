Plagiatsvorwürfe: Anfangsverdacht bei Saskia Ludwigs Doktorarbeit

Deswegen gehen jetzt die zuständigen Gremien an die Arbeit, außerdem wird Frau Ludwig die Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben.

Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" hatte berichtet, der Journalist Jochen Zenthöfer habe bei der Prüfung von Ludwigs Dissertation zahlreiche ungekennzeichnete Textübernahmen festgestellt. Die Arbeit von 2007 an der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät der Uni Potsdam enthalte auf den ersten 113 Seiten mindestens 86 nicht gekennzeichnete Übernahmen.

Wer schürte wann warum Stimmung gegen die Kandidatin der SPD für das Richteramt am Bundesverfassungsgericht? Ließen sich Unions-Mitglieder von rechter Stimmungsmache beeinflussen?

Uni bezieht auch Infos von Plagiatsjägern mit ein

Die Universität hatte nach eigenen Angaben eine Verdachtsanzeige wegen Ludwigs Doktorarbeit erhalten. Die Arbeit von 2007 trägt den Titel "Die Aufgabenauslagerung in Landesbetriebe im Bundesland Brandenburg und anderen ausgewählten Bundesländern". Im ersten Schritt führt die Fakultät eine Vorprüfung durch. Eine Sprecherin Ludwigs hatte auf die Prüfung der Universität verwiesen, sich aber sonst nicht näher geäußert.

Viele Faktoren seien zusammengekommen, so Philipp Sälhoff von der Denkfabrik polisphere zu der Verleumdungskampagne gegen Brosius-Gersdorf. Das zerstöre den demokratischen Diskurs.

"Da werden die beantragten Textstellen nochmal überprüft, da werden die Zeitachsen überprüft, zu denen die Texte publiziert wurden, um so zu einem Gesamtbild zu kommen", sagte der Uni-Präsident. "Die Informationen, die von außen an uns herangetragen wurden, auch von sogenannten Plagiatsjägern, werden einbezogen. Auch diese werden von uns noch einmal geprüft. Einige Monate kann so etwas schon dauern."